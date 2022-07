Κικίλιας στο συνέδριο του Economist: Η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης λόγω τουρισμού

Κλείσιμο

Αισιόδοξα χαρακτήρισε τα μέχρι στιγμής στοιχεία της φετινής τουριστικής περιόδου ο υπουργός Τουρισμούπου μίλησε στο συνέδριο του Economist, στη θεματική με τίτλο «Tourism in Greece and new sustainable goals».Σύμφωνα με τον κ.τα στοιχεία ενισχύουν τις προσδοκίες ότι το τουριστικό μας προϊόν θα αποτελέσει ισχυρό ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη και δίνοντας σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ της χώρας.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη πρόβλεψη του Economist Intelligence Unit, η οποία κάνει λόγο για ανάπτυξη στην Ελλάδα μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω των επιδόσεων στον τουρισμό, αλλά και στις τελευταίες προβλέψεις της βρετανικής HSBC, η οποία μιλά για ισχυρή ανάπτυξη 6,5% -από 4%- για φέτος στην Ελλάδα, χάρη στη δυναμική που εμφανίζει ο τουριστικός κλάδος. «Το τουριστικό μας προϊόν αναδεικνύεται στο ισχυρό χαρτί της φετινής χρονιάς. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά με σχέδιο, μεθοδικότητα, σκληρή δουλειά και σωστή προετοιμασία», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού.Αναφερόμενος στη θεματική του συνεδρίου, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η στροφή τηςσε ένααποτελεί άμεση κυβερνητική προτεραιότητα.Όπως είπε, ήδη έχουν γίνει βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Αστυπάλαια, τη Χάλκη και την Τήλο που υλοποιούν στην πράξη -όπως επισήμανε- τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αυτονομίας, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της χώρας και καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.«Αντίστοιχα σχέδια δράσης έχουν εκπονηθεί και για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, δύο από τα νησιά μας που αποτελούν προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας», πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας, κάνοντας λόγο για δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη βασικών έργων υποδομής, την διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήματος.«Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε - πανδημία, ενεργειακή και πληθωριστική κρίση - η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ίδιο κάνουμε και για το τουριστικό μας προϊόν, μέσα από τη στενή συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και με βασικό μας μέλημα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων, την ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη, αλλά και την αύξηση των τουριστικών μας εσόδων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Τουρισμού.Παράλληλα, ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στη συνεργασία με τηνύψους 1 εκατ. δολαρίων - από το Google.org, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο. Η συμφωνία επιταχύνει τον πράσινο και βιώσιμο μετασχηματισμό ενώ υποστηρίζει οργανισμούς που βοηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον οικοτουρισμό. «Η στροφή σε όρους αειφορίας και στον τουρισμό, δεν αποτελεί κενό γράμμα, καθώς - σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΤΕΠ για λογαριασμό της Google και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος - τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες ξενοδοχείου θεωρούν την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας ιδιαιτέρως κρίσιμη για το μέλλον της επιχείρησής τους», πρόσθεσε ο υπουργός Τουρισμού.Στάθηκε, δε, ιδιαίτερα στονγια τονη ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί, όπως τόνισε, το πρώτο βήμα προκειμένου να δημιουργηθούν οι σωστές υποδομές, να απαλειφθεί το φαινόμενο της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης, να προστατευθούν οι φυσικές ομορφιές του τόπου μας και να τονωθεί περαιτέρω η εγχώρια επιχειρηματικότητα. Τέλος, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τη στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Τουρισμού για το άνοιγμα νέων προορισμών δώδεκα μήνες τον χρόνο, την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, καθώς και νέων επενδύσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, αναφέρθηκε στα έργα -άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ- μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ιαματικό, τον ορεινό και τον καταδυτικό τουρισμό, πεδία δηλαδή που σχετίζονται άμεσα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης για «ένα πιο καθαρό και πιο πράσινο μέλλον», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Γιατί, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, των εταίρων και των επενδυτών, στα τρία αυτά χρόνια, έχει αποδείξει στην πράξη ότι αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη δύναμη που μπορεί και θα συνεχίσει να πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά», κατέληξε ο υπουργός Τουρισμού.