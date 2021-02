NASA Perseverance: Η πανοραμική εικόνα από τον πλανήτη Άρη

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Miss my landing? Catch the highlights below.



Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars. pic.twitter.com/OL2wSAi36e — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021



Τα επτά λεπτά του τρόμου





Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k — President Biden (@POTUS) February 18, 2021

This is it. I’m entering the top of the Mars atmosphere. No looking back. Seven minutes to touchdown. #CountdownToMars pic.twitter.com/q4LcKcPfpr — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά την επιτυχημένη προσεδάφιση για το διαστημικό ρόβερ της NASA Perseverance στον Άρη, δίνεται στη δημοσιότητα η πρώτη εικόνα υψηλής ευκρίνειας από τον κόκκινο πλανήτη.Η πρώτη φωτογραφία από τον πλανήτη Άρη, προερχόμενη από τη συγκεκριμένη αποστολή, κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου.Η επιτυχημένη λήψη, σύστημα διπλής κάμερας, εξοπλισμένο με λειτουργία ζουμ, επιτρέποντας στις κάμερες να κάνουν μεγέθυνση, εστίαση και λήψη βίντεο υψηλής ευκρίνειας, καθώς και πανοραμικές, έγχρωμες και τρισδιάστατες εικόνες της επιφάνειας του Άρη.Με αυτο το εφόδιο, είναι δυνατή η λεπτομερής εξέταση τόσο των κοντινών όσο και των απομακρυσμένων αντικειμένων.Οι κάμερες θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να αξιολογήσουν τη γεωλογική ιστορία και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως και να εντοπίζουν πετρώματα και ιζήματα που αξίζουν μια πιο προσεκτική ματιά.Θα συμβάλλουν επίσης στον καθορισμό των βράχων που πρέπει να επιλεγούν για δειγματολοληψία.Το βράδυ της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου το διαστημικό ρόβερ της NASA Perseverance προσεδαφίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον πλανήτη Άρη.Οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι εντυπωσιακές. Στο βίντεο φαίνονται η κάθοδος του Perseverance με το αλεξίπτωτο, προς το έδαφος του Άρη, αλλά και οι πανηγυρισμοί των ανθρώπων της NASA μετά την επιτυχή αποστολή.Στο σύντομο ηχητικό απόσπασμα ακούγεται ένας στριγκός ήχος, ο θόρυβος του ρόβερ, αλλά και ο άνεμος που πνέει στον Άρη. «Ναι, μόλις ακούσατε μια ριπή ανέμου στην επιφάνεια του Άρη, που καταγράφηκε από το μικρόφωνο και στάλθηκε στη Γη», είπε ο Ντέιβ Γκρούελ, ο υπεύθυνος αυτών των εξαρτημάτων. Πρόκειται για «τους πρώτους ήχους που καταγράφονται στην επιφάνεια του Άρη», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.Τοείναι εξοπλισμένο με δύο μικρόφωνα, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται πάνω στο επιστημονικό όργανο SuperCam, μια κάμερα προηγμένης τεχνολογίας που έχει μέγεθος όσο ένα κουτί παπουτσιών.«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα μικρόφωνα για να συλλαμβάνουμε ήχους», είπε ο Γκρούελ.Το δεύτερο μικρόφωνο, που ηήλπιζε ότι θα κατέγραφε τον ήχο κατά τη στιγμή της προσεδάφισης, δεν λειτούργησε.Το 1969 όταν ο Νιλ Άμστρονγκ πατούσε το πόδι του στο φεγγάρι και έλεγε τότε στο Κέντρο Ελέγχου του Χιούστον την φράση «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα» κανείς δεν φανταζόταν ότι 52χρόνια μετά ητεχνολογία θα πραγματοποιούσε ακόμα ένα άλμα και θα μας έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σε «πραγματικό χρόνο» την προσεδάφιση του «Mars 2020 Perseverance» στονΤα επτά λεπτά, τα οποία... έκοψαν την ανάσα σε όλον τον πλανήτη μας, ηταν όταν το Perseverance «τρύπησε» την ατμόσφαιρα του «κόκκινου πλανήτη», μέχρι να προσεδαφιστεί με επιτυχία στον κρατήρα Jezero με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετικά σημαντική του αποστολή, μέσω της οποίας θα θα πραγματοποιηθεί ένα καθοριστικό βήμα για την προετοιμασία ενόψει της επανδρωμένης αποστολής που προγραμματίζει ηγια τα επόμενα χρόνια. Η NASA, περήφανη για το μεγάλο επίτευγμα, μετέδωσε live την όλη διαδικασία, διατηρώντας το ενδιαφέρον στα ύψη:Την προσεδάφισή παρακολούθησε και ο νέος πλανητάρχης, Τζο Μπαίντεν, ο οποίος έστειλε και το δικό του μήνυμα.«Συγχαρητήρια στη NASA και σε όλους που δούλεψαν σκληρά για να καταστεί δυνατή η ιστορική προσγείωση του Perseverance. Σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι με τη δύναμη της επιστήμης και της αμερικανικής εφευρετικότητας, τίποτα δεν είναι πέρα ​​από τη σφαίρα πιθανότητας», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.Στο πλαίσιο της αποστολής «Μars 2020», το διαστημικό όχημα «Perseverance»Όταν οι επιστήμονες της NASA έλαβαν, χρειάστηκε να περάσουν τα «επτά λεπτά τρόμου» προκειμένου να βεβαιωθούν ότι το ρόβερ, το οποίο έκανε ένα επτάμηνο διαστημικό ταξίδι, απόστασης 470 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, κατέβηκε σώο και αβλαβές στην επιφάνεια του Άρη.Η διαστημοσυσκευή θα αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στονκαι θα μελετήσει την γεωλογική του σύνθεση. Το εξάτροχο ρόβερ «Perseverance», μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosity» που μελετά μέχρι σήμερα τον 'Αρη.