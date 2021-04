Η Τουρκία δοκίμασε πυραυλικό σύστημα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην τελική ευθεία για την δημιουργία πυραύλων βρίσκεται η Τουρκία η οποία και δοκίμασε επιτυχώς ένα υβριδικό σύστημα πυροδότησης πυραύλων με στόχο όπως λένε στην γείτονα χώρα να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς το διαστημικό της πρόγραμμα.Οι δοκιμές, όπως αναφέρει το πρακτορείο «Ανατολή» έγιναν στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Τουρκίας να στείλει τα επόμενα χρόνια διαστημικό αεροσκάφος έως και την Σελήνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ουπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Διαστημικό ΠρόγραμμαΑυτό θα επιτευχθεί αφότου τελειοποιηθεί το υβριδικού τύπου πυραυλικό σύστημα.Το εγχείρημα έχει αναλάβει η Rocket Engine Ignition Facility of Delta V Space Technologies Inc, η οποία συνεργάζεται με την Προεδρία της Κυβέρνησης και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.Η δοκιμή του πυραυλικού συστήματος έγινε παρουσία του Μουσταφά Βαράνκ ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο ελέγχου. Συνολικά έγιναν δύο δοκιμές.στην πυροδότηση του συστήματος κατακόρυφης πρόωσης του Hybrid Probe Rocket (SORS), ενώστην πυροδότηση του υβριδικού πυραυλικού κινητήρα που έχει προγραμματιστεί να χρησιμοποιηθεί στην αποστολή «Hard Landing on the Moon» του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος το 2023.Όπως είπε ο Βαράνκ, οι δοκιμές ήταν άκρως επιτυχημένες. «Αυτές οι δοκιμές των 50 δευτερολέπτων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Έως σήμερα, μπορούμε να πούμε πως κάναμε τα πρώτα επιτυχημένα βήματα που θα μας οδηγήσουν σε μία αποστολή στο φεγγάρι».Υπενθυμίζεται πως για το διαστημικό πρόγραμμα της Τουρκίας έχει τοποθετηθεί και ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είπε πως η γειτονική χώραΤο διαστημικό πρόγραμμα εντάσσεται σε έναν 10ετή σχεδιασμό που δεν θα αφορά μόνο τις αποστολές αυτές καθ' αυτές αλλά και την εμπορευματοποίηση αυτής της ικανότητας.Σύμφωνα με τον Βαράνκ αυτό που δοκιμάστηκε τώρα είναι μόνο οι κινητήρες των πυραύλων και σε δεύτερη φάση, τον ερχόμενο Μάιο, στην Σινώπη αναμένεται να γίνουν οι δοκιμές πτήσης αυτών των πυραύλων. Όπως είπε «Πιστεύουμε πως το 2023 μπορούμε να μεταφέρουμε ένα αεροσκάφος μας στην Σελήνη πηγαίνοντας εκεί για πρώτη φορά την τουρκική σημαία».