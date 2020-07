Μονάδα Μαστού Metropolitan Hospital: 6 χρόνια καινοτομίας και επιτυχιών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έχει τιμηθεί επανειλημμένα με βραβεία σε διάφορα συνέδρια για τις προεγχειρητικές τεχνικές αλλά και για τις σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους που εφαρμόζονται στις ασθενείς, έχει συμμετάσχει σε όλα τα πρωτόκολλα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, έχει διακριθεί, έχει ξεχωρίσει, έχει πρωτεύσει, έχει πιστοποιηθεί, έχει καινοτομήσει και έχει προσφέρει θεραπεία σε χιλιάδες γυναίκες που εμπιστεύτηκαν την Ομάδα της Μονάδας Μαστού υπό το Διευθυντή της, κον Βασίλειο Βενιζέλο βασικό συντελεστή τόσο στη δημιουργία όσο και στη συνεχή ανανέωση και εξέλιξη της Μονάδας Μαστού.Μονάδα Μαστού του Metropolitan: επιτυχία με γερές βάσειςΒασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του καινοτόμου αυτού κέντρου αποτέλεσαν:-το όραμα των συντελεστών του να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, εφάμιλλες των ανάλογων διεθνώς καταξιωμένων κέντρων.-η δημιουργία μιας ομάδας απόλυτα εξειδικευμένων Ιατρών, Χειρουργών Μαστού, Παθολογοανατόμων, Ακτινοδιαγνωστών, Παθολόγων Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών πλαισιωμένων από επίσης εξειδικευμένο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.-η άρτια συνεργασία της ομάδας με κάθε φορέα εμπλεκόμενο με τις παθήσεις του μαστού.-η χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του «One Stop Breast Unit», κατά το οποίο οι γυναίκες υποβάλλονται σε απεικονιστικό έλεγχο των μαστών (ψηφιακή μαστογραφία, τομοσύνθεση, υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας, ελαστογραφία) καθώς και σε κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Μαστολόγο, ενώ αν κριθεί σκόπιμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεση ταυτοποίηση μιας βλάβης με βιοψία, σε ελάχιστο χρόνο και υπό τοπική αναισθησία.-στη Μονάδα Μαστού προσφέρεται η δυνατότητα Στερεοτακτικής βιοψίας, μία μέθοδος που αποτελεί την εναλλακτική δυνατότητα για να διαχειριστούμε μικρές μη ψηλαφητές βλάβες του μαστού ή ύποπτες μικροαποτιτανώσεις οι οποίες ανιχνεύονται μόνο στο μαστογραφικό έλεγχο.Με τη σωστή αξιολόγηση των ευρημάτων και τη χρήση της μεθόδου αυτής, 4 στις 5 γυναίκες, δηλαδή το 80% αποφεύγουν τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό έχει άμεσο όφελος τόσο στην ψυχολογία, μειώνοντας σημαντικά το στρες του χειρουργείου, όσο και στο οικονομικό κόστος.Μονάδα Μαστού του Metropolitan: οι «σταθμοί» μέχρι σήμερα-Η Μονάδα Μαστού του Metropolitan έχει πρακτικά συμμετάσχει στα περισσότερα συνέδρια στην Ελλάδα με ομιλίες και εισηγήσεις, κυρίως σε θέματα Ογκοπλαστικής Χειρουργικής, Μαστεκτομής με διατήρηση δέρματος/θηλής και ταυτόχρονα αποκατάσταση, βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν στις παθήσεις μαστού και την αντιμετώπιση τους.- Το 2017 του απονεμήθηκε το πιστοποιητικό "Certificate of Membership 2017” από το Breast Centres Network, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο, αποστολή του οποίου είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Μαστού με τη διασύνδεση ειδικών και προσωπικού που εργάζεται στον τομέα και να βοηθήσει τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού να βρουν τον κατάλληλο χώρο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους. Το Δίκτυο σήμερα συνδέει 205 Κέντρα Μαστού από όλες τις ηπείρους.- Τον Νοέμβριο του 2018, στο πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Μαστού (ΕΧΕΜ), απέσπασε τρία βραβεία, δύο για προφορικές ανακοινώσεις και ένα για ηλεκτρονικά αναρτημένη εργασία (e - Poster), γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρο και μοναδική, διότι αυτή η τριπλή βράβευση δεν έχει επιτευχθεί σε αντίστοιχα συνέδρια στο παρελθόν από καμία άλλη μονάδα μαστού σ’ ένα συνέδριο, αναδεικνύοντας την μεγάλη δυναμική της Μονάδας Μαστού και των συνεργαζόμενων κλινικών, που κατά γενική ομολογία θεωρείται η αρτιότερη και η πιο σύγχρονη Μονάδα Μαστού στην Ελλάδα αντίστοιχης αξίας με τις καλύτερες του εξωτερικού.