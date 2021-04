ΗΠΑ: Για πρώτη φορά δυο γυναίκες πίσω από τον πρόεδρο που απευθύνεται στην ολομέλεια του Κογκρέσου

"Madam Vice President," President Biden says in introducing VP Harris during his address to a joint session of Congress. "No president has ever said those words from this podium — no president — and it's about time." pic.twitter.com/6ePTZ4Wjeh — NBC News (@NBCNews) April 29, 2021

Women of color have more political power than ever before. We are Governors, Senators, Attorneys General, and Members of Congress. I stand with all of my sisters in Congress and across the country – we're not backing down and we aren’t going anywhere. pic.twitter.com/VKAKbIEkDD — Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) July 15, 2019

VP Harris and Speaker Pelosi share an elbow bump ahead of Pres. Biden’s first congressional address. This will be the first time two women stand behind the president as he addresses Congress pic.twitter.com/tdBanSlUnK — NowThis (@nowthisnews) April 29, 2021





Κάτι χωρίς προηγούμενο στηνείναι το ότι στο φόντο πίσω από τον πρόεδρο, που άρχισε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· λίγο μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) την πρώτη του ομιλία εφ’ όλης της ύλης στη διάρκεια κοινής συνεδρίασης των δύο σωμάτων του, κάθονται δύο γυναίκες: η αντιπρόεδρός τουκαι η πρόεδρος της Βουλής των ΑντιπροσώπωνΣτα 81 της, η επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ήδη έχει ακούσει αρκετές προεδρικές ομιλίες.Προκάλεσε σάλο τον Φεβρουάριο του 2020, κάνοντας κομμάτια μπροστά στις κάμερες το αντίτυπο της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης που είχε μόλις εκφωνήσει ο Ρεπουμπλικάνος τότε πρόεδροςΑλλά για πρώτη φορά έχει την Κάμαλα Χάρις πλάι της. Είναι κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν στα περίπουτης ιστορίας των ΗΠΑ.Κόρη μεταναστών από την Ινδία και την Τζαμάικα, η πρώην γερουσιάστρια και πρώην εισαγγελική λειτουργός είναι η πρώτη γυναίκα που εξελέγη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.«Όπως τόσες άλλες γυναίκες, νοιώθω υπερηφάνεια για αυτή τη στιγμή, διότι μας βλέπω να εκπροσωπούμαστε», σχολίασε μέσω Twitter η Δημοκρατική βουλεύτρια«Αυτό οφειλόταν να έχει γίνει καιρό πριν».Άλλο ιστορικό στοιχείο: και οι δυο, υποχρεωτικές πλέον στο ημικύκλιο, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.Η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2007 ως το 2011, η κυρία Πελόσι, αναδείχθηκε ξανά στο κορυφαίο αξίωμα το 2019.Η Κάμαλα Χάρις είναι πρώτη στη σειρά διαδοχής του προέδρου. Η Νάνσι Πελόσι είναι δεύτερη.