Διαδηλώσεις στις ΗΠΑ - Oξύνει τα πνεύματα ο Τραμπ: Θα κηρύξουμε το ANTIFA τρομοκρατική οργάνωση

Ο κύκλος των διαδηλώσεων και επεισοδίων στις ΗΠΑ δεν λέει να κλείσει, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται με δηλώσεις του να ρίχνει λάδι στη φωτιά. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κηρύξουν το ANTIFA τρομοκρατική οργάνωση», ανακοίνωσε με tweet ο Τραμπ, ο οποίος επιρρίπτει στο κίνημα και άλλους «» τις ταραχές που ξεσπούν κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς.Με σειρά αναρτήσεων στο Twitter, ο Τραμπ συνεχάρη τις δυνάμεις ασφαλείας που κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση στη Μινεάπολη.«Οι αναρχικοί υπό την ηγεσία κυρίως του Antifa ελέγχθηκαν γρήγορα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από τον δήμαρχο από την πρώτη νύκτα και δεν θα είχε υπάρξει πρόβλημα», έγραψε, μεταξύ άλλων, στο αγαπημένο του μέσο ο Αμερικανός πρόεδρος.Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, «».Καθώς γιγαντώνεται το κύμα διαμαρτυρίας σε αμερικανικές πόλεις, η κυβέρνηση Τραμπ έκανε γνωστό, μέσω του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Ρόμπερτ Ο' Μπράιαν, ότι δεν θα καλέσει, για την ώρα, μονάδες της Εθνοφρουράς.Η Εθνοφρουρά ανέφερε, νωρίτερα, σε ανακοίνωση ότιτης έχουν ενεργοποιηθεί σεκαι στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, αλλά ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε επίπεδο πολιτειών και σε τοπικό επίπεδο παραμένουν υπεύθυνες για την ασφάλεια.Το πτώμα άνδρα βρέθηκε κοντά σετο πρωί της Κυριακής στη Μινεάπολη, όπου δολοφονήθηκε ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ.Η αστυνομίατο οποίο φλεγόταν. Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμμένο αυτοκίνητο και το οποίο έφερε μώλωπες.και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι οι διαδηλωτές, στο Μπρούκλιν, μετακίνησαν εμπόδιο που είχε στηθεί στον δρόμο και στη συνέχειασε αστυνομικό όχημα.Αμέσως μετά έφτασε καικαι κατευθύνθηκε αργά προς το πλήθος. Το πρώτο όχημα τότε άρχισε να οδηγεί με ταχύτητα διασπώντας έτσι τους συγκεντρωμένους.Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης,, μίλησε για μια θλιβερή στιγμή τονίζοντας ότι οι διαδηλωτές δεν έπρεπε να περικυκλώσουν το αστυνομικό όχημα.«Δεν είναι σωστό οι διαδηλωτές να περικυκλώνουν τα αστυνομικά οχήματα και να απειλούν τους αστυνομικούς. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία των διαδηλώσεων στην πόλη», επεσήμανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.