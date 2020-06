Ο Έλληνας ήρωας του τρένου υποψήφιος με τον Τραμπ

O Eλληνοαμερικανός ήρωας διεκδικεί μια θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Τραμπ Ο Αλεκ Σκαρλάτος και οι φιλοι του, Σπένσερ Στόουν και Αντονι Σάντλερ, παρασημοφορούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και (κάτω) από τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ

Η ηρωική παρέα στην υπερταχεία «Thalys #9364» με δρομολόγιο Αμστερνταμ - Παρίσι. Εσωσαν 554 επιβάτες από τα εκρηκτικά του Μαροκινού τζιχαντιστή, ενώ ο Κλιντ Ιστγουντ τους έκανε ταινία στην οποία τους ζήτησε να πρωταγωνιστήσουν

Αρχές καλοκαιριού του 2015, ο 22χρονος τότε ομογενής Αλεκ Σκαρλάτος, μέλος της Εθνοφρουράς του Ορεγκον, επιστρέφει στις ΗΠΑ μετά από οκτώ μήνες σκληρής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Αφγανιστάν, όπου είχε αποσπαστεί με δικό του αίτημα. Λίγο πριν καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πρόσληψή του στην τοπική αστυνομική δύναμη, ένα ταξίδι στην Ευρώπη, με τους δύο κολλητούς του φίλους, Σπένσερ Στόουν και Αντονι Σάντλερ, του άλλαξε όχι μόνο τα σχέδια για το μέλλον, αλλά και την ίδια του τη ζωή.Tο καλοκαίρι του 2015, θέλοντας να γιορτάσει την επιστροφή του από το Αφγανιστάν, ο Σκαρλάτος ταξίδεψε με τους φίλους του, που είναι δεμένοι από την παιδική τους ηλικία, στην Ευρώπη. Η παρέα σχεδίαζε από καιρό το ταξίδι αυτό, που στο πρόγραμμά της περιλάμβανε επισκέψεις σε γνωστές πρωτεύουσες της δυτικής Ευρώπης, με τελευταίο σταθμό την Ελλάδα απ’ όπου καταγόταν ο παππούς του Σκαρλάτου, για χαλάρωση και ξεκούραση στα νησιά.Στις 21/8/2015 η παρέα επιβιβάζεται στην υπερταχεία Thalys #9364 στον σταθμό του Αμστερνταμ με προορισμό το Παρίσι, με 554 συνολικά επιβάτες. Στο ταξίδι οι τρεις νεαροί συζητούν για τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούν στην Πόλη του Φωτός, χωρίς να φανταστούν τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια, όταν κατά τη στάθμευση του τρένου στις Βρυξέλλες, επιβιβάστηκε σε αυτό βιαστικά ο 26χρονος Μαροκινός Αγιούμπ Ελ Χαζάνι, θιασώτης του ριζοσπαστικού ισλαμιστικού κινήματος και του «Ισλαμικού Κράτους» (ISIS).Ο χρόνος πλέον μετρούσε αντίστροφα για τις φονικές προθέσεις του νεαρού τρομοκράτη, που κρατώντας στα χέρια του έναν σάκο φορτωμένο -όπως αποδείχθηκε- με βαρύ οπλισμό, κλείστηκε στην τουαλέτα του βαγονιού προκειμένου να οπλίσει το καλάσνικοφ και να σκορπίσει στη συνέχεια τον θάνατο. Ωστόσο, δεν είχε υπολογίσει ότι λίγα μέτρα παρακάτω βρισκόταν ο Σκαρλάτος, που έπαιζε τα όπλα στα δάχτυλα και πως όταν αντιλήφθηκε τον χαρακτηριστικό ήχο από την τοποθέτηση του γεμιστήρα στο τυφέκιο, έκανε σινιάλο στους φίλους του πως κάτι συμβαίνει. Βγαίνοντας από την τουαλέτα ο Μαροκινός τρομοκράτης, ξεκίνησε να πυροβολεί. Ωστόσο, δίχως δεύτερη σκέψη, οι τρεις φίλοι όρμησαν καταπάνω του και μετά από πάλη μαζί του και κεφαλοκλείδωμα του Σκαρλάτου, τον αφόπλισαν και τον σώριασαν αναίσθητο στο πάτωμα. Σκηνές που θύμιζαν ταινίες δράσης εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων επιβατών του τρένου. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά ο Σπένσερ Στόουν, όταν δέχτηκε μαχαιριά στο στήθος από τον τρομοκράτη.Η είδηση αφοπλισμού του ισλαμιστή τρομοκράτη έγινε γρήγορα πρώτο θέμα παγκοσμίως και οι τρεις φίλοι, που ξεκίνησαν ως τουρίστες στην Ευρώπη, επέστρεψαν στις ΗΠΑ ως εθνικοί ήρωες, απολαμβάνοντας τιμές και δόξα. Πριν εγκαταλείψουν τη Γαλλία, τιμήθηκαν από τον τότε πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής, την υψηλότερη διάκριση στη χώρα, ενώ στη συνέχεια και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα τούς υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες». Σε μια συνέντευξή του ο Σκαρλάτος είχε δηλώσει για τα όσα συνέβησαν σε εκείνη τη μοιραία ταχεία: «Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που επιζήσαμε εκείνη την ημέρα. Δράσαμε παρορμητικά και πρέπει να μας πρόσεχε ο Θεός, γιατί καταφέραμε να βγούμε ζωντανοί».Το φθινόπωρο του 2015 ο Σκαρλάτος δέχτηκε την πρόταση του ABC να λάβει μέρος στο δημοφιλές reality «Dancing with the Stars», στο πλευρό της γνωστής χορεύτριας Λίντσεϊ Αρνολντ. Ακομπλεξάριστος και άνετος στον τηλεοπτικό φακό, αλλά και στις χορευτικές φιγούρες, όπως αποδείχτηκε, ο Σκαρλάτος μπήκε σε όλα τα αμερικανικά σπίτια, πετυχαίνοντας ακόμη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Το ζευγάρι κατάφερε και τερμάτισε στην τρίτη θέση. Την ίδια εποχή εκδίδεται και το βιβλίο που συνέγραψαν οι τρεις φίλοι, με τίτλο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes», που ο Σκαρλάτος απέστειλε στον γνωστό σκηνοθέτη Κλιντ Ιστγουντ, ο οποίος όχι μόνο το διάβασε αλλά και το μετέφερε στη συνέχεια στη μεγάλη οθόνη («Αναχώρηση για Παρίσι 15:17»), με πρωταγωνιστές τους ίδιους. «Δεν ήταν συνειδητή επιλογή να γυρίσω μια ταινία για ήρωες. Ομως είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία συνηθισμένων ανθρώπων, που έκαναν κάτι εξαιρετικό. Αφορά τρεις άντρες που μεγάλωσαν μαζί και βρέθηκαν σε μια θέση που έπρεπε να δράσουν γρήγορα. Θα μπορούσε να είχε αποβεί καταστροφικό. Ηταν παραπάνω από 500 άνθρωποι στο τρένο εκείνη τη μέρα», δήλωσε ο γνωστός σκηνοθέτης, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να γυρίσει τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία, όμως, δεν έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς.Οι ρίζες της οικογένειας Σκαρλάτου ξεκινούν από την Ανατολική Θράκη, την οποία το 1923 -μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία- ο 13χρονος τότε Σωκράτης Σκαρλάτος, παππούς του Αλεκ, εγκαταλείπει με την οικογένειά του, για να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη. Μεγαλώνοντας ο Σωκράτης Σκαρλάτος έγινε άριστος τσαγκάρης αλλά και αθλητής στις μεσαίες αποστάσεις του στίβου, με σημαντικές διακρίσεις. Το 1941, με τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, συνελήφθη και οδηγήθηκε αιχμάλωτος στη Γερμανία, δουλεύοντας εκεί ως το τέλος του πολέμου σε εργοστάσιο παραγωγής αρβυλών για τον γερμανικό στρατό. Εκεί γνώρισε και τη μετέπειτα σύζυγό του, Ελσε, την οποία παντρεύτηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.Το 1954, και αφού έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, τον Μανώλη, πατέρα του Αλεκ, μετανάστευσαν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα προσαρμογής, η οικογένεια προσαρμόστηκε στη νέα της ζωή, φέρνοντας στον κόσμο ακόμη δύο αγόρια, χωρίς όμως να λησμονήσει τις ελληνικές της ρίζες.Ο Αλεκ μεγάλωσε στο Ορεγκον με τον πατέρα του Μανώλη Σκαρλάτο, ζωγράφο στο επάγγελμα, και τη μητριά του Κάρεν Χόλκομπ, που τον μεγάλωσε μαζί με τον αδελφό του Πίτερ με πολλή αγάπη και φροντίδα.Ολοι όσοι τον γνωρίζουν μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο και τις μεγάλες του αγάπες, το Ορεγκον και τα όπλα, μια και ως φανατικός Ρεπουμπλικάνος είναι υπέρμαχος της οπλοκατοχής.Ανθρωπος χαμηλών τόνων και με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ, ο 27χρονος ομογενής διακρίνεται για την αγάπη του για προσφορά και το θάρρος της γνώμης του. Από παιδί ο ελεύθερος χρόνος του μοιραζόταν ανάμεσα σε σκοπευτήρια, γυμναστήρια και outdoor activities σε βουνά και ποτάμια, αποφεύγοντας καταχρήσεις και παραστρατήματα. Ετσι, η απόφασή του να καταταγεί στην Αμερικανική Εθνοφρουρά ήταν ακόλουθη του τρόπου ζωής και των επιλογών του.Φανατικός Ρεμπουπλικάνος και fan του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Σκαρλάτος αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική διεκδικώντας την έδρα του 4ου τομέα του Ορεγκον στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανάμεσα στους φανατικούς υποστηρικτές του είναι και ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής της Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης.Αντίπαλός του είναι ο βουλευτής των Δημοκρατικών Πίτερ ντε Φάσιο, που κατέχει την έδρα από το 1987 και θεωρείται και πάλι φαβορί. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να πτοεί τον ομογενή υποψήφιο που, μιλώντας πρόσφατα στο FOX NEWS, κατηγόρησε τον Φάσιο για αύξηση της ανεργίας και των αστέγων στην Πολιτεία του Ορεγκον. Από τα ατού του, το νεαρό της ηλικίας τους και η αναγνωρισιμότητά του. «Το μόνο που θέλουμε είναι να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο και να του δώσουμε προοπτική - και οι περισσότεροι συμφωνούν με αυτό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερους πολιτικούς συμβιβασμούς σε αυτή τη χώρα. Πιστεύω πως οι αριστεροί και οι δεξιοί έχουν χωριστεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να ειπωθούν για τους ανθρώπους που είναι στη μέση. Αυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε», δήλωσε, προβάλλοντας ένα σύγχρονο και μετριοπαθές πρόσωπο.