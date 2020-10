Στρέιτ Τσέχος που έδωσε χιλιάδες ευρώ για να μοιάσει στην Μπάρμπι αναζητά... ανοιχτόμυαλη γυναίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένας πετυχημένος σύμβουλος τεχνολογίας από τηνπαραδέχεται ότι η εκκεντρική του εμφάνιση, που παραπέμπει σε πλαστική κούκλα, στέκεται εμπόδιο στις ερωτικές του σχέσεις, αφού κάνει πολλές γυναίκες να τον θεωρούν γκέι.Σύμφωνα με την, o 26χρονοςαπό το Μπρνο έχει κάνει τα τελευταία χρόνια πολλές ενέσεις filler στο πρόσωπό του, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών ήταν, κατ' ομολογία του ίδιου, να αποκτήσει look πλαστικής κούκλας, το οποίο πάντοτε του ασκούσε ιδιαίτερη γοητεία.Ο Σίμσακαι ντύνεται με ανδρικά ρούχα για να πάει στο γραφείο, όμως τον ελεύθερό του χρόνο του αρέσει να φοράει ψεύτικες βλεφαρίδες, τακούνια και χρωματιστές περούκες, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.Κάποιες από τις ενέσεις που κάνει κάθε μήνα στο πρόσωπό του, προκειμένου να διατηρήσει τα θηλυπρεπή χαρακτηριστικά του, του χορηγούνται δωρεάν από έναν «πιστοποιημένο φίλο του», όπως εξηγεί.Αναφορικά με τις σχέσεις του με τις γυναίκες και τοπου λαμβάνει από εκείνες για την εμφάνισή του, ο 26χρονος λέει τα εξής: «Μπορεί να ντύνομαι με αυτόν τον τρόπο και να έχω αυτήν την εμφάνιση, όμως στο μυαλό μου είμαι άνδρας. Με ελκύουν οι γυναίκες, όμως ορισμένα κορίτσια έχουν πρόβλημα με το look μου, καθώς τις μπερδεύει. Τώρα είμαι single και αυτό δεν με πειράζει καθόλου. Τα κορίτσια με τα οποία βγαίνω θέλω να έχουν την ίδια εμφάνιση, να μοιάζουν με πλαστικές. Όταν ήμουν πιο τυπικά αρρενωπός μου άρεσε ο εατός μου, αλλά τώρα είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος και θα ήθελα να υποβληθώ σε ακόμη περισσότερες επεμβάσεις».Όπως εξηγεί το δημοσίευμα, ο νεαρός Τσέχος θαύμαζε για χρόνια μοντέλα στο Instagram όπως η, που έχουν κατακτήσει το look της πλαστικής κούκλας μετά από ατέλειωτες ώρες κάτω από το χειρουργικό νυστέρι. Τελικά, αποφάσισε και ο ίδιος να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. «Εκείνη την εποχή, ντυνόμουν μόνο με ανδρικά ρούχα και έμοιαζα αποκλειστικά σαν άνδρας, όμως πάντα φανταζόμουν πώς θα ήταν αν είχα γυναικεία χαρακτηριστικά. Τελικά, αποφάσισα να μοιάσω με πλαστική κούκλα, γιατί μου άρεσαν τα κορίτσια με αυτό το look».Το 2017 ο Σίμσα πήρε τη μεγάλη απόφαση και έκανε την πρώτη του ένεση filler. Εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα έκλεισε αμέσως το επόμενο ραντεβού, και από τότε συνεχίζει ακάθεκτος. Παρά τη νεαρή του ηλικία,και πριν το lockdown στη χώρα του ταξίδεψε στη Σλοβακία για, αφού... δεν του έφτανε πια το μέγεθος που του εξασφάλιζαν τα fillers.Όταν ξεκίνησε τη μεταμόρφωσή του, ο Σίμσα έγινε στόχος πολλών αρνητικών σχολίων και κοροϊδίας, επειδή - όπως εξηγεί - ο συνδυασμός τωνενοχλούσε κάποια συντηρητικά μυαλά. «Τώρα που έκανα την επέμβαση και μοιάζω περισσότερο με κοριτσι, δεν υπάρχουν πια τόσο έντονες αντιδράσεις», λέει χαρακτηριστικά.Ο νεαρός είναι single αυτό το διάστημα, αφού πρόσφατα πέρασε κατάθλιψη και δεν ήθελε να επιβαρύνει την γυναίκα που θα επέλεγε να είναι μαζί του με τα ψυχολογικά του προβλήματα. Ωστόσο, δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να βρει κάποια μέρα μιαγια να μοιραστεί τη ζωή του.Προς το παρόν, επικεντρώνει την προσοχή του στις νέες επεμβάσεις που θέλει να κάνει, ενώ έχει λανσάρει και τη δική του σειρά ψεύτικων βλεφαρίδων και ενδυμάτων στο στιλ της Μπάρμπι, υπό την επωνυμία