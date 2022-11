Αυτός είναι ο απόλυτος προορισμός για Οικιακές Συσκευές στην Ελλάδα

Sponsored Content



Το Φθινόπωρο είναι παραδοσιακά μια περίοδος που σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή στο σπίτι μας πιο άνετη και πιο εύκολη, ώστε να προσθέσουμε στο αγαπημένο μας οικιακό περιβάλλον, λίγη παραπάνω θαλπωρή. Και μια νέα ηλεκτρική συσκευή μπορεί να βελτιώσει αμέσως την καθημερινότητά μας, να μας απαλλάξει από πολλούς μπελάδες, αλλά να μας φτιάξει και τη διάθεση. Ένα ψυγείο κορυφαίας ενεργειακής κλάσης που καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, ένα πλυντήριο μεγάλης χωρητικότητας (π.χ. 8 κιλά και άνω), που μπορεί να πλένει ακόμη και παπλώματα, μια καλή καφετιέρα εσπρέσο για να απολαμβάνουμε ποιοτικό καφέ στο σπίτι, αποτελούν επιλογές και ουσιαστικές προσθήκες στην καθημερινότητα. Σε αυτήν την περίπτωση μια βόλτα από τα Public είναι η πρώτη και πιο σημαντική κίνηση που πρέπει να κάνεις.

Τα Public κάνουν τις αγορές οικιακών συσκευών παιχνίδι!

Γιατί στα Public ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλύψει μία μοναδική ποικιλία οικιακών συσκευών σε χαμηλές τιμές τις οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να πληρούν τις ανάγκες του, αλλά και να είναι σε πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές. Στην αγαπημένη αλυσίδα θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, προϊόντα τεχνολογίας και είδη σπιτιού, σε ανταγωνιστικές τιμές, για να επιλέξεις εκείνες που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες! Η ομάδα των Public θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι, είτε ψάχνεις το νέο σου ψυγείο, φούρνο, πλυντήριο στεγνωτήριο, είτε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, ενώ μπορείς να επωφεληθείς και από κορυφαίες υπηρεσίες, που κάνουν την εμπειρία αγορών παιχνίδι!





Αγόρασε οικιακές συσκευές τώρα & πλήρωσε με δόσεις χωρίς πιστωτική!

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που κάνει τα Public τον απόλυτο προορισμό για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Στο Public.gr μπορείς να αποκτήσεις τη συσκευή που θέλεις εύκολα και ευέλικτα με την έξυπνη υπηρεσία πληρωμής «Public Now, Pay Later» με Klarna, πληρώνοντας σε 3 άτοκες δόσεις, ακόμα και χωρίς πιστωτική κάρτα. Η υπηρεσία της Klarna δεν είναι απλώς ένας σύστημα πληρωμής. Η Klarna είναι ο πιο εύκολος και ασφαλής τρόπος για να αποκτήσετε ό,τι επιθυμείτε σήμερα και να πληρώσετε αργότερα, σε 3 άτοκες δόσεις χωρίς τόκους και χωρίς ψιλά γράμματα! Το καλύτερο; Η υπηρεσία Klarna ισχύει για όλα τα προϊόντα των Public, όχι μόνο για τις οικιακές συσκευές!

Αν προτιμάς το ψυγείο και το πλυντήριό σου να τα δεις από κοντά, το Flex Pay είναι για σένα.

Εναλλακτικά, αν προτιμάς να κάνεις την αγορά σου από ένα φυσικό κατάστημα, μπορείς να δοκιμάσεις το πρόγραμμα χρηματοδότησης Flex Pay, για αγορές με έως 36 δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα, που σου επιτρέπει να ορίσεις εσύ τον χρόνο αποπληρωμής και το επιθυμητό ποσό κάθε δόσης.

Άμεση παράδοση σε οικιακές συσκευές και 100.000 προϊόντα!

Επιπλέον, με την υπηρεσία γρήγορης παράδοσης Next Day Delivery μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από 100.000 προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, οικιακών συσκευών, γραφείου και παιχνιδιών και να τα έχεις στον χώρο σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τέλος, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, η υπηρεσία All In One Delivery σου προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης και εγκατάστασης οικιακών συσκευών σε μία και μόνο επίσκεψη!

Τα Public, πέρα από την τεράστια τους εξειδίκευση στα είδη ψηφιακής τεχνολογίας και στα ηλεκτρονικά είδη, διαθέτουν ξεχωριστές προτάσεις για οικιακές συσκευές και είδη σπιτιού που σε εμπνέουν να απολαμβάνεις τη ζωή με τον δικό σου τρόπο. Δες τις επιλογές που σου προσφέρει η νέα εποχή #PublicHome και ζήσε το σπίτι σου, όπως σου αρέσει!