Τζιλ Μπάιντεν: Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ που «έδωσε πίσω τη ζωή» στον Τζο

θα περάσει σύντομα το κατώφλι του Λευκού Οίκου, καθώς έγινε ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλευρό του καθόλη την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας βρισκόταν η 69χρονη σύζυγός του, καθηγήτρια αγγλικών, η οποία έχει δηλώσει πως θα συνεχίσει να εργάζεται απρόσκοπτα ακόμα και μετά εγκατάσταση του ζεύγους στον Λευκό Οίκο. Άλλωστε ο Λευκός Οίκος είναι ένα γνώριμο μέρος για την Τζιλ, που επί προεδρίας Ομπάμα βρισκόταν εκεί ως σύζυγος του αντιπροέδρου και «Δεύτερη Κυρία» των ΗΠΑ.Επί 43 χρόνια αφοσιωμένη σύζυγος ηστάθηκε καλή μητέρα για τους δύο γιους του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ και Μπο, των οποίων η μητέρα σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα το 1972 μαζί με την μόλις ενός έτους κόρη της, Ναόμι. Αν και η δεύτερη σύζυγος του υποψηφίου των Δημοκρατικών κρατάει μέχρι σήμερα κλειστά τα χαρτιά της για τον νέο της ρόλο ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ο διεθνής Τύπος υποστηρίζει πως σε τίποτα δεν θα θυμίζει την 50χρονη Μελάνια Τραμπ.Αθλητικός τύπος, που ξυπνά νωρίς το πρωί για να τρέξει πέντε μίλια, τουλάχιστον, πέντε ημέρες την εβδομάδα, η Τζιλ Μπάιντεν αν και κομψή, δεν φαίνεται πως θα είναι η Πρώτη Κυρία που ξεφυλλίζει τα περιοδικά μόδας για να επιλέξει τα πανάκριβα ρούχα που θα φορέσει από μεγάλους οίκους. Η Τζιλ Μπάιντεν έχει αποδείξει πως έχει άλλες προτεραιότητες και και έπαιξε ρόλο - κλειδί στην προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της.Μόλις, τον Ιούνιο εξέδωσε το βιβλίο «Τζόι: Η ιστορία του Τζο Μπάιντεν», ένα βιβλίο για παιδιά, στο οποίο η «εν δυνάμει» Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, γράφει για την βραδυγλωσσία του συζύγου της και για το μπούλινγκ που αυτός υπέστη εξαιτίας αυτού του προβλήματος, όταν ήταν μαθητής.Οι Αμερικανοί γνώρισαν καλύτερα την δυναμική Τζιλ Μπάιντεν τον Αύγουστο, όταν σε ομιλία της στο συνέδριο των Δημοκρατικών, δήλωσε: «Το να είμαι καθηγήτρια δεν δείχνει αυτό που κάνω, αλλά δείχνει αυτό που είμαι».Στα 18 της χρόνια η Τζιλ Μπάιντεν παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, Μπιλ Στίβενσον, παίκτη του φούτμπολ, τον οποίο είχε γνωρίσει το καλοκαίρι πριν την αποφοίτηση από το Λύκειο. Πέντε χρόνια αργότερα ο έρωτας του ζευγαριού έληξε άδοξα με ένα διαζύγιο. Ήταν το 1975, η χρονιά που η Τζιλ είχε χωρίσει και ένας φίλος της από το κολέγιο, ο Φρανκ Μπάιντεν θέλησε να της γνωρίσει σε «τυφλό» ραντεβού τον αδελφό του, Τζο.Το 2009 στο βιβλίο «Where the light enters: Building a family, discovering myself» η Τζιλ Μπάιντεν περιγράφει το «τυφλό» ραντεβού με τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγό της. «Από πού βρήκες τον αριθμό του τηλεφώνου μου;», ήταν τα πρώτα λόγια της Τζιλ στον γερουσιαστή του Ντελαγουέρ. Εκείνη την εποχή η Τζιλ ήταν 24 ετών και ο Τζο 33, χήρος και με δύο γιους, φού η πρώτη σύζυγός του Νίλια μαζί με την ενός έτους κόρη τους, Ναόμι, είχαν σκοτωθεί σε τραγικό τροχαίο τρία χρόνια νωρίτερα. Μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα τους, ήταν και οι δύο γιοι του Μπάιντεν, ο Μπο και ο Χάντερ, οι οποίοι τραυματίστηκαν, αλλά επέζησαν.Ο Τζο Μπάιντεν εντυπωσιάστηκε από την Τζιλ από το πρώτο ραντεβού, αλλά χρειάστηκε να της κάνει πρόταση γάμου πέντε φορές για να του πει το πολυπόθητο «ναι» και να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου δύο χρόνια αργότερα. Η Τζιλ Μπάιντεν εξηγεί στο ίδιο βιβλίο τους λόγους που δίσταζε να απαντήσει καταφατικά στις προτάσεις γάμου του γερουσιαστή, Αφενός, ήθελε να αφοσιωθεί στην δική της καριέρα και όχι στην πολιτική καριέρα του συζύγους της και αφετέρου, η ανησυχία της για τους δύο γιους του Μπάιντεν. «Είχαν βιώσει ήδη τον χαμό μιας μητέρας, δεν μπορούσα να είμαι η αιτία να χάσουν και άλλη», έγραψε η Τζιλ, φοβούμενη τι αντίκτυπο θα είχε στους μικρούς γιους του Μπάιντεν μια ενδεχόμενη αποτυχία του γάμου τους.Όμως, την άνοιξη του 1977 η πέμπτη πρόταση γάμου του νεαρού γερουσιαστή στη Τζιλ είχε τον χαρακτήρα «τελεσίγραφου». «Ή αποφασίζεις να με παντρευτείς ή αυτό ήταν, αποχωρώ. Δεν θα σου το ζητήσω ξανά», είπε ο Τζο Μπάιντεν στην 24χρονη τότε Τζίλ και της ανακοίνωσε πως φεύγει για ταξίδι εργασίας στη Νότιο Αφρική δίνοντάς της το περιθώριο να σκεφτεί μέχρι την επιστροφή του. Δεν χρειάστηκε όμως να περιμένει καθόλου, το ίδιο βράδυ η Τζιλ είπε επιτέλους το «ναι» στην πέμπτη πρόταση γάμου του Τζο Μπάιντεν.Το ζευγάρι ένωσε τις ζωές του το 1977 στο παρεκκλήσι των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθησε δεξίωση στο εστιατόριο Sign Of The Dove στη Νέα Υόρκη, γνωστό ως μέρος για ερωτευμένους, κατάλληλο για προτάσεις γάμου και με πελατεία την ελίτ της αμερικανικής μεγαλούπολης. Το 1981 η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τη γέννηση της κόρης του Άσλεϊ.Το 2007 ο Τζο Μπάιντεν στη βιογραφία του με τίτλο «Promises to keep» έγραψε για τη Τζιλ: «Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου. Με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι πως η οικογένειά μου θα μπορούσε να γίνει και πάλι ένα». Έκτοτε, η Τζιλ βρίσκεται πάντα στο πλευρό του σε κάθε πολιτικό αγώνα.