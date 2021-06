Χαλκιδική, η βασίλισσα της παραλίας

Ακτή Λαγόμαντρα, Σιθωνία

Παραλία Καρύδι

Βουρβουρού, Σιθωνία

Αμμουλιανή - Δρένια

Αμμουλιανή - Δρένια

Αρχαία Στάγειρα





Σμαραγδένια νερά, πεύκα που κατεβαίνουν μέχρι την παραλία, άμμος λευκή, ελαιώνες και αμπέλια, μυρωδιές της μεσογειακής γης, κρυφοί κολπίσκοι, μικροί οικισμοί με ψαροταβέρνες και καφέ, beach bar σε ορμίσκους, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακά χωριά, φυσικά μονοπάτια μέσα στο πράσινο, τοπία μοναδικής ομορφιάς, το σπήλαιο των Πετραλώνων στο Δήμο Νέας Προποντίδας, η πατρίδα του Αριστοτέλη. Όλα αυτά μαζί και πολλά ακόμη απαρτίζουν τη, έναν τόπο ονειρεμένο που περιμένει να τον εξερευνήσουμε με όλες τις αισθήσεις μας. Ένας προορισμός - ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, που ανανεώνεται διαρκώς χωρίς να χάνει την ταυτότητά της, και ταιριάζει σε όλους.έχει τρία πόδια, τρεις χερσονήσους, τρία διαφορετικά στεριανά «νησιά» στα οποία φτάνουμε με την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας.Το πρώτο, η Κασσάνδρα, είναι ένας από τους πλέον αγαπημένους τόπους διακοπών. Παρόλο που αναπτύχθηκε νωρίς τουριστικά, διατηρεί τις φυσικές ομορφιές της και προσφέρει ότι της ζητήσουμε: ηρεμία, χαλάρωση και οικογενειακές διακοπές, ή κοσμικότητα και διασκέδαση με beach bars και κλαμπ.Το δεύτερο, η Σιθωνία, με τις εξωτικές παραλίες, τις καταπράσινες πλαγιές, τα πολυτελή resorts αλλά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, προσφέρεται για βουτιές, εκδρομές και έντονη βραδινή ζωή.Όσο για το τρίτο πόδι, με το εμβληματικό Άγιον Όρος, το φανταστικό νησάκι της Αμμουλιανής αλλά και τους μικρούς κόλπους για μοναχικό κολύμπι, είναι μια μοναδική περίπτωση παγκοσμίως.Εύκολα προσβάσιμες, μοναδικές παραλίες με καθαρά νερά σε ένα τοπίο όπου το πράσινο των δένδρων εναλλάσσεται συνεχώς με το γαλάζιο της θάλασσας. Τα πεύκα κατακλύζουν ακόμα και τις παραθαλάσσιες περιοχές και το τοπίο δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο αισθητικά σκηνικό.Στα 550 χιλιόμετρα της πανέμορφης ακτογραμμής με τις 1.000 διαφορετικές παραλίες θα βρούμε οπωσδήποτε αυτές που μάς αρέσουν περισσότερο, οργανωμένες ή πιο χαλαρές, πολύκοσμες ή ερημικές. Όλες με Γαλάζιες Σημαίες για ατέλειωτες βουτιές. Ο ιδανικός προορισμός για οικογένειες με τα ρηχά και ζεστά νερά τους καθώς οι θάλασσες είναι κατά 2 βαθμούς πιο ζεστές από οποιαδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας και είναι εντελώς προστατευμένες από τους ανέμους αφού βρίσκονται σε κλειστούς κόλπους.Οι επιλογές είναι άπειρες. Τα κρυστάλλινα νερά της Καλλιθέας, οι θρυλικές Καβουρότρυπες, η φημισμένη παραλία της Σίβηρης, το Μικρό και Μεγάλο Καρύδι, η Καλόγρια, η Κρυοπηγή, η Βουρβουρού, η Σάνη περιμένουν να τις εξερευνήσουμε.