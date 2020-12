Κορωνοϊός: «Η Κίνα έστειλε εμβόλιο στον Κιμ Γιόνγκ Ουν και την οικογένειά του», λέει αναλυτής των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα πειραματικόέχει στείλει ηστον ηγέτη της Βόρειας Κορέας,και την οικογένειά του, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε αναλυτής από τις Ηνωμένες Πολιτείες., εμπειρογνώμονας σε θέματα Βόρειας Κορέας στο think tank Center for the National Interest με έδρα στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η οικογένεια του Κιμ και αρκετοί άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας έχουν εμβολιαστεί, επικαλούμενος δύο απροσδιόριστες ιαπωνικές πηγές πληροφοριών.Δεν ήταν σαφές ποια εταιρεία είχε προμηθεύσει το υποψήφιο εμβόλιο στονκαι αν είχε αποδειχθεί η ασφάλειά του, πρόσθεσε.Η Κίνα εμβολιάζει βασικούς εργαζομένους με υποψήφια εμβόλια κατά της Covid-19 στο πλαίσιο ενός προγράμματος έκτακτης ανάγκης που ξεκίνησε τον Ιούλιο χωρίς αναφερόμενες δυσμενείς επιπτώσεις, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.Τον Οκτώβριο, μια πόλη στην ανατολική Κίνα άρχισε να προσφέρει στους κατοίκους της ένα πειραματικό εμβόλιο κορωνοϊού για 46 λίρες ανά άτομο., μια κρατική κινεζική εταιρεία φαρμάκων, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν πάρει το υποψήφιο εμβόλιό της, παρόλο που οι εμβολιασμοί δεν είχαν ακόμη δώσει σαφείς κλινικές ενδείξεις αποτελεσματικότητας.Σύμφωνα με τον αναλυτή των ΗΠΑ, το Πεκίνο πρόσφερε πρόσφατα δόσεις εμβολίου στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την οικογένειά του.«Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν και πολλοί άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της οικογένειας και του δικτύου συνεργατών του, έχουν εμβολιαστεί για τον ιό τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες, με ένα υποψήφιο εμβόλιο που παρέχεται από την κινεζική κυβέρνηση», έγραψε ο Kazianis σε άρθρο για τον ιστότοπο