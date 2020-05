Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την δυσμενή πρόβλεψη ότι για να ελεγχθεί πλήρως ομπορεί να απαιτηθούν τέσσερα ή πέντε χρόνια έκανεSoumya Swaminathan.Όπως είπε στους Financial Times υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα επηρεάσουν το χρονικό διάστημα για το οποίο θα μας απειλεί ο κορωνοϊός ανάμεσα στους οποίους αν μεταλλάσσεται, ποια μέτρα περιορισμού εφαρμόζονται και αν θα υπάρξει αποτελεσματικό εμβόλιο.«Δεν υπάρχει κρυστάλλινη σφαίρα» προσθέτει η ειδικός συμπληρώνοντας ότι η πανδημία «δυνητικά μπορεί να επιδεινωθεί».Η ειδικός του ΠΟΥ τονίζει ότι το«φαντάζει η καλύτερη έξοδος από την κρίση αλλά υπάρχουν πολλά εάν και αλλά» όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.Στο ίδιο πάνελ με την Swaminathan βρέθηκε και ο καθηγητής Υγείας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, Peter Piot, ο οποίος συμφώνησε ότι η «εξαφάνιση» τουθα απαιτήσει πολλά περισσότερα από ένα εμβόλιο». «Μόνο η ευλογιά εξαφανίστηκε ως ανθρώπιν ασθένεια» υπενθύμισε ο επιστήμονας, ο οποίος αναρρώνει από τον κορωνοϊό.«Πρέπει να βρούμε τρόπους ως κοινωνίες να ζήσουμε με τον ιό και να αντικαταστήσουμε τα lockdowns με πιο στοχευμένους τρόπους παρέμβασης» πρόσθεσε καλώντας τα κράτη να σκέφονται με όρους ετών και όχι μηνών.