Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν το αεροδρόμιο της Βινιτσκά έξω από το Κίεβο - Υπό πολιορκία Μαριούπολη και Χάρκοβο

After explosion, woman and 2 children dead. See their suicases. Cease fire?! pic.twitter.com/qEePHhq82b — loldude112 (@loldude112) March 6, 2022





Στην ενδέκατη ημέρα της εισβολής τους, οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν σήμερα ένα αεροδρόμιο στην κεντρική Ουκρανία και συνεχίζουν την πολιορκία στη Μαριούπολη, το μεγάλο λιμάνι στην Αζοφική. Εικόνες από τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Βινιτσκά, που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο, καταγράφηκαν από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, αποδεικνύοντας την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ουκρανία, με τις δομές της να έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί και τον άμαχο πληθυσμό να αναζητεί με κάθε τρόπο μία δίοδο διαφυγής από τη χώρα.Οι γραμμές του μετώπου κατά τα φαινόμενα δεν έχουν αλλάξει σημαντικά το τελευταίο 24ωρο. Το Κίεβο παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, όπως και το Χαρκίβ (Χάρκοβο), παρά στους σφοδρούς βομβαρδισμούς.Ακολουθεί η κατάσταση που διαμορφώνεται επί του πεδίου , με βάση τις πληροφορίες των δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου, των υπηρεσιών αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, τις δηλώσεις Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, αναλυτών, δυτικών πηγών και διεθνών οργανισμών. Η Μόσχα δίνει ελάχιστες πληροφορίες για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεών της.Το Χαρκίβ, η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ουκρανίας (1,4 εκατ. κάτοικοι), που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, σύμφωνα με τους Δυτικούς παρατηρητές, παρά τους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται επίσης από τα αυτονομιστικά, φιλορωσικά εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, όμως είναι άγνωστο πόσο έχουν προωθηθεί.Οι μάχες εντάθηκαν γύρω και μέσα στην πόλη Σούμι, όπου η ουκρανική κυβέρνηση έκανε λόγο για σφυροκόπημα και για προσπάθειες να απομακρυνθούν οι ξένοι φοιτητές.Το Κίεβο παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Κοντά στο αεροδρόμιο του Χοστόμελ, στα βόρεια, παραμένει η φάλαγγα των εκατοντάδων ρωσικών αρμάτων.Συγκρούσεις αναφέρθηκαν στα περίχωρα του Χοστόμελ, όμως η φάλαγγα δεν έχει κινηθεί σχεδόν καθόλου τις τελευταίες ημέρες.Η Ουκρανία διατηρεί επίσης τον έλεγχο του Τσερνίχιφ, στα βόρεια του Κιέβου, το κέντρο του οποίου σφυροκοπήθηκε την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άμαχοι.Οι Ρώσοι πολιορκούν τη Μαριούπολη, που αντιστέκεται ακόμα. Μια δεύτερη προσπάθεια εκκένωσης της πόλης, το πρωί σήμερα, «διακόπηκε», ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Οι δύο πλευρέςνα απομακρυνθούν οι άμαχοι.Η κατάληψη της πόλης αυτής θα επέτρεπε στους Ρώσους να ενώσουν τις δυνάμεις τους που εισέβαλαν από την προσαρτημένη Κριμαία (και έχουν ήδη καταλάβει τις πόλεις Μπερντιάνσκ και Χερσώνα ενώ απειλούν, στα δυτικά, το Μικολάιφ) με τις δυνάμεις των αυτονομιστών του Ντονμπάς.Η Οδησσός, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, παραμένει ουκρανική και προς το παρόν δεν έχει μπει στο στόχαστρο των βομβαρδισμών. Αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ετοιμάζεται να την βομβαρδίσει.Η δυτική Ουκρανία μέχρι στιγμής έχει γλιτώσει από τις μάχες. Η μεγαλύτερη πόλη της, το Λβιβ, φιλοξενεί πλέον τις ξένες διπλωματικές αποστολές, τους δημοσιογράφους και τους Ουκρανούς που φεύγουν από τα ανατολικά και αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στη δύση ή σε μια γειτονική χώρα.Ο Ζελένσκι είπε νωρίτερα από οι Ρώσοι κατέστρεψαν το αεροδρόμιο της πόλης Βινίτσια, που απέχει 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου.Η Ρωσία ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι 498 στρατιώτες της σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Αυτός ήταν και ο τελευταίος απολογισμός που έχει δώσει η Μόσχα για τις απώλειές της.Η Ουκρανία και οι Δυτικοί παρατηρητές ωστόσο διαβεβαιώνουν ότι οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες. Το Κίεβο κάνει λόγο για 11.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες.Τουλάχιστον 364 άμαχοι έχει επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στις 24 Φεβρουαρίου και άλλοι 759 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.