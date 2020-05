«Τσουνάμι» οργής στις ΗΠΑ - Νέος κύκλος επεισοδίων, πρωτόγνωρες σκηνές στους δρόμους

I’m still laughing at this skksksksksk the way he imitated her #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/YMxZLM0Hwk — Shay⁷ ✨ ⟭⟬ ᴬᴰ² #BlackLivesMatter (@Shadow_knj) May 30, 2020

Burning gas stations and ransacked businesses in #Minneapolis as National Guard fails to impose curfew and crowds refuse to disperse



Field reporting - @SophNar0747



MORE: https://t.co/NXMctLrCAR pic.twitter.com/E7m6hHz8wz — RT (@RT_com) May 30, 2020

VIDEO: Around 23:00 local time on May 29, protesters lit the Wells Fargo opposite the 5th St. police precinct in #Minneapolis



Footage provided by @charlottecuthbo pic.twitter.com/zBJSdRkQLk — NTD News (@news_ntd) May 30, 2020

This isnt Baghdad but #Minneapolis this morning. Thought I'd let you know. pic.twitter.com/xZWQphE40P — Jenan Moussa (@jenanmoussa) May 30, 2020

This coulda went bad so fast. Police positioned behind cars and drew guns at us.



We were just walking to our car. All because they was yelling stop but it was inaudible from 2 blocks away. #Minneapolis pic.twitter.com/8KrZzY8v0l — zellie (@zellieimani) May 30, 2020

Rioters open, climb in & throw boxes out of UPS truck trying to avoid protest in #Minneapolis



pic.twitter.com/GiW0gVuhRj — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

Thousands protesting in downtown Columbus, OH for the third straight day, wrapped around the Ohio Statehouse on both sides of the street. (Bike cops aggressively keeping people out of the streets so far) #JusticeForGeorgeFloyd #Minneapolis pic.twitter.com/pPxDyock0q — SURJ Columbus #FreeThemAll614 (@SURJColumbusOH) May 30, 2020

Οι ΗΠΑ φλέγονται, με το «τσουνάμι» οργής να είναι φανερό και τα συνθήματα κατά των φυλετικών ανισοτήτων να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Η εξέγερση διαπιστώνεται σε τουλάχιστον 30 πολιτείες, με οργισμένο πλήθος να έχει συγκεντρωθεί κοντά στον Λευκό Οίκο. Βίντεο, από την κοινωνική αναταραχή που έχει ξεσπάσει, αποτυπώνουν το μέγεθος των επεισοδίων, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει «φωτιά» από τα σχόλια χρηστών. Το δημοφιλές χάσταγκ(οι ζωές των μαύρων μετρούν) χρησιμοποιείται από χιλιάδες διαδικτυακούς χρήστες.Οι σκηνές είναι πρωτόγνωρες μετά τον φριχτό φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ...Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει, από την πλευρά του, λόγο για ακροαριστερούς διαδηλωτές ενώ η Εθνοφρουρά βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση στη Μινεσότα βρίσκεται για πρώτη φορά από τονέπειτα από τέσσερις νύχτες ταραχών.Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε, ακόμη, στις αρχές των αμερικανικών πολιτειών και πόλεων να σκληρύνουν κατά πολύ την στάση τους κατά των διαμαρτυριών εναντίον της αστυνομίας, διαφορετικά θα επέμβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας και«Φιλελεύθεροι Κυβερνήτες και Δήμαρχοι πρέπει να τηρήσουν ΠΟΛΥ σκληρότερη στάση, διαφορετικά η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα επέμβει και θα κάνει ό,τι πρέπει να γίνει, και αυτό περιλαμβάνει την χρήση της απεριόριστης ισχύος του Στρατού μας και πολλές συλλήψεις», απείλησε ο Τραμπ με ένα ακόμη tweet.Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε, με τη σειρά του, ότι έχει θέσει στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών, σε περίπτωση που ζητηθεί ηγια την αντιμετώπιση των ταραχών που συνεχίζονται εδώ και τέσσερις ημέρες μετά την δολοφονία του άοπλου μαύρου Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη.Σε ανακοίνωση του Πενταγώνου διευκρινίζεται ότι μέχρι στιγμήςτου κυβερνήτη της Μινεσότα για συνδρομή του στρατού προς την Εθνοφρουρά της πολιτείας.Παράλληλα, οτων ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπαρ δήλωσε ότι «εξωτερικά ακραία στοιχεία και ταραξίες» έχουν οικειοποιηθεί τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.«Ομάδες εξωτερικών ακραίων στοιχείων και ταραξιών εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να υπηρετήσουν την δική τους χωριστή και βίαιη ατζέντα», δήλωσε μπροστά στις κάμερες ο υπουργός Δικαιοσύνης.«Αποτελεί ομοσπονδιακό αδίκημα να διασχίζει κανείς τα σύνορα των πολιτειών ή να χρησιμοποιεί διαπολιτειακές υποδομές για να υποκινεί ή να συμμετέχει σε βίαιες εξεγέρσεις και θα εφαρμόσουμε τους σχετικούς νόμους», προειδοποίησε.Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία διότιγια να σπείρουν το χάος και ότι περιμένει πως οι αποψινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα είναι οι βιαιότερες μέχρι σήμερα.Από την Μινεάπολις μέχρι την Νέα Υόρκη και από την Ατλάντα μέχρι την Ουάσιγκτον,την χθεσινή νύκτα καθώς φουσκώνει το κύμα της οργής για την μεταχείριση που επιφυλάσσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στα μέλη των μειονοτήτων.«Δεχόμαστε επίθεση. Πρέπει να επιβληθεί η τάξη...Θα χρησιμοποιήσουμε όλη την δύναμη της καλωσύνης και της δικαιοσύνης για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τελειώσει», δήλωσε κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ξένα στοιχεία, ορισμένοι υπέρμαχοι της λευκής κυριαρχίας και μέλη καρτέλ ναρκωτικών ευθύνονται για ορισμένα από τα βίαια επεισόδια στην Μινεάπολις. Οταν του ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να δώσει διευκρινίσεις, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει την σκέψη του.Τρεις ακόμη αστυνομικοί αποπέμφθηκαν από το σώμα και έρευνα διεξάγεται για το συμβάν.Η εγγύηση για τον Ντέρεκ Σόβιν ορίσθηκε στις, ωστόσο δεν ήταν σαφές αν παραμένει υπό κράτηση. Το όνομά του πάντως δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους των φυλακισμένων της κομητείας του Χένεπιν. Εάν καταδικασθεί, προβλέπεται ποινή 25 ετών κάθειρξης.δήλωσε ότι οι στρατός μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις στην Μινεάπολη «πολύ γρήγορα» για να αντιμετωπίσουν βίαιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά την δολοφονία άοπλου μαύρου Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.Μη κατονομαζόμενος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός έχει δώσει εντολή σε δυνάμεις τηςνα είναι έτοιμες να επέμβουν αν οι τοπικές αρχές χρειασθούν την βοήθειά τους.«Εχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε εκεί τον στρατό μας εκεί πολύ γρήγορα», εάν ζητηθεί η βοήθειά του, προειδοποίησε το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ.