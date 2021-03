Νέα Ζηλανδία: Οι αρχές ήραν την εντολή απομάκρυνσης από τις παράκτιες περιοχές-Το τσουνάμι «πέρασε»

Evacuating to higher ground in American Samoa (Utulei) due to Tsunami warning & 7.3 magnitude earthquake (N of New Zealand). First wave expected at 10:19 AM AST 🌊 🇦🇸 🚨 #Weather #TsunamiWarning #Earthquake pic.twitter.com/sDiDyhwfrJ — P.T. Reid (@PTReid684) March 4, 2021





Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων τηςήρε την εντολή κατεπείγουσας απομάκρυνσης από παραθαλάσσιες περιοχές εξαιτίας του κινδύνου να χτυπηθούν από, διαβεβαιώνοντας ότι «τα μεγαλύτερα κύματα πέρασαν», έπειτα από ακολουθία τριών ισχυρών σεισμών.«Όλοι οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μπορούν πλέον να επιστρέψουν», διαβεβαίωσε η υπηρεσία, η οποία νωρίτερα είχε ζητήσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες να σπεύσουν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο και στην ενδοχώρα τουΤοπροκάλεσε ο τρίτος και ισχυρότερος από τους(7,2, 7,4 και 8,1 βαθμών) που σημειώθηκαν κοντά στα απομακρυσμένα και ακατοίκητα νησιά Κερμαντέκ, χωρίς πάντως να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς στη Νέα Ζηλανδία.