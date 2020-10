H απάντηση Μακρόν και στα αραβικά μετά τις προσβολές Ερντογάν: Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στον απόηχο της νέας αντιπαράθεσης με την Τουρκία , μετά και τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον του εκ μέρους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Εμανουέλ Μακρόν ανάρτησε σειρά από tweet, με τα οποία επιβεβαιώνει τις αξίες που πρεσβεύει και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι«Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ», σημείωσε.«Η ιστορία μας είναι εκείνη της μάχης εναντίον των τυραννιών και των φανατισμών. Θα συνεχίσουμε», έγραψε ακόμη.«Θα συνεχίσουμε, Σεβόμαστε όλες τις διαφορές υπό το πνεύμα της ειρήνης. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους και θα υπερασπιστούμε τον λογικό διάλογο», προσέθεσε.«Θα συνεχίσουμε. Θα τασσόμαστε πάνω στο πλευρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των οικουμενικών αξιών», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, που ανάρτησε μηνύματαΟ πρόεδρος της Τουρκίας καταφέρθηκε εκ νέου εναντίον του Γάλλου ομολόγου του, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου για το Ισλάμ έχουν πυροδοτήσει, διαδηλώσεις και καλέσματα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα στον μουσουλμανικό κόσμο.Λίγα λεπτά αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter τη φράση «» στα αγγλικά ("We are ONE"), με υπότιτλο «είμαστε ενωμένοι».Η φράση "We are one" πρωταγωνιστεί στο τραγούδι "One", του συγκροτήματος, το οποίο επέλεξε η οικογένεια του Σαμιέλ Πατί να ακουστεί στην τελετή μνήμης, την περασμένη Τετάρτη στη Σορβόνη, στον καθηγητή που δολοφονήθηκε από έναν ισλαμιστή.Η Γαλλία κάλεσε τις κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων χωρώνκαι για διαδηλώσεις, ένα κάλεσμα που προέρχεται από μια «ακραία μειοψηφία», ζητώντας τους επίσης να «εγγυηθούν την ασφάλεια» των Γάλλων που ζουν στο έδαφός τους.Αυτές οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, όπως και οι διαδηλώσεις, ξεκίνησαν σε χώρες του μουσουλμανικού κόσμου μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Μακρόν για το Ισλάμ.«Το κάλεσμα σε μποϊκοτάζ είναι χωρίς κανένα αντικείμενο και πρέπει να σταματήσει αμέσως, όπως όλες οι επιθέσεις εναντίον της χώρας μας, τις οποίες ενορχηστρώνει μια ακραία μειοψηφία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ένα δελτίο τύπου.Το γαλλικό ΥΠΕΞ εκφράζει τη λύπη του, καθώς «σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής διατυπώνονται τις τελευταίες ημέρες εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, όπως και γενικότερα κάλεσμα για διαδηλώσεις εναντίον της Γαλλίας, υπό όρους σε ορισμένες περιπτώσεις μίσους, όπως κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».Αυτές οι εκκλήσεις «αλλοιώνουν τις θέσεις που υπερασπίζεται η Γαλλία υπέρ της ελευθερία της συνείδησης, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της θρησκείας και την άρνηση κάθε έκκλησης στο μίσος», επισημαίνει το υπουργείο.Για το Παρίσι, επιπλέον, αυτές οι ενέργειες «εργαλειοποιούν για πολιτικούς σκοπούς τις δηλώσεις που έκανε» ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη 2α Οκτωβρίου, κατά την παρουσίασηγια τον «» και της περασμένης εβδομάδας, στον φόρο τιμής στον καθηγητή Σαμιέλ Πατί, που δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου από έναν Ρωσοτσετσένο ισλαμιστή ηλικίας 18 ετών.Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, ο Μακρόν υποσχέθηκε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης.Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι το νομοσχέδιο και οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου στοχεύουν αποκλειστικά στο να «πολεμήσουν τονκαι να το κάνουν μαζί με τους μουσουλμάνους της Γαλλίας, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, της ιστορίας και της γαλλικής Δημοκρατίας».Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι κινητοποίησε τουςς για να «υπενθυμίσει και να εξηγήσει (στις άλλες χώρες) τις θέσεις της Γαλλίας αναφορικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την άρνηση του μίσους».Το Παρίσι ζήτησε επίσης από τις εμπλεκόμενες χώρες να «διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε έκκληση για μποϊκοτάζ ή κάθε επίθεση εναντίον της χώρας μας, να συνοδεύουν τις εταιρείες μας και να εγγυώνται την ασφάλεια των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό».