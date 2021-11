COP26: «Μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης» είναι το μήνυμα γυναικείας οργάνωσης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Θα έπρεπε να υπάρχουνστην κορυφή τωνγια να βοηθούν στην ελάφρυνση του οικονομικού αντίκτυπου από την κλιματική αλλαγή, δήλωσε σήμερα η, η διευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας Aviva και πρόεδρος μιας ομάδαςΗ Μπλανκ και άλλα ανώτερα στελέχη της γυναικείας οργάνωσης για την κλιματική δράση " Women in Finance Climate Action Group" θα παρουσιάσουν στητης Γλασκώβης σήμερα Τρίτη τις προτάσεις τους για μεγαλύτερη γυναικεία εκπροσώπηση στους οργανισμούς που παρέχουν χρηματοδότηση για το κλίμα.επίσης επιδιώκει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου πλαισίου για την αναφορά δεδομένων και μετρήσεων για τα φύλα που θα συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων γιασχετικές με το κλίμα.Περίπου τοεξαιτίας της κλιματικής αλλαγής είναι γυναίκες, αλλά μόνο το 19% των μελών των ΔΣ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα είναι γυναίκες, όπως ανέφερε σε χθεσινή της συνέντευξη στο Ρόιτερς η Μπλανκ."Αν οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού, τόσο παράλογο είναι να περιμένουμε μιαμεγαλύτερη του 19%;", αναρωτήθηκε η Μπλανκ, η οποία είναι επίσης επικεφαλής της βρετανικής Επιτροπής Καταστατικού Χάρτη "Women in Finance Climate Action Group", η οποία υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών.Οι υπογράφοντες τον καταστατικό χάρτη δεσμεύονται να βοηθήσουν τις γυναίκες να προάγονται σε, να θέτουν στόχους για την προώθηση της φυλετικής ισότητας και να καταθέτουν αναφορά σχετικά με την πρόοδό τους σε αυτούς τους στόχους."Πρέπει να κυμαίνεται κοντά στο 30-40% για να είναι βέβαιο ότι υπάρχει καλή εκπροσώπηση και μιαγύρω από το τραπέζι", λέει η Μπλανκ.Άλλα μέλη του "Women in Finance Climate Action Group" είναι η Σάρα Μπρίντεν, εκτελεστική διευθύντρια της Τράπεζας της Αγγλίας, η Ιρίνα Γκαπλανιάν, ανώτερη σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα, η Άλισον Ρόουζ, διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας NatWest και η Τάνια Στιλ, διευθύνουσα σύμβουλος του βρετανικού παραρτήματος της WWF.Η οργάνωση επιδιώκει επίσης βελτιώσεις στην πρόσβαση των γυναικών στιςκαι ισότητα των φύλων σταΜια έκθεση της οργάνωσης που είδε το Ρόιτερς και πρόκειται να δημοσιευτεί αργότερα σήμερα μνημονεύει την υπόθεση της Ναφίκα, μιας μητέρας επτά παιδιών που καλλιεργεί καλαμπόκι, φυλλώδη λαχανικά, κρεμμύδια και ντομάτες στο χωριό Μγκουάσε της Τανζανίας.Η σοδειά της μειώνεται μέχρι και κατά 90% στις περιόδουςοι οποίες έχουν επιδεινωθεί κατά την τελευταία τριετία, πλήττοντας την επιβίωση της οικογένειάς της."Συχνά οι γυναίκες είναι εκείνες που κερδίζουν το ψωμί στιςκαι εργάζονται με πλήρη απασχόληση ενώ μεγαλώνουν και τα παιδιά...και συνήθως οι εργάτριες γης και εκείνες που δουλεύουν στην παραγωγή τροφίμων - αυτοί είναι οι τομείς που πλήττονται πολύ, πάρα πολύ όταν υπάρχουν κλιματικές επιπτώσεις", κατέληξε η Μπλανκ.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