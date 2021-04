Τουρκία: Το καθεστώς των Στενών, από τη Λωζάννη έως το Μοντρέ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, γνωστή και ως(Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits) υπεγράφη τοκαι αφορά το καθεστώς τωνΜε τη συγκεκριμένη συνθήκη, παραχωρήθηκε ο πλήρης έλεγχος τωνη οποία και εγγυήθηκε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Παράλληλα με τη συνθήκη, ρυθμίστηκε και η στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.Οι όροι της συνθήκης αποτέλεσαν, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά προς τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ουσιαστικά η συμφωνία αντικατέστησε όσα προέβλεπεπου έθετε τον έλεγχο τους υπό την «κηδεμονία» της Διεθνούς Επιτροπής Στενών, που είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Με τη Συνθήκη της Λωζάννης, η διεθνοποίηση των Στενών θα περιοριζόταν σε μια επιβλέπουσα Αρχή χωρίς στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ η τουρκική κυριαρχία αποκαθίστατο σε μεγάλο βαθμό παρά το γεγονός ότι τα Στενά θα παρέμεναν αποστρατιωτικοποιημένα.Τη δεκαετία τουη Τουρκία νιώθοντας πολύ ισχυρότερη, ζήτησε και κατάφερε να μεταβάλλει το καθεστώς των Στενών, πετυχαίνοντας την επαναστρατιωτικοποίησή τους και την ολοκληρωτική επαναφορά της τουρκικής κυριαρχίας σε αυτά.Αναφορικά με την διέλευση των εμπορικών πλοίων, αυτή θα ήτανσε καιρούς είτε ειρήνης είτε πολέμου όπου η Τουρκία θα ήταν ουδέτερη.Σε περίπτωση εμπλοκής της Τουρκίας σε πόλεμο, ηθα περιορίζονταν μόνο σε ουδέτερα εμπορικά πλοία υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα μετέφεραν βοήθεια στους αντιμαχόμενους.Τα συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μοντρέ, εκτός από την Τουρκία, είναιΟι χώρες αυτές, σύμφωνα με τη συνθήκη που υπεγράφη στιςστην πόλη, η αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν ότι τα εμπορικά πλοία θα απολαμβάνουν πλήρη ελευθερία διέλευσης στα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, όλο το 24ωρο, κάτω από οποιαδήποτε σημαία και με οποιοδήποτε είδος φορτίου.Όσον αφορά τα πολεμικά πλοία, επιτρέπεται η διέλευση πολεμικών πλοίων των παρευξείνιωνμιας εβδομάδας και υπό κάποιους όρους εκτοπίσματος, μεγέθους, οπλισμού ενώ περιορίζει σημαντικά το πέρασμα των πολεμικών πλοίων που δεν ανήκουν σε κράτη της Μαύρης Θάλασσας.Στο πλαίσιο τηςεπίσης, επετράπη στην Τουρκία να προχωρήσει στην στρατιωτικοποίηση των Στενών. Με την ίδια συμφωνία, επετράπη.Τοοπότε και τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ζητήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της η επαναδιατύπωση της Συνθήκης του Μοντρέ, ώστε να είναι συμβατή με το καθεστώς που διέπει τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, η μακροχρόνια άρνηση της Τουρκίας να υπογράψει την UNCLOS σημαίνει ότι η Συνθήκη του Moντρέ, παραμένει σε ισχύ χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις.Από το 1994(Maritime Traffic Regulations for the Turkish Straits and the Marmara Region), που εισήγαγε ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς, «προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή», αλλά χωρίς να παραβιάζεται η αρχή του Μοντρέ της ελεύθερης διέλευσης. Οι νέοι κανονισμοί προκάλεσαν κάποια διαμάχη, όταν η Ρωσία, Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία, Ουκρανία και Βουλγαρία προέβαλαν αντιρρήσεις. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν σκοπό να θίξουν «τα δικαιώματα οποιωνδήποτε πλοίων χρησιμοποιούν τα Στενά βάσει του διεθνούς δικαίου».Η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατασκευή μιας νέας μεγάλης διώρυγας, που θα λειτουργεί παράλληλα με τα Στενά δυτικά τηςτην ίδια ώρα που πληθαίνουν οι φωνές στην Τουρκία για κατάργηση της Συνθήκης του Μοντρέ, φαίνεται πως περιπλέκει την κατάσταση.Το νέοπου βέβαια δεν προβλέπεται από την ισχύουσα Συνθήκη των Στενών, ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια εκ των πραγμάτων αναίρεση της, αφού τα πλοία θα εξωθούνται στο νέο πέρασμα, καταβάλλοντας ανάλογο τέλος ακυρώνοντας ουσιαστικά τη σημερινή ελεύθερη διέλευση στον Βόσπορο και στα Δαρδανέλια.Ο θόρυβος δημιουργήθηκε αρχικά, από μια αποστροφή του Προέδρου τηςπου ερωτώμενος από δημοσιογράφο εάν η Τουρκία μπορεί να αλλάξει μονομερώς το καθεστώς των Στενών και να αποχωρήσει από τη Συνθήκη, υποστήριξε ότι μπορεί, αν και επεσήμανε ότι δυνατό δεν σημαίνει και πιθανό. Ο ίδιος έσπευσε αργότερα να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής της Συνθήκης του Μοντρέ. Αφορμή για τη συζήτηση ήταν η απόφαση της Τουρκίας να αποχωρήσει μονομερώς από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών.Το ενδεχόμενο κατάργησης τηςήταν αυτό που κινητοποίησε τους 104 απόστρατους ναυάρχους να εκδώσουν την πρόσφατη επίμαχη ανακοίνωση, οδηγώντας τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να δηλώσει δημόσια πως η κυβέρνησή του δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη Συνθήκη του Μοντρέ, διαμηνύιντας ωστόσο πως μελλοντικά «μπορούμε να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε Συνθήκη εάν αυτό επιτρέψει στη χώρα να προχωρήσει μπροστά».