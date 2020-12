Βρετανία: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η ηθοποιός Μπάρμπαρα Γουίντσορ

Η δημοφιλής σειρά Rick and Morty μεταφέρθηκε με επιτυχία στο on line καζίνο χαρίζοντας ένα ξεχωριστό παιχνίδι!

Έφυγε από τη ζωή σεη Αγγλίδα, γνωστή από τις εμφανίσεις της στην ταινία, αλλά κυρίως από τον ρόλο της ως Πέγκι Μίτσελ στηντου BBC One «».ηθοποιός, η οποία έπασχε τη νόσο του Αλτσχάιμερ από το 2014,το απόγευμα της Πέμπτης (10/12) σε ένα κέντρο φροντίδας του Λονδίνου, οπού βρισκόταν από τον Αύγουστο του 2020, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Σκοτ Μίτσελ.Η Γουίντσορ μπήκε στο καστ του EastEnders το 1994 και, προτού τελικά αποχωρήσει από την σειρά το 2016 όταν σκοτώθηκε ο χαρακτήρας της.Η Γουίντσορ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη σκηνή το 1950 σε ηλικία 13 ετών και έκανε το ντεμπούτο της ως μαθήτρια στο The Belles of St Trinian's (1954). Έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο BAFTA για την ταινία Sparrows Can't Sing (1963) και υποψηφιότητα για το βραβείο Tony για την παραγωγή του 1964 στο Broadway του Oh, What A Lovely War!με τοντον τελευταίο της σύζυγο με τον οποίο ήταν μαζί από το 2000 να μένει στο πλευρό της μέχρι τέλους.Στην αυτοβιογραφία της το 2000,, ειχε αναφερθεί στις πέντε αμβλώσεις της, οι τρεις εκ των οποίων έλαβαν χώρα στα είκοσι της και η τελευταία όταν ήταν 42 ετών. Είπε ότι δεν ήθελε ποτέ παιδιά λόγω των ψυχολογικών τραυμάτων που της είχε προκαλέσει η απόρριψη του πατέρα της όταν πήρε διαζύγιο από τη μητέρα της.Τον Απρίλιο του 2014, η Γουίντσορ διαγνώστηκε με νόσο τουκαι επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει την κατάσταση, κάτι που συνέβη τελικά στις 10 Μαΐου του 2018, από τον σύζυγος της.Η Αγγλίδα ηθοποιός είχε διοριστεί(DBE) το 2016 για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ διατηρούσε φιλία με την αείμνηστη τραγουδίστριακαι το 2012 είχε γίνει προστάτης του Ιδρύματος Amy Winehouse .