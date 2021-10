Tρεις διακρίσεις στα Greek Hospitality Awards 2021 για το Angsana Corfu Resort & Spa

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, το, απέσπασεσυνολικά βραβεύσεις στα G, του καθιερωμένου πλέον θεσμού, που επιβραβεύει τις κορυφαίες ελληνικές ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.Οι νικητές ανακοινώθηκαν τηναναδεικνύοντας για ακόμα μια χρονιά τις καινοτόμες επιχειρήσεις που αποτελούν δυναμικό παράδειγμα στον τουριστικό κλάδο. Το Angsana Corfu διακρίθηκε με Silver Award στην κατηγορία Top Greek Resort 2021, Gold Award στην κατηγορία Best Greek New Resort και Gold Award στην κατηγορία Best Greek Spa Resort.Ο μοναδικός συνδυασμός μεσογειακής και ασιατικής φιλοξενίας που πρεσβεύει το resort κατάφερε να ξεχωρίσει και να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους το επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν λειτουργίας του. Τοαπλώνεται αρμονικά σε έκταση 210 στρεμμάτων και αποτελείται απόκαιχτισμένες αμφιθεατρικά στην πλαγιά του λόφου με θέα στη θάλασσα.Προσφέροντας άνεση και πολυτέλεια, το resort αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για χαλάρωση και αποφόρτιση, καθώς στις εγκαταστάσεις του φιλοξενεί το παγκοσμίου φήμης βραβευμένοολοκληρώνουν τη, ενώ μια εξειδικευμένη ομάδα concierge βρίσκεται στη διάθεση του επισκέπτη με στόχο να οργανώσει το τέλειο ταξίδι στον απόλυτο προορισμό του Ιονίου!Το ξενοδοχείο-κόσμημα στις Μπενίτσες της Κέρκυρας εισήλθε δυναμικά στην τουριστική αγορά του νησιού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα της ελληνικής φιλοξενίας, πράγμα που πιστοποιούν και οι επισκέπτες του αναδεικνύοντάς το ως το καλύτερο νέο resort στην Ελλάδα.Τοδεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει στη φετινή διοργάνωση,, καθώς προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη ολιστική wellness εμπειρία στην ελληνική αγορά. Το διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο Angsana Spa με 11 αίθουσες θεραπείας και κυρίαρχο στοιχείο τη θέα της θάλασσας του Ιονίου είναι ο ιδανικός χώρος για όσους αναζητούν αναζωογόνηση σώματος και πνεύματος.Εδώ,την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ασιατικές και μεσογειακές exclusive θεραπείες προσώπου και σώματος, ενσωματωμένες σε μια μορφή ιεροτελεστίας, αναζωογονούν ψυχή και σώμα, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. To Αngsana Spa σε συνδυασμό με την εσωτερικήκαι τοπροσφέρουν τον χώρο και το άγγιγμα της απόλυτης χαλάρωσης σε ένα ονειρικό περιβάλλον.Σε δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής του Angsana Corfu Resort & Spa,“Για όλη την ομάδα του ξενοδοχείου, οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποτελούν μια τεράστια επιτυχία και είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη κιόλας σεζόν λειτουργίας τουνα κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των επισκεπτών μας, καθώς προτεραιότητά μας είναι να τους χαρίσουμε μια μοναδική εμπειρία αυθεντικής φιλοξενίας προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής. Με την υπογραφή του ομίλου της, το resort ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες όλων και πιστεύουμε πως θα συνεχίσουμε με την ίδια πίστη στο όραμά μας και την ίδια αγάπη να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όσους μας τιμούν με την προτίμησή τους.”