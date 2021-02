Εμβόλιο για τον κορωνοϊό: Ερευνητές εισηγούνται να υπάρχει μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ των δύο δόσεων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ερευνητές προέτρεψαν χθες Τετάρτη τις κυβερνήσειςτηςγια τον νέο κορωνοϊό, που λένε ότι έχει αποτελεσματικότηταμετά την πρώτη δόση.Οι δύο ερευνητές εξήγησαν, σε επιστολή τους στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (NEJM), πως κατέληξαν στα ευρήματά τους μελετώντας έγγραφα που υποβλήθηκαν από την Pfizer στον(Food and Drug Administration, FDA).Τα ευρήματα ήταν παρόμοια για το εμβόλιο τηςπου έχει αποτελεσματικότηταμετά την πρώτη δόση και βασίζεται σε παρόμοια τεχνολογία με αυτό της Pfizer, το λεγόμενο αγγελιοφόρο RNA ή mRNA.Επισήμαναν ότιγια τη διάρκεια της προστασίας που παρέχει η μία δόση, ωστόσο η χορήγηση της δεύτερης δόσης μέσα σε έναν μήνα από την πρώτη δεν παρέχει «παρά λιγοστό όφελος βραχυπρόθεσμα».«Με δεδομένη τη έλλειψη εμβολίων, η αναβολή της χορήγησης της δεύτερης δόσης είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας το οποίο, εάν αγνοηθεί, ασφαλώς θα έχει αποτέλεσμα χιλιάδες εισαγωγές ασθενών με την COVID-19 σε νοσοκομεία και θανάτους αυτόν τον χειμώνα στις ΗΠΑ», επισήμαναν στηντους (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2036242).Σε απάντησή της,και η όποια απόφαση για τη χορήγηση μόνο της μίας δόσης επαφίεται στις υγειονομικές αρχές.«Εμείς στην Pfizer πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο οι υγειονομικές αρχές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα εναλλακτικά χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τη δοσολογία, για να εξασφαλίσουν ότι τα εμβόλια προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή προστασία», πρόσθεσε η