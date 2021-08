Αφγανιστάν: Το αεροδρόμιο της Καμπούλ δέχεται πυρά, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Τους Αμερικανούς κατηγορούν οι Αφγανοί

Happening now at #Kabul airport. The American army members are screaming at the people to prevent . pic.twitter.com/bcn2at6NlK — Ananda Nepali (@anandanepali99) August 15, 2021

#شاهد | إطلاق نار في الهواء من قبل جنود أمريكيين بمطار #كابل، في محاولة للسيطرة على آلاف الأفغان الراغبين بالهروب بعد سيطرة #طالبان. pic.twitter.com/k4jJZSejJB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2021

A chaotic scene at #Kabul International Airport as people are trying to flee #Afghanistan as the #Taliban take over the capitolpic.twitter.com/jzY2AtNo17 — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) August 15, 2021

Kabul airport



Thousands try to flee from the Taliban #Afghanistanpic.twitter.com/x2MlOoIRtL — Oscar Contreras∴🇺🇸🇻🇪 (@oscarcontrera) August 15, 2021





πρεσβεία στοσυμβούλευσε τους Αμερικανούς να «προστατευτούν» εν μέσω αναφορών ότι τοτης, ένα από τα κύρια σημεία εξόδου από το Αφγανιστάν, δέχεται πυρά από τρομοκράτεςΣε δελτίο που εστάλη την Κυριακή, τοείπε ότι «η κατάσταση ασφαλείας στην Καμπούλ αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», εκεί οπου απο τη στιγμή που η Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλμε τον κόσμο να ψάχνει τρόπο να φύγει απο την χώρα.«Υπάρχουν αναφορές οτι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά. Επομένως, δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να προστατευτούν», έγραψε το. Πρόσθεσε: «Μην καλέσετε την αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ για λεπτομέρειες ή ενημερώσεις σχετικά με την πτήση».Πάντως σύμφωνα με τα τοπικά μέσα στο Αφγανιστάνπου προσπαθούν να αποτρέψουν τους Αφγανούς πολίτες να μπουν στα αεροπλάνα.Το απόγευμα της Κυριακής, ανακοινώθηκε ότι, ώστε να εκκενώνουν την πρωτεύουσα οι πολίτες με ασφάλεια.Οι αφγανικές κυβερνητικές δυνάμεις, εν τω μεταξύ, παρέδωσαν την κοντινήστους Ταλιμπάν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιοχής Νταρουάις Ραούφι, ανέφερε το Associated Press. Περίπουπου κρατούνταν από τους Ταλιμπάν και τοστην αεροπορική βάση αφέθηκαν ελεύθεροι, δήλωσαν αξιωματούχοι.