Κορωνοϊός: Θηριώδες αεροσκάφος Antonov μετέφερε στην Ελλάδα έξι εκατ. self test από την Κίνα

Τεράστιες προμήθειες μεκάνει η κυβέρνηση αυτές τις ημέρες. Σήμερα το πρωί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένα αεροσκάφος Αντόνοβ ΑΝ225 το οποίο μετέφερε έξι εκατομμύρια self test από την Κίνα τα οποία ξεφορτώθηκαν με προσοχή.Εισήχθησαν στη χώρα για λογαριασμό της του Υπουργείου Υγείας και για την Πολιτική Προστασία. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται μέχρι τέλος του μήνα άλλα 10 εκατομμύρια.Η ζήτηση για self test είναι τεράστιες και ο κρατικός μηχανισμός καταβάλει προσπάθειες να μην υπάρχουν ελλείψεις. Κυρίως τα σχολεία και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητούν συνολικά μεγάλο αριθμό self test, στο πλαίσιο των μέτρων υγειονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της Covid-19 και των μεταλλάξεών της. Κάποιες ελλείψεις υπήρξαν σε Φαρμακεία οι οποίες καλύφθηκαν.