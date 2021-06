Νέα Υόρκη: Σε δημοπρασία πωλούνται τα βιβλία μαγειρικής της Μέρλιν Μονρόε

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο σφυρί βγαίνουν τα βιβλία της Μέριλιν Μονρόε . Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η τιμή τους θα πιάσει από 50.000 έως 75.000 δολάρια.Η δημοπρασία οργανώνεται από τον οίκο Siegel Auction Galleries της Νέας Υόρκης και θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου.Τα βιβλία που χρονολογούνται από τη δεκαετία του '50, τιτλοφορούνται “The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book” και “The New Joy of Cooking''.Είναι τα μόνα βιβλία αυτού του είδους που έχει επιβεβαιβωθεί πως ανήκαν στην Αμερικανίδα ηθοποιό και σύμβολο του σεξ.Τα βιβλία προσφέρουν μια ματιά στα μυστικά της μαγειρικής, περιλαμβάνουν χειρόγραφες σημειώσεις με λίστα για το σουπερμάρκετ, μια επαγγελματική κάρτα με διεύθυνση το Μπέβερλι Χιλς και σημειώσεις για δίαιτα.Στη συνταγή για δίαιτα εμπεριέχονται αυγά, γάλα, κορν φλέικς, ζελέ, κρέμα, ψωμί, καφές, βούτυρο και σόδα.