Τέταρτη καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Κρις Νοθ, «έσφιξε το στήθος μου, η εμπειρία ήταν τραυματική»

Σύμφωνα με την τελευταία καταγγελία από την 30χρονη κοπέλα, εργαζόμενη σε εταιρεία τεχνολογίας που φέρει το ψευδώνυμο «Άβα», καθώς δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τα πραγματικά της στοιχεία, ο Κρις Νοθ την στρίμωξε στο γραφείο ενός εστιατορίου, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, το 2010. Το φερόμενο θύμα χαρακτηρίζει τον ηθοποιό «ατημέλητο», «σκληρό» και «δυνατό». Μάλιστα το θύμα ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός την έκανε να αιμορραγήσει και την άφησε να χρειάζεται νοσηλεία. Δούλευε ως σερβιτόρα τότε ενός εστιατορίου στο Midtown το 2010 και ήταν 18 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 67χρονος Αμερικανός σταρ κατηγορήθηκε για

από δύο γυναίκες, οι οποίες και οι δύο μοιράστηκαν λεπτομέρειες για τις υποτιθέμενες επιθέσεις τους, με τη μία να υποστηρίζει ότι όταν ήταν 22 ετών ο 49χρόνος τότε Νοθ της επιτέθηκε και την άφησε να χρειάζεται ράμματα.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Oι περιπέτειες με οσμή σκανδάλου συνεχίζονται για τον ηθοποιό. Μια ακόμα γυναίκα κατηγορεί τον ηθοποιό του «Sex and the City» για σεξουαλική κακοποίηση.«Άρχισε να με φιλάει και με τράβηξε με το ζόρι πάνω του»: Η 54χρονη Λίζα Τζεντίλ ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον ηθοποιό το 2002, όταν εργαζόταν ως τραγουδίστρια, σύμφωνα με τη Daily Mail.Η 54χρονη είπε ότι γνώρισε τον Νοθ όταν σύχναζε σε ένα εστιατόριο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.Ένα βράδυ, όπως είπε σε δήλωσή της, ο Νοθ ανέβηκε στο διαμέρισμά της γιατί είπε ότι ήθελε να δει πού μένει...Όπως περιέγραψε η γυναίκα, έπειτα έσφιξε το στήθος της, «προτού βάλει τα χέρια του κάτω από το πουκάμισό του. Συνέχισα να σπρώχνω τα χέρια του ενώ άνοιγε το πουκάμισό μου», υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια τράβηξε το χέρι της προς τα γεννητικά του όργανα».Στη συνέχεια, η Λίζα Τζεντίλυποστηρίζοντας πως ο Νοθ νευρίασε και άρχισε να τη βρίζει.Μάλιστα, όπως ανέφερε η 54χρονη, την επόμενη μέρα οκαι την προειδοποίησε ότι αν έλεγε σε άλλο άτομο για αυτό που συνέβη, θα μπει στη «μαύρη λίστα» του κλάδου της.Από την πλευρά της, σύμφωνα με τη Daily Mail, η δικηγόρος της, Γκλόρια Άλφρεντ ισχυρίζεται ότι, υπογραμμίζοντας πως «είχε πολύ σοβαρό συναισθηματικό αντίκτυπο πάνω της».Η Τζεντίλ είπε επίσης,, αλλά ένιωσε τη δύναμη που χρειαζόταν όταν κι άλλες γυναίκες στράφηκαν κατά του Κρις Νοθ, υποστηρίζοντας ότι τους επιτέθηκε σεξουαλικά.Πάντως, όπως σημειώνεται στη Daily Mail, δεν μπορεί να ασκήσει μήνυση κατά του ηθοποιού, καθώς έχει παραγραφεί. Επίσης, η δικηγόρος της Λίζα Τζεντίλ είπε ότι επικοινώνησαν μαζί της μερικές από τις άλλες γυναίκες που έχουν κατηγορήσει τον ηθοποιό του «Sex and the City» για σεξουαλική επίθεση.