Οι Bee Brothers πάνε σχολείο!

Οι αεικίνητοι The Bee Bros σε νέες περιπέτειες. Ο Thoma και ο Costa, τα παιδιά μιας δημιουργικής διάθεσης των ιδρυτών της εταιρείας Stayia Farm , μεγάλωσαν όπως μεγάλωσε και η οικογένεια των προϊόντων που απευθύνονται στους συνομηλίκους τους.Όλα ξεκίνησαν από το οικογενειακό τραπέζι και την ώρα του πολύτιμου για την ανάπτυξη των παιδιών πρωϊνού.Εν ολίγοις, μια απολύτως οικογενειακή υπόθεση που βρήκε γρήγορα και σωστά, δίχως περιττές εκπτώσεις και με ισχυρό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης το δρόμο για το ράφι του εμπορίου.Εκεί, βρίσκεται πλέον διαθέσιμο και το νέο προϊόν της οικογένειας: Τα Honey Rings , τα τραγανά δαχτυλιδάκια δημητριακών με μέλι.Σε ένα ενημερωτικό σημείωμα του παραγωγού διαβάζουμε: «Το παιδί σας χρειάζεται ενέργεια για να ξεκινήσει σωστά την ημέρα του. Τα Παιδικά Δημητριακά The Bee Bros έχουν προσαρμοστεί στις διατροφικές ανάγκες των μικρών παιδιών».Τα Δαχτυλιδάκια , λοιπόν, διαθέτουν 53% δημητριακά ολικής αλέσεως και αποτελούν, δίχως δεύτερη κουβέντα, το ιδανικό πρωϊνό γεύμα για τα μικρά παιδιά και αυτό γιατί προσφέρονται χωρίς ζάχαρη, χωρίς φοινικέλαιο, χωρίς σταφίδες και χωρίς τεχνητά αρώματα.Με άλλα λόγια, το παιδί από μικρή ηλικία γνωρίζει και αποδέχεται με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ένα υγιεινό και θρεπτικό στο τραπέζι του. Τα τραγανά δαχτυλιδάκια δημητριακών με μέλι τρώγονται με χαμόγελο και αποτελούν μια μικρή επένδυση για το μέλλον. Το εγγυώνται από κοινού με τους γονείς τους ο Θωμάς και ο Κωνσταντίνος οι πρώτοι που δοκιμάζουν κάθε νέο προϊόν.Σήμερα, η οικογένεια The Bee Brothers διαθέτει μια ευρεία γκάμα επιλογών σε αλείμματα και σνακ.Στην κατηγορία των αλειμμάτων μπορεί ένας γονιός να βρει, μεταξύ άλλων, ένα χορταστικό άλειμμα μελιού με κακάο & φράουλα χωρίς γλουτένη & πρόσθετη ζάχαρη. Επιπλέον, στη βασική σύνθεση μελιού με κακάο υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές (με μπανάνα, με κεράσι, με βατόμουρο).Το μέλι συναντά το κακάο και γίνονται η πιο γλυκιά συνήθεια όλων! 90% Μέλι και 10% Κακάο , ένα σούπερ υγιεινό, πολύ γευστικό, σοκολατένιο, χωρίς ζάχαρη και φοινικέλαιο, άλειμμα που θα το λατρέψουν τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι!✔️ χωρίς ζάχαρη✔️ χωρίς γλουτένη✔️ χωρίς λακτόζη✔️ χωρίς ίχνη ξηρών καρπών✔️ χωρίς συντηρητικά✔️ υψηλά σε πρωτεϊνηΣτη κατηγορία των σνακ εκτός από τα Δαχτυλιδάκια είναι διαθέσιμα στο ράφι μπισκότα με μέλι και κακάο αλλά και γκοφρετάκια με μέλι και κακάο, πάντα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και χωρίς φοινικέλαιο.