Η διασκέδαση εδώ δεν σταματά ποτέ. Και είναι για κάθε γούστο και για όλους, για οικογένειες, για ζευγάρια, για εφήβους. Beach bars για το ηλιοβασίλεμα, για πάρτι μέχρι τις πρωινές ώρες δίπλα στη θάλασσα, μπαρ για χαλαρή κουβέντα, μαγαζιά με live, με γνωστούς Djs, με βραβευμένους bartenders, με χορό και κοκτέιλ, με εξαιρετικές επιλογές νυχτερινής διασκέδασης. Η Κασσάνδρα μας χαρίζει μερικά από τα πιο έντονα και γεμάτα με κέφι και ρυθμό βράδια του καλοκαιριού.Όλη ηβέβαια θεωρείται «Τhe Queen of the Βeach»! Την πιο κοσμική εκδοχή τους συναντάμε από την Άφυτο μέχρι τη Χανιώτη, και σε όλη τη Σιθωνία, ενώ άκρως τουριστικά είναι αυτά που εκτείνονται από το Πευκοχώρι μέχρι τη Χρούσω. Για πιο «χαλαρές» στιγμές, θα κατευθυνθούμε στα chic and lounge της Σάνης, της Χελώνας και του Πόρτο Καρράς.Τα χωριά της Χαλκιδικής είναι τα κρυμμένα διαμάντια της. Η Παλιά Νικήτη με τα χαρακτηριστικά δείγματα της Μακεδονικής Αρχιτεκτονικής και την πλατεία με τον Πλάτανο, ο Παρθενώνας με την πλούσια ιστορία και τα πλακόστρωτα ανηφορικά στενά, τις γεμάτες λουλούδια αυλές και το Λαογραφικό Μουσείο, η πανέμορφημε τα καλντερίμια, το Μουσείο Υφαντικής και την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, και η Άφυτος με τα παραδοσιακά κτίσματα, τα πέτρινα αρχοντικά, την υπέροχη θέα, τα λιθόστρωτα δρομάκια, την μοναδικής αρχιτεκτονικής εκκλησία του Αγίου Δημητρίου είναι κάποια από αυτά που θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούμε.Ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο πόδι της χερσονήσου, βρίσκεται η, ένα νησάκι, το μοναδικό κατοικημένο της Χαλκιδικής με χαμηλούς λόφους ελαιόδεντρα, και παραλίες με κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά! Απέχει μόλις δύο ναυτικά μίλια από την απέναντι ακτή και είναι εύκολα προσβάσιμη με το καραβάκι (15 λεπτά) από το λιμανάκι της Τρυπητής. Το χωριό της Αμμουλιανής, με τις κεραμιδένιες σκεπές, τις αυλές και τα σοκάκια, είναι παραμυθένιο. Επιπλέον, το νησί της Αμμουλιανής είναι covid safe καθώς έχουν εμβολιαστεί όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι.Από τη Χώρα, μπορούμε με ένα βαρκάκι να επισκεφθούμε το σύμπλεγμα των νησιών Δρένια. Τα γνωστά και ως Γαϊδουρονήσια, θα μας προσφέρουν στιγμές απίστευτης χαλάρωσης στις μαγευτικές, ρηχές αμμουδιές τους.Πίτες με υλικά της κάθε εποχής, τα πιο νόστιμα μύδια, εξαιρετικό ελαιόλαδο και μυρωδάτο μέλι, καλό κρασί, παραδοσιακά ψωμιά και τυριά, φρέσκα ψάρια, μεγάλη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά, βότανα και αρωματικά που φυτρώνουν σε παρακείμενους λόφους είναι η βάση της κουζίνας στη. Δοκιμάζουμε οπωσδήποτε λουβίδια (φασολάκια) με σκορδαλιά, κατσικίσιο ντόπιο τυρί, αγιορείτικο μπακαλιάρο, πασπαλά με χοιρινό κρέας, μύδια Ολυμπιάδος, άγρια μανιτάρια αλλά και πιάτα δημιουργικής κουζίνας στα ταβερνάκια και τα γκουρμέ εστιατόρια της περιοχής.