- Ήταν η πρώτη Μονάδα Μαστού που εφάρμοσε την One Stage Technique, ξεκινώντας πριν 5 χρόνια μια πρωτοποριακή τεχνική που εφαρµόζεται μετά από μαστεκτομή στην ίδια επέµβαση αποφεύγοντας τα πολλαπλά χειρουργεία, μειώνοντας έτσι το ψυχικό αλλά και το οικονομικό κόστος. Σήμερα η ταυτόχρονη αποκατάσταση του µαστού µετά από µαστεκτοµή θεωρείται πλέον µέρος της ολοκληρωµένης θεραπευτικής αντιµετώπισης για ασθενείς µε καρκίνο του µαστού και η Μονάδα Μαστού έχει τα περισσότερα περιστατικά πανελλαδικά και την μεγαλύτερη εμπειρία.- Το 2019 έγινε η μοναδική Μονάδα Μαστού στην Αθήνα που διαθέτει πιστοποιημένο Ειδικό Ακτινοδιαγνώστη Μαστού, καθώς ο επιστημονικός υπεύθυνος του απεικονιστικού τομέα του έλαβε, κατόπιν εξετάσεων, την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ικανότητας στη διάγνωση παθήσεων του μαστού, από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα EUSOBI (European Society of Breast Imaging).- Το 2019 βραβεύτηκε στα Healthcare Business Awards 2019, στον Τομέα της Καινοτομίας, για την πρωτοποριακή Θεραπευτική προσέγγιση στην αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή, αποσπώντας το Bronze βραβείο για την «One stage Technique». Η μέθοδος αυτή είναι αποτέλεσμα της διαρκούς αναζήτησης και εφαρμογής των πλέον σύγχρονων τεχνικών και για να ολοκληρωθεί απαιτείται η συνεργασία μιας ολόκληρης ομάδας πάντα προς όφελος των ασθενών μας και της βέλτιστης προσφοράς σε αυτές.- Κάθε Οκτώβριο, μήνα κατά του καρκίνου του μαστού, και για 30 τουλάχιστον ημέρες συμμετέχει δυναμικά με την προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων προληπτικών εξετάσεων, προκειμένου να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες για την υγεία τους προληπτικές εξετάσεις.Η Μονάδα Μαστού βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το πρότυπο τμήμα Μαγνητικής Μαστογραφίας του Metropolitan στο οποίο εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας (Πολυπαραμετρική breast mri, υπερταχεία-ultra fast breast mri). Στο τμήμα επίσης διενεργούνται ειδικές πράξεις υπό καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου όπως η βιοψία ύποπτων βλαβών με αναρρόφηση (vacuum assisted mri guided biopsy) και η σήμανση ύποπτων βλαβών με οδηγό σύρμα (mri guided wire localisation). Οι βιοψίες και οι ειδικές πολυπαραμετρικές τεχνικές διεξάγονται από την Διευθύντρια του Τμήματος Ακτινολογίας η οποία διαθέτει πιστοποίηση από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας (Αmerican College of Radiology) για διάγνωση και βιοψία παθήσεων του μαστού (Certificate of Proficiency Breast MRI with guided Biopsy-April 2016)Μονάδα Μαστού Metropolitan Hospital: ένα ασφαλές κέντρο διεθνών προδιαγραφώνΤο 2020 χαρακτηρίστηκε ως ένα ασφαλές κέντρο με τα μέτρα που χρειάστηκε να παρθούν στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19. Αυτά τα μέτρα αποτέλεσαν και την πιο πρόσφατη επιτυχία του Κέντρου Μαστού του Metropolitan Hospital, καθώς συνέχισε να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες με απόλυτη ασφάλεια για ασθενείς, ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες των ειδικών λοιμωξιολόγων.Ο Διευθυντής της Μονάδας Μαστού κος Βασίλειος Βενιζέλος, Χειρουργός με εξιδείκευση στη Χειρουργική του Μαστού, Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), έχει δηλώσει ότι κάθε διάκριση που αφορά στο Κέντρο Μαστού, είναι προϊόν ομαδικής δουλειάς. Στόχος του είναι να προσφέρονται οι πλέον σύγχρονες και απόλυτα εξειδικευμένες υπηρεσίες από όλο το δυναμικό της Μονάδας με τελικό αποδέκτη τις ασθενείς και το μέγιστο όφελος τους.