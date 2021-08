HΠΑ: «Ξυπνά» o εφιάλτης της Κατρίνα - Ο τυφώνας Άιντα απειλεί να σαρώσει τη Λουιζιάνα

The sunrise over Hurricane #Ida. This would be one of the most intense tropical cyclone to make landfall in Louisiana, since records began in 1851. pic.twitter.com/S0ATEPCjOr — Matthew Cuyugan (@MatthewCuyugan) August 29, 2021

Streets in parts of New Orleans, Louisiana are flooded as the outer bands of Hurricane Ida lash the state ahead of the storm's expected landfall.



LIVE UPDATES: https://t.co/WHg7bAYqqy pic.twitter.com/L4cjARU31W — ABC News (@ABC) August 29, 2021

WATCH: @AlRoker reports in strong winds and waves in New Orleans ahead of Cat 4 Hurricane Ida's imminent landfall in Louisiana.



"Our biggest fear was going to be the rapid intensification of this system — and that is what we're seeing." pic.twitter.com/GXbQOqXqSF — MSNBC (@MSNBC) August 29, 2021





προετοιμάζεται να δεχτεί αργά απόψε το σφοδρό πλήγμα του τυφώνα Άιντα, ενός από τους ισχυρότερους που έχουν απειλήσει τις τελευταίες δεκαετίες την Πολιτεία αυτή, ακριβώςμετά το καταστροφικό πέρασμα τουΟ Άιντα ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γρηγορότερα απ’ όσο προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι. Αναμένεται ότι θα συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως και 240 χιλιομέτρων την ώρα όταν θα φτάσει στη στεριά.Το μάτι αυτού του «εξαιρετικά επικίνδυνου τυφώνα (…) πλησιάζει στα νοτιοανατολικά παράλια της Λουιζιάνας», ανέφερε το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων στο τελευταίο, έκτακτο δελτίο του, προειδοποιώντας ότι αναμένεταιΣτη Νέα Ορλεάνη, τη μεγαλύτερη πόλη της Λουιζιάνας,. Στα περισσότερα καταστήματα οι ιδιοκτήτες τους τοποθέτησαν σάκους με άμμο και ξύλινα πλαίσια για να τα προστατεύσουν από τα νερά.Οι κάτοικοι, στην πλειονότητά τους, ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, εκκενώνουν συνοικίες ή κλείνονται ερμητικά στα σπίτια τους. Σε μια γειτονιά, στα ανατολικά προάστια, ορισμένοι κάτοικοι συνέχιζαν τις προετοιμασίες τους. Ένας από αυτούς, ο Τσαρλς Φιλντς, μάζευε όλα τα έπιπλα κήπου και τα έβαζε στο σπίτι του. «Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι έτοιμος, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε κι αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει», είπε ο Φιλντς, το σπίτι του οποίου είχε πλημμυρίσει, μεΟ Άιντα, που ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, «θα είναι ένα από τους ισχυρότερους τυφώνες που έπληξαν τη Λουιζιάνα τουλάχιστον από το 1850», προειδοποίησε ο κυβερνήτης Τζον Μπελ Έντουαρντς.«Μην βγαίνετε έξω» επαναλαμβάνουν διαρκώς οι μετεωρολόγοι, προτείνοντας στους κατοίκους να καταφύγουν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού τους χωρίς παράθυρα και να το σφραγίσουν ερμητικά για τις επόμενες 24 ώρες.Ο τυφώνας Κατρίνα έπληξε τη Λουιζιάνα ακριβώς πριν από 16 χρόνια, στιςκαι οι πληγές που άφησε πίσω του ήταν οδυνηρές: περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και προκλήθηκαν ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Ξέρω ότι είναι δυσάρεστο να σκεφτόμαστε ότι μια νέα, μεγάλη θύελλα σαν την Άιντα μπορεί να μας πλήξει, ανήμερα αυτής της επετείου. Αλλά δεν είμαστε η ίδια Πολιτεία που ήμασταν πριν από 16 χρόνια, έχουμε ένα σύστημα περιορισμού των κινδύνων», είπε ο κυβερνήτης Έντουαρντς, σημειώνοντας ότι αυτό το σύστημα τώρα «θα δοκιμαστεί στην πράξη».