Διαγωνισμός γεύσης με κριτές καταναλωτές και πρωτόκολλο ISO από το cibum

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι γευστικές δοκιμές του Food & Drink Challenge των βραβείων FEA που οργανώνει ο εξειδικευμένος σε θέματα τροφίμων ιστότοπος cibum.gr. Σκοπός του Best in Taste είναι να καταγραφεί με τον πιο αξιόπιστο μεθοδολογικά τρόπο, αν ένα τρόφιμο ή ποτό αποτελεί επιλογή των καταναλωτών για αγορά και ποια είναι να δυνατά του σημεία. Oι αξιολογήσεις των διαγωνιζομένων τροφίμων και ποτών γίνονται με σκοπό την ανάδειξη των προϊόντων που διακρίνονται στην επιλογή των καταναλωτών (customers choice).Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην διαγωνιστική αυτή κατηγορία, με προϊόντα από διάφορες κατηγορίες, είναι μεγάλη. Οι δοκιμαστές που έχουν... επιστρατευτεί από το εργαστήριο καθημερινά πλέον λόγω των πολλών συμμετοχών από μεγάλες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, εστιατόρια και αλυσίδες γρήγορου φαγητού πραγματοποιούν σειρά από αισθητηριακές δοκιμές δειγμάτων των υποψηφίων προϊόντων, στις ειδικές εγκαταστάσεις των εργαστηρίων TAL (TUV AUSTRIA LABs), με την τεχνική ‘’Πρόθεση αγοράς καταναλωτή μετά από οργανοληπτική δοκιμή’’.Οι δοκιμαστές δεν γνωρίζουν τίποτα εκ των προτέρων για το προϊόν που δοκιμάζουν, εκτός από την κατηγορία του. Τα προς αξιολόγηση προϊόντα παρουσιάζονται για δοκιμή στους καταναλωτές αφού καταστούν ανώνυμα. Ο επικεφαλής της δοκιμής ζητά από τα μέλη του test panel να αξιολογήσουν το προϊόν με βάση 5 κριτήρια εμφάνιση, οσμή, γεύση, άρωμα, υφή (στερεά τρόφιμα) ή συνολική αίσθηση στο στόμα (υγρά). Η βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο είναι σε κλίμακα 1 (dislike) έως 10 (like). Το εργαστήριο θα εκτελέσει στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με βάση το Annex H2, ISO 11136:2017 και θα εκδώσει σχετική Έκθεση Δοκιμής και Αναφορά Δοκιμής, που θα παραδοθούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους με εχεμύθεια.Το δείγμα με συνολικό αποτέλεσμα αξιολόγησης >80% χαρακτηρίζεται από την διαγωνιστική διαδικασία ως νικητής και θα προσκληθούν για βράβευση στην τελετή απονομής των FEA 2024, που θα γίνει στο πλαίσιο της έκθεση Food & Drink by DETROP στην Θεσσαλονίκη στις 2 Νοεμβρίου 2024. Η οργανωτική επιτροπή των FEA δεν θα ανακοινώσει την λίστα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό Best in Taste των FEA. Θα ανακοινωθεί μόνον η λίστα των νικητών. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