Οπερατική μαγεία με «Κριστίν Οπολάις και Γιάννη Χατζηλοΐζου» στη Λευκωσία

(«ΦΑ») και η EuroProtection Brokers S.A. παρουσίασαν στις 10 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού με την κορυφαία ανά το παγκόσμιο υψίφωνο Κριστίν Οπολάις (Kristine Opolais) και τον Μουσικό & Καλλιτεχνικό Διευθυντή της «ΦΑ» Μαέστρο Γιάννη Χατζηλοΐζου.Με ένα τολμηρό και ποικίλο ρεπερτόριο,ξεκίνησαν εντυπωσιακά με την άρια «Io son l'umile ancella» από την όπερα «Adriana Lecouvreur» του Francesco Cilea. Η κα Οπολάις ενσωμάτωσε μερικές από τις σπουδαιότερες και πιο απαιτητικές κυρίες του Λυρικού Θεάτρου, συνεχίζοντας ως Amelia με το «Come in quest'ora bruna» (Simon Boccanegra) του Giuseppe Verdi. Ακολούθως ο Μαέστρος ξεκινά την εισαγωγή από την άρια «Casta Diva» του Vincenzo Bellini, σκορπίζοντας άρωμα πλήρους συναισθηματικής φόρτισης στην ατμόσφαiρα του θεάτρου. Η κα Οπολάις εισέρχεται αρμονικά με το andante sostenuto πλέον ως Norma, λαμβάνει θέση στο κέντρο της σκηνής μπροστά στο πιάνο, καιΗ επιλογή της άριας αυτής από τον Μαέστρο είχε και συμβολικό χαρακτήρα, αφού η κα Οπολάις έχει Ελληνικές ρίζες. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τρία καθαρά bel canto του Puccini: «Vissi d’arte» (Tosca), «Un bel di vedremo» (Madama Butterfly), και «Chi il bel sogno di Doretta» (La Rondine).Αντί διαλείμματος, ο Μαέστρος ερμήνευσε την περίτεχνη Μπαλάντα Αρ.1 σε Σολ ελάσσονα του Φρειδερίκου Σοπέν. Εναλλάσσοντας μεταξύ του θεματικού βαλς των 6/4, απαλών υπέρμετρων μελωδικών φράσεων, και ξαφνικών γοργών και πολύπλοκων σοπενικών σκαμπανεβασμάτων, ο κ. Χατζηλοΐζου, όντας μια εμβληματική προσωπικότητα, επέδειξε ζογκλερική δεξιοτεχνία, άριστη τεχνική, φινετσάτη μουσικότητα, και ύψιστη αισθητική, βάζοντας το δικό του στίγμα σε αυτό το ρομαντικό σόλο ορόσημο.Η κα Οπολάις επανήλθε με την άρια «Ebben ne andro lontana» από την όπερα «La Wally» του Alfredo Catalani. Αφήνοντας τη σκηνή για λίγο, επανεμφανίζεται και πάλι αυτή τη φορά σαν αληθινή νεράιδα και απόλυτη Rusalka από τη δεξιά είσοδο του θεάτρου και μέσα από το ακροατήριο, ενόσω ο Μαέστρος πρόδιδε ήδη την εισαγωγή από το «Τραγούδι στο Φεγγάρι» (Song to the Moon) του Antonín Dvořák, για ένα πραγματικό grand finale.Εν μέσω θερμού και παρατεταμένου χειροκροτήματος, Χατζηλοΐζου και Οπολάις επιφύλασσαν δύο απρόσμενες και υπέρλαμπρες εκπλήξεις ως encores.με τον νεαρό Κύπριο βαρύτονο και πνευματικό παιδί του Μαέστρου Γιώργο Ιωάννου να στέκεται επάξια δίπλα στην παγκόσμια Ντίβα.Η αυλαία έπεσε απρόσμενα και άκρως εντυπωσιακά με το διασημότερο οπερατικό νανούρισμα. Η Κριστίν Οπολάις κάθεται σαν μαύρη Clara δίπλα στον Γιάννη Χατζηλοΐζου στο μονοθέσιο σκαμνί του πιάνου,με μια αριστουργηματική ερμηνεία της άριας «Summertime» από την ιδιωματική όπερα με στοιχεία Τζάζ, Αφρο -Αμερικάνικης, και Δυτικής Κλασικής Μουσικής, «Porgy & Bess» του George Gershwin.Ο ίδιος ο Μαέστρος εξύμνησε την φιλοξενούμενή του ως την «κορυφαία λυρική τραγουδίστρια που έχει εμφανιστεί ποτέ στην Κύπρο στο απόγειο της καριέρας της». Πράγματι, χάρμα οφθαλμών με εξαιρετική υποκριτική ικανότητα, και φωνή και τεχνική που μαγεύει τον οποιοδήποτε, η παγκόσμια σταρ βρήκε στον ιδρυτή της «ΦΑ» τον παρτενέρ της. Οι δύο καλλιτέχνες έλαμψαν διά της παρουσίας και ερμηνείας τους, μαγεύοντας το επίσης λαμπερό ακροατήριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως Κριστίν Οπολάις και Γιάννης Χατζηλοΐζου συγκροτούν ένα μοναδικό δίδυμο για τα παγκόσμια δεδομένα, και ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε μαζί στη σκηνή σύντομα.Το ρεσιτάλ έλαβε χώρα υπό την αιγίδα και παρουσία της Αυτού Εξοχότης της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κας Άντρης Αναστασιάδου.Την εκδήλωση στήριξαν επίσης η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία παρουσία του Πρέσβη κ. Θεοχάρη Λαλάκου και της συζύγου του κας Άννας Μιχαλοπούλου, ο Σύλλογος Θυάτειρα παρουσία του Ιδρυτικού Προέδρου κ. Γιώργου Παπαγιαννόπουλου και της συζύγου του κας Μαρίας Τσίφτη, και το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσία του Γενικού Διευθυντή κ. Θεοφάνη Τρύφωνος. Την παρουσία του έδωσε και ο κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού.Το μέγιστο αυτό καλλιτεχνικό πολιτιστικό γεγονός ήταν αφιερωμένο στα 200 Χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, με εκλεκτούς καλεσμένους Πρέσβεις ξένων χωρών στην Κύπρο όπως η κα Judith G. Garber των ΗΠΑ, ο κ. Stanislav Osadchiy της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η κα Salina Grenet-Catalano της Γαλλίας, τον εθνικό συνθέτη της Κύπρου Μιχάλη Χατζηλοΐζου και τη σύζυγο του Μαίρη, γονείς του Μαέστρου, κ.ά., τηρώντας κάθε πρωτόκολλο.Μέγας Χορηγός ο Όμιλας Πηλακούτα ΛΤΔ (BMW).