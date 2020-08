Αλεξέι Ναβάλνι: «Πολύ ανησυχητική η κατάστασή του» λέει γερμανική ΜΚΟ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η μεταφορά με ειδικό αεροπλάνο του Ρώσου αντιπολιτευόμενου πολιτικού, Αλεξέι Ναβάλνι , σε νοσοκομείο του Βερολίνου είναι έργο μιας μικρής βερολινέζικης μη κυβερνητικής οργάνωσης, της(Κινηματογράφος για την Ειρήνη), γνωστής κυρίως για τους στενούς δεσμούς της με την«Η Cinema for Peace δεν έχει καμιά σχέση με τη ρωσική πολιτική», υπογραμμίζει ο επικεφαλής και ιδρυτής αυτής της ΜΚΟ Γιάκα Μπίτσιλ, ένας σλοβενικής καταγωγής παραγωγός του γερμανικού κινηματογράφου.Όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα στους δημοσιογράφους έξω από το, όπου νοσηλεύεται ο Ναβάλνι, «η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ ανησυχητική. Πήραμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα από τους γιατρούς ότι, αν δεν είχε γίνει η επείγουσα προσγείωση στο Ομσκ, θα είχε πεθάνει».Μέσα σε μερικές ώρες, αυτή η λίγο γνωστή ΜΚΟ κατάφερε να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και να ναυλώσει ένα ασθενοφόρο αεροπλάνο για να πετάξει από τη Νυρεμβέργη (νότια Γερμανία) στο Ομσκ της δυτικής Σιβηρίας, όπου νοσηλευόταν σε κώμα ο 44χρονος πρώην δικηγόρος, ένας από τους πιο σθεναρούς επικριτές του Κρεμλίνου στη Ρωσία.Οι οικείοι του διαβεβαιώνουν πωςΗ Cinema for Peace διαβεβαίωσε πως πραγματοποίησε αυτή την «ανθρωπιστική αποστολή» έπειτα από αίτημα δύο μελών της ρωσικής ακτιβιστικής οργάνωσης Pussy Riot, κυρίως του Πιοτρ Βερζίλοφ.Αυτός ο τελευταίος, αφού είχε πέσει θύμα απόπειρας δηλητηρίασης στη Ρωσία.Η εν λόγω μκο είχε ναυλώσει και τότε ένα ασθενοφόρο αεροπλάνο για να τον μεταφέρει στο Βερολίνο.Την Πέμπτη, ο Βερζίλοφ, ο οποίος δηλώνει στενός φίλος του Ναβάλνι, είχεγια να ζητήσει τη βοήθειά του, εξήγησε χθες, Παρασκευή, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Ο Αλεξέι Ναβάλνι νοσηλεύεται εξάλλου στο ίδιο ίδρυμα στο οποίο είχε νοσηλευθεί πριν από δύο χρόνια ο Βερζίλοφ, το νοσοκομείο Σαριτέ του Βερολίνου, ένα από τα πιο φημισμένα στην Ευρώπη.Η πηγή των ιδιωτικών κεφαλαίων που επέτρεψαν τη μεταφορά του Ναβάλνι,και της συζύγου του, δεν αποκαλύφθηκε.Η οργάνωση φαίνεται επίσης ότι διατηρεί προνομιούχες σχέσεις με τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Άξελ Σπρίνγκερ: ηαυτού του ομίλου έκανε πολυάριθμες συνεντεύξεις με τον πρόεδρο της ΜΚΟ και ανέμενε σήμερα τον ασθενή στο σωστό αεροδρόμιο του Βερολίνου, στο βόρειο τμήμα της πόλης, ενώ το αεροπλάνο είχε εντούτοις καταγραφεί πως θα προσγειωνόταν σε ένα άλλο αεροδρόμιο, νοτιότερα.δημιουργήθηκε μετά τις επιθέσεις τηςστις ΗΠΑ με στόχο «να επηρεάσει μέσω των ταινιών το πώς αντιλαμβανόμαστε και το πώς επιλύουμε τις παγκόσμιες κοινωνικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις» και υπογραμμίζοντας πως τάσσεται ξεκάθαρα «εναντίον του πολέμου και της τρομοκρατίας».Εδώ και, η μκο οργανώνει στη διάρκεια του κινηματογραφικού φεστιβάλ του Βερολίνου (Μπερλινάλε) ένα γκαλά στο οποίο βραβεύει σταρ του Χόλιγουντ που έχουν στρατευθεί υπέρ της ειρήνης και της δικαιοσύνης.Στα χρόνια που πέρασαν, η ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, αλλά επίσης ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ --φίλος του ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν-- είχαν προσκληθεί σ' αυτές τις βραβεύσεις, οι οποίες έχουν αποκληθεί «Όσκαρ με μυαλό» από τον ιρλανδό μουσικό και ακτιβιστή Μπομπ Γκέλντοφ.Ο διαφωνών κινέζος καλλιτέχης Άι Ουεϊουέι έχει επίσης συνεργασθεί με τη Cinema for Peace στοΟ πρώην διευθυντής της Μπερλινάλε Ντίτερ Κόσιλικ είχε πάντως κατηγορήσει στο παρλθόν τη μκο για, ενώ το 2015 η γερμανικήείχε εκφράσει αγανάκτηση για φερόμενες απόπειρες εκ μέρους της μκο να εκφοβίσει δημοσιογράφους που είχαν διατυπώσει επικρίσεις.Τα κεφάλαια που αντλούνται από τα ετήσια γκαλά της, καταβάλλονται κυρίως σε οργανισμούς του ΟΗΕ, σύμφωνα με τη Cinema for Peace.