Στο Άγιο Όρος, βρίσκονται είκοσι μοναστήρια, δώδεκα σκήτες και περίπου επτακόσια καλύβια και κελιά ή ερημητήρια, τα οποία κατοικούν περίπου δύο χιλιάδες μοναχοί. Η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους είναι ο σημαντικότερος φορέας της ορθόδοξης χριστιανοσύνης. Η κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος αναχωρεί καθημερινά από το λιμάνι της Ουρανούπολης. Υπάρχει όμως και άλλη που ξεκινά από τον Ορμο Παναγιάς στη Σιθωνία . Το πλοίο πλέει 500 μέτρα από την ακτή προκειμένου οι επιβάτες να θαυμάσουν τα μεγαλοπρεπή μοναστήρια στη δυτική ακτή της χερσονήσου του Άθω.Η όλη εμπειρία της κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος είναι μοναδική. Για 40 λεπτά περίπου μέχρι το πρώτο μοναστήρι ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το θαύμα της φύσης η οποία είναι ανέγγιχτη από ανθρώπινο χέρι. Μοναδικές παραλίες και άγρια ομορφιά από πράσινο, βουνό, χαράδρες και απότομα βράχια. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να δείτε και δελφίνια να κολυμπάνε δίπλα στο πλοίο!Οι καταδύσεις στους βυθούς της Χαλκιδικής είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες στη Μεσόγειο καθώς προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες με την πληθώρα υφάλων, τοίχων και σπηλαιωμάτων.Η ηρεμία και η καθαρότητα της θάλασσας, η εξαιρετική ορατότητα, η μη ύπαρξη επικίνδυνων ψαριών και οργανισμών δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες για όσους θέλουν να μάθουν καταδύσεις ή για αυτούς που έχουν μικρή καταδυτική εμπειρία. Φυσικά, για τους πιο έμπειρους δύτες, υπάρχουν πολλά προκλητικά καταδυτικά σημεία για να διαλέξουν.Αν θέλετε πάντως να απολαύσετε τον τέλειο συνδυασμό τουρισμού, αθλητισμού, διασκέδασης και φυσιολατρίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε να κάνετε καγιάκ με φόντο τα πιο όμορφα τοπία της Χαλκιδικής. Πάρτε θέση στο καγιάκ και ακολουθήστε τον έμπειρο οδηγό σας στον κόλπο της Βουρβουρούς. Το τοπίο θα σας μαγέψει. Η περιήγηση θα σας αποκαλύψει πολυάριθμες μοναδικές και απομονωμένες τοποθεσίες με κρυστάλλινα νερά που ενδείκνυνται και για κολύμβηση και για snorkeling!Εδώ θα περπατήσουμε στη γη που έζησε ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης. Κοντά στο χωριό Ολυμπιάδα, θα επισκεφθούμε τα Αρχαία Στάγειρα, τη γενέτειρα του φιλοσόφου. Στο χωριό Στάγειρα, θα βρούμε το «Άλσος του Αριστοτέλη». Η πυξίδα, το εκκρεμές, το πρίσμα, τα όργανα που αναφέρονται στα «Φυσικά» του Αριστοτέλη είναι όλα εδώ. Πρόκειται για το μοναδικό θεματικό πάρκο στη, που βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μέτρων με θέα τον κόλπο της Ιερισσού.Στο πάρκο σώζεται ακόμη και ένα μέρος από τον πύργο του Μαδέμ Αγά που ήταν επί τουρκοκρατίας το διοικητικό κέντρο των μεταλλείων της περιοχής.Οι παραλίες, οι αρχαιολογικοί χώροι, η γαστρονομία, η διασκέδαση, θα μάς καλέσουν στη Χαλκιδική ξανά και ξανά, καθώς οι επιλογές και οι δυνατότητες είναι πολλές. Όπως συμβαίνει με όλα τα μαγικά μέρη που μας κλέβουν την καρδιά και τις αισθήσεις με χίλιους τρόπους.Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφεθούμε στη μοναδική γοητεία του τόπου και των ανθρώπων του. Η Χαλκιδική δεν θα μάς απογοητεύσει ποτέ.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα