Ισραήλ: Συναγωγή πυρπολήθηκε στη Λοντ - Δείτε βίντεο

παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Λοντ, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Άραβες και Εβραίους κατοίκους, μεταδίδουνΜΜΕ.Άραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή στη Λοντ, πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ, και κατόπιν να την πυρπόλησαν. Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων.Ο δήμαρχος της Λοντ, ο, μίλησε για «εμφύλιο πόλεμο» και ζήτησε να επιβληθεί αμέσως απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στην πόλη. Η ισραηλινή αστυνομία ζήτησε απο τους Εβραίους πολίτες της Λοντ να εκκενώσουν την περιοχή.Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν επίσης στις κατά πλειονότητα αραβικές πόλεις Άκο (βόρεια) και Γιάφα (κοντά στο Τελ Αβίβ).Εικοσιπεντάχρονοςαπό πυρά στη Λοντ. Τριαντατετράχρονος Εβραίος, ύποπτος για την ανθρωποκτονία, συνελήφθη, ενημέρωσε η αστυνομία.Η Λοντ χαρακτηρίζεται εστία κοινωνικών εντάσεων στο Ισραήλ. Ο δείκτης εγκληματικότητας στην πόλη είναι υψηλός.