Πάπας Φραγκίσκος: «Πράξη αγάπης» ο εμβολιασμός

κατά της COVID-19 είναι "πράξη αγάπης", δήλωσε σήμερα οκαι κάλεσε όλους τους πιστούς να εμβολιαστούν."Χάρη στον Θεό και στη δουλειά πολλών, τώρα έχουμε εμβόλια για να προστατευτούμε κατά της COVID-19", σημειώνει οσε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προορίζεται για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας "It's up to you" (Από σένα εξαρτάται), μια εκστρατεία υπέρ του εμβολιασμού στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες της αμερικανικής ηπείρου."Αυτά μας προσφέρουν την ελπίδα να τελειώσουμε με την πανδημία, αλλά μόνον αν είναι διαθέσιμα για όλους και αν εργαστούμε από κοινού", προσθέτει."Ο εμβολιασμός (...) είναι πράξη αγάπης" και "το να συμβάλουμε στο να εξασφαλιστεί ότι η πλειονότητα των ανθρώπων εμβολιάζεται είναι πράξη αγάπης. Αγάπης για τον εαυτό μας, αγάπης για την οικογένειά μας και τους φίλους μας, αγάπης για όλον τον κόσμο", υπογραμμίζει οστο μήνυμά του.