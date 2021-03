Σουέζ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των πλοίων - Ξεκινά η μάχη των αποζημιώσεων

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.



The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021





Στις 20:00 ώρα Ελλάδος, ξεκίνησε η διαδικασία απόπλου των τουλάχιστονπου έχουν σχηματίσει ουρά στη Διώρυγα του Σουέζ.Νωρίτερα, οι αρμόδιες αρχές της Διώρυγας, μετά την αποκόλληση τουενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας θα επανέλθει στις 20.00 και στις δύο κατευθύνσεις του καναλιού.H επαναφορά της Διώρυγας σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς υπολογίζεται ότι κάθε μέρα μπλόκου κόστιζε περί τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία.Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, πουστη Διώρυγα του Σουέζ, δεν έχει υποστεί ζημιές.Την παραπάνω δήλωση έκανε σήμερα (29/3/20210) το απόγευμα ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Nile TV.Νωρίτερα, η διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου εμπορευματοκιβωτίων Ever Given είχε επιβεβαιώσει ότι το πλοίο ταξίδεψε χωρίς την βοήθεια ρυμουλκών στη, και ότι έφτασε στη Μεγάλη Πικρή Λίμνη, όπου θα υποβληθεί σε πλήρη επιθεώρηση., ανακοινωσε η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το μεσημέρι η αποκόλληση του πλοίου από ταζ εκτυλίχθηκε σε θρίλερ. Το τεράστιο σκάφοςσυνάντησε λίγο πριν από το μεσημέρι ισχυρούς ανέμους με αποτέλεσμα να κλείσει και πάλι για λίγη ώρα την διώρυγα.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τοτο σκάφος πέρασε την την βόρεια έξοδο του καναλιού, με χαμηλή ταχύτητα.Η πλοιοκτήτρια εταιρία και οιτου Ever Given είναι αντιμέτωπες με αξιώσεις εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα μεγάλο μέρος των απωλειών θα έχει πιθανόν αντασφαλιστεί από ομάδα διεθνών αντασφαλιστικών εταιριών, όπως εκτίμησε η. Το περιστατικό αυτό θα μειώσει τα κέρδη των παγκόσμιων αντασφαλιστικών εταιριών αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πιστοληπτικό τους προφίλ, σύμφωνα με τον οίκο αξιλόγησης.Το μήκους 400 μέτρων Ever Given, κλείνοντας το συντομότερο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για εκατοντάδες πλοία που ανέμεναν να το διασχίσουν.Το περιστατικό αυτό θα μειώσει τα κέρδη των παγκόσμιων αντασφαλιστικών εταιριών αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πιστοληπτικό τους προφίλ, ενώ οι τιμές για την αντασφάλιση στη ναυτιλία θα αυξηθούν περαιτέρω, όπως ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.Τα ναύλα για τα τάνκερ πετρελαϊκών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την προσάραξη του πλοίου ενώ ο αποκλεισμός της Διώρυγας προκάλεσε αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, απειλώντας με δαπανηρές καθυστερήσεις τις εταιρίες που ήδη προσπαθούν να διαχειριστούν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω τηςΗ πλοιοκτήτρια εταιρία και οι εταιρίες ασφάλισης τουείναι επίσης αντιμέτωπες με αξιώσεις ύψους εκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσαν πηγές του κλάδου στο Reuters την Τετάρτη. Ένα μεγάλο μέρος των απωλειών θα έχει πιθανόν αντασφαλιστεί από μια ομάδα διεθνών αντασφαλιστικών εταιριών, ανέφερε ο Fitch, προσθέτοντας ότιΟι παγκόσμιες αντασφαλιστικές εταιρίες είναι ήδη σε δύσκολη κατάσταση λόγω των φυσικών καταστροφών, όπως οι χειμερινές θύελλες στις ΗΠΑ και οι πλημμύρες στην Αυστραλία, καθώς και λόγω ζημιών που σχετίζονται με την πανδημία της COVID-19.Το Κάιρο θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από την πλοιοκτήτρια εταιρεία του γιγαντιαίου πλοίου εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που απέκλεισε επί σχεδόν μια εβδομάδα τη διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ο ναύαρχος Μοχάμπ Μαμές, βοηθός του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.«Θα απαιτήσουμε αποζημιώσεις από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για όλες τις συνέπειες από την ακινητοποίηση του πλοίου, για την χρήση όλων των ρυμουλκών, θα απαιτήσουμε το πλήρες κόστος», τόνισε ο βοηθός του Αιγύπτιου προέδρου σε θέματα ανάπτυξης λιμένων και της Διώρυγας του Σουέζ.Παράλληλα επέρριψε την ευθύνη του περιστατικού στον καπετάνιο του πλοίου.«Αυτό που συνέβη ήταν ευθύνη του καπετάνιου, το κανάλι μας είναι ασφαλές», σημείωσε.Η προσάραξη του Ever Given από την περασμένη Τρίτη μέχρι νωρίτερα σήμερα, όταν και ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αποκόλλησής του επιτρέποντας ξανά τη διέλευση της Διώρυγας, προκάλεσε τεράστια προβλήματα και ένα μποτιλιάρισμα τουλάχιστον 400 πλοίων, τα οποία περίμεναν σήμερα να μπορέσουν να διασχίσουν αυτή την σημαντική οδό για το θαλάσσιο εμπόριο που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο.Ο Αιγύπτιος ναύαρχος τόνισε πως η Αίγυπτος δεν πρόκειται να κάνει κατασκευαστικές αλλαγές στην Διώρυγα.«…το κανάλι είναι απολύτως ασφαλές, όλα τα πλοία το διασχίζουν χωρίς προβλήματα, αν κάτι συμβεί, είναι πολύ σπάνιο», συμπλήρωσε.