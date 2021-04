Μπάιντεν: «Η Αμερική πάει ξανά μπροστά. Είναι καιρός να πληρώσουν οι πλούσιοι το δίκαιο μερίδιο που τους αναλογεί»

"The future belongs to America," President Biden says. "... It's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't." https://t.co/cxQGqk8SMy pic.twitter.com/1VcLcz3JOZ — CNN (@CNN) April 29, 2021

Biden says he explained to China’s President Xi Jinping that every nation must play by the same rules in the global economy: “We’re not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America’s interest across the board” https://t.co/6TxXak5d8G pic.twitter.com/Re5aS3COEs — CBS News (@CBSNews) April 29, 2021

Pres. Biden says his administration is going to address corporate tax evasion and work to “reward work, not just wealth” https://t.co/6TxXak5d8G pic.twitter.com/05IHtJ3KfA — CBS News (@CBSNews) April 29, 2021





Οιέχουν μπει ξανά «σε κίνηση», «η Αμερική πάει ξανά μπροστά», δήλωσε ο Δημοκρατικός πρόεδροςστην πρώτη του μεγάλη ομιλία ενώπιον του Κογκρέσου.«Πριν από εκατό ημέρες, το σπίτι μας, η Αμερική, ήταν στις φλόγες», όμως τώρα είναι εκ νέου «έτοιμη να απογειωθεί» χάρη στακαι στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν αφότου ανέλαβε την προεδρία, υποστήριξε ο κ. Μπάιντεν.Αναφέρθηκε ακόμη στην ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) στηνγια την COVID-19 σε εξέλιξη, μιλώντας για μια «από τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη σκοπιά του εφοδιασμού» στην ιστορία των ΗΠΑ.«Οι μισοί και πλέον ενήλικοι έχουν πλέον λάβει τουλάχιστον μία δόση» των εμβολίων τους και «οι θάνατοι των ηλικιωμένων έχουν μειωθεί κατάαπό τον Ιανουάριο», υπογράμμισε, σπεύδοντας όμως να προσθέσει πως «μένει δουλειά να γίνει για να νικηθεί ο ιός, δεν μπορούμε να μειώσουμε την επαγρύπνησή μας».Οι ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ακόμη ο Τζο Μπάιντεν, δεν «επιδιώκουν τη σύγκρουση με την», όμως είναι «έτοιμες να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους σε όλα τα πεδία».«Στις συζητήσεις που έκανα με τον πρόεδρο (της Κίνας) Σι (Τζινπίνγκ), του είπα ότι αντιμετωπίζουμε ευνοϊκά τον ανταγωνισμό» αλλά «θα δώσουμε μάχη εναντίον άδικων εμπορικών πρακτικών», «θα διατηρήσουμε ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιφέρεια Ινδικού-Ειρηνικού» και «δεν θα αποκηρύξουμε την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπλήρωσε.Επανερχόμενος στηνκονίστρα ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως αποκατέστησε την πίστη των Αμερικανών στη δημοκρατία.Ο κ. Μπάιντεν, που με βάση το κείμενο της ομιλίας του αναμένεται να αυτοπροβληθεί ως μέγας υποστηρικτής τηςκαι να υποσχεθεί τη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, επέμεινε στο μήνυμα πως μετά τις πρώτες εκατό ημέρες του στο αξίωμα οι ΗΠΑ «μετατρέπουν τον κίνδυνο σε δυνατότητα, την κρίση σε ευκαιρία, τα πλήγματα σε δύναμη».Επιχειρηματολόγησε πως οικαι οιπου εισηγείται – συνολικού ύψους σχεδόν– είναι επένδυση ζωτικής σημασίας στο μέλλον της Αμερικής.«Ήρθα να μιλήσω για την κρίση – και την ευκαιρία» που παρουσιάζεται στη χώρα. «Για την ανοικοδόμηση του έθνους μας και την αναζωογόνηση της δημοκρατίας». Ώστε η Αμερική «να κερδίσει το μέλλον της», είπε.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε στην ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου να αυξηθούν οιστα έσοδα κεφαλαίων των επιχειρήσεων και των πλουσιότερων Αμερικανών για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιό του να γίνουν επενδύσεις και να προσφερθεί βοήθεια στις οικογένειες, χωρίς να αυξηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα.«Είναι καιρός οι αμερικανικές εταιρείες και το 1% των πιο πλούσιων Αμερικανών να αρχίσουν να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο που τους αναλογεί», είπε ο βετεράνος Δημοκρατικός πολιτικός που πέρασε δεκαετίες στη Γερουσία.Ο κ. Μπάιντεν εισηγείται φορολογική μεταρρύθμιση για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα που η ομάδα του βάπτισε(«Σχέδιο για τις Αμερικανικές Οικογένειες»), εν μέρει χάρη στην αύξηση του υψηλότερου φορολογικού συντελεστή από το περίπου 37% σήμερα στο 39,6%.