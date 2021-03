Ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ιστοσελίδα συνεχίζει την καμπάνια «Πρώτα η Αμερική»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έτοιμος να ανασυντάξει τις δυνάμεις του με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2024 ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑλάνσαρε τη νέα του ιστοσελίδα 45office.com με το αγαπημένο του μότο «Πρώτα η Αμερική» (America first), που τον είχε οδηγήσει στον Λευκό Οίκο το 2016.Στην αρχική σελίδα ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει πως μέσω του νέου του ιστότοπου δεσμεύεται να διατηρήσει την «μεγαλειώδη κληρονομιά της διακυβέρνησης Τραμπ» ενώ ο ίδιος θα παραμείνει «ακούραστος πρωταθλητής για τους σκληρά εργαζόμενους άντρες και γυναίκες της μεγάλης μας χώρας και για το δικαίωμά τους να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ευημερία και ειρήνη».Στον νέο ιστότοπο ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να επικοινωνούν με τον ίδιο και την τέως Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ με μέιλ αλλά τους παρακαλεί να μην στέλνουν δώρα, γράμματα και προσκλήσεις. Στον ιστότοπο υπάρχουν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ με την εντυπωσιακή Μελάνια και μέσω ειδικής φόρμας το ζευγάρι κάνει γνωστό πως συμμετέχει σε επίσημες εκδηλώσεις οργανισμών και ιδιωτών εφόσον θα έχουν ειδοποιήσει έξι εβδομάδες νωρίτερα.Ο Τραμπ με ένα εκτενές κείμενο 885 λέξεων περιγράφει τις επιτυχίες της προεδρίας του, όπως «οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αυξήσεις ημερομισθίων και εισοδημάτων», αλλά «ξεχνά» να αναφερθεί στους χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας και στο πώς ο κορωνοϊός καταρράκωσε την οικονομία των ΗΠΑ ενώ παράλληλα, δεν κάνει λόγο για την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, ούτε για το ότι ο ίδιος παραπέμφθηκε σε δίκη δύο φορές κατά την διάρκεια της θητείας του.Αλλά και για την Μελάνια Τραμπ υπάρχει εκτενές αφιέρωμα στον νέο ιστότοπο του τέως προέδρου, το οποίο την περιγράφει ως την δεύτερη Πρώτη Κυρία της χώρας που γεννήθηκε εκτός ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κείμενο η Μελάνια σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε μια επιτυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ και συνεργάστηκε με τους καλύτερους φωτογράφους στην βιομηχανία της μόδας. Η ιστοσελίδα δεν παραλείπει να τονίσει το έργο της τέως Πρώτης Κυρίας μέσω της καμπάνιας BE BEST για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο και από τη χρήση ουσιών.Στις 28 Φεβρουαρίου κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Ορλάντο ο 74χρονος Τραμπ, που εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου πριν την ορκωμοσία του, δήλωσε πως δεν σκοπεύει να ιδρύσει νέο κόμμα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των ΗΠΑ το 2024.Τον νέο ιστότοπο του Τραμπ είχε προαναγγείλει σε συνέντευξή του στοο πρώην εκπρόσωπος της προεκλογικής του καμπάνιας, αφού μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο τοκαι τοαπέκλεισαν τον τέως ένοικο του Λευκού Οίκου.