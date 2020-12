ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στην είσοδο μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στο αμερικανικό έδαφος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Ουάσινγκτον υιοθέτησε νέους πιο αυστηρούς κανόνες που περιορίζουν την είσοδο στις ΗΠΑ μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος της, έγραψαν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.Οι νέοι περιορισμοί, που τέθηκαν σε ισχύ χθες, περιορίζουν τη διάρκεια ισχύος τη βίζας των μελών του ΚΚ Κίνας και των άμεσων συγγενών τους σε ένα μήνα, και δεν τους επιτρέπουν παρά μία είσοδο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα.Μέχρι πρότινος τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως και άλλοι Κινέζοι πολίτες, μπορούσαν να λάβουν άδειες παραμονής στις ΗΠΑ διάρκειας έως και 10 ετών."Επί δεκαετίες επιτρέπαμε στο ΚΚ Κίνας να έχει ελεύθερη πρόσβαση και χωρίς εμπόδια στους αμερικανικούς θεσμούς και επιχειρήσεις, την ώρα που Αμερικανοί πολίτες στην Κίνα ποτέ δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα ", δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον οποίο επικαλούνται οι New York Times.Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να αφορούν περίπου 270 εκατομμύρια ανθρώπους.Η ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι οξυμένη σε πολλούς τομείς, με τις δύο χώρες να έχουν υιοθετήσει μέτρα η μία εναντίον της άλλης.Οι κινεζικές αρχές απέλασαν φέτος περίπου 15 Αμερικανούς δημοσιογράφους πολλών μεγάλων εφημερίδων.Η Ουάσινγκτον από την πλευρά της περιόρισε τις διαπιστεύσεις που δίνει στους Κινέζους δημοσιογράφους για την είσοδό τους σε κυβερνητικά κτίρια και υπουργεία και ενίσχυσε το πλαίσιο λειτουργίας πολλών κινεζικών, κρατικών μέσων ενημέρωσης στο αμερικανικό έδαφος, εκτιμώντας ότι πρόκειται για όργανα προπαγάνδας.Εξάλλου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη βίζα περισσότερου από ενός εκατομμυρίου Κινέζων φοιτητών και ερευνητών που φέρονται να κατασκοπεύουν τις ΗΠΑ.Η Κίνα επέκρινε σήμερα την υιοθέτηση από την Ουάσινγκτον νέων, αυστηρότερων κανόνων που περιορίζουν την είσοδο των μελών του Κινεζικού Κόμμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας πως πρόκειται για κλιμάκωση.Αυτοί οι νέοι περιορισμοί, που τέθηκαν σε ισχύ χθες, Τετάρτη, περιορίζουν τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου (βίζες) για τα μέλη του ΚΚΚ και την άμεση οικογένειά τους σε έναν μήνα και δεν τους επιτρέπουν παρά μόνο μία είσοδο στη χώρα, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται το υπουργείο Εξωτερικών.Οι θεωρήσεις εισόδου εκδίδονταν μέχρι τώρα με δεκαετή ισχύ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι νέοι περιορισμοί μπορεί θεωρητικά να αφορούν περίπου 270 εκατομμύρια ανθρώπους, μετρώντας και τις οικογένειες.Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει περισσότερα από 91 εκατομμύρια μέλη.Μια εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, η Χούα Σουνγίνγκ κατήγγειλε μια «κλιμάκωση».«Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες ακραίες αντικινεζικές δυνάμεις, με κίνητρο την ιδεολογική μεροληψία και μια βαθιά ριζωμένη ψυχροπολεμική νοοτροπία, καταπιέζουν πολιτικά την Κίνα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.