Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης (24/01): Η εταιρεία που προωθεί τη γνώση και την πηγαίνει μέχρι το MIT και το CERN

Η Πλαίσιο Computers αναζητεί πάντοτε τρόπους για να εξελίξει και να εξελιχθεί, να σταθεί δίπλα στην κοινωνία, αλλά και να αποτελέσει έναν επιδραστικό πόλο που θα τοποθετεί σταθερά την τεχνολογία στη ζωή μας και ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Έτσι, δεν στέκεται απλώς αρωγός σε μαθητές που έχουν ανάγκη (για παράδειγμα τη δωρεά όλων των σχολικών ειδών στους 3.089 μαθητές της Βόρειας Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021). Αλλά, με στρατηγική και όραμα προσπαθεί να εντάξει την τεχνολογία στην Εκπαίδευση, μέσα διάφορα projects και διαγωνισμούς που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία τους αλλά και την απήχησή τους.

Έτσι, λοιπόν, τον Δεκέμβρη του 2020 η ομάδα αγωνιστικής ρομποτικής Plaisiobots, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Πλαίσιο και του ίδιου του CEO της εταιρείας, Κώστα Γεράρδου, αποκλειστικά από παιδιά συνεργατών της εταιρείας, πήρε μέρος στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στη Νότια Κορέα και κατέκτησε την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα χάρη στη δημιουργικότητα και το ταλέντο των παιδιών, που κατασκεύασαν το «Buddy the Cane», ένα ρομποτικό μπαστούνι που απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Εκείνο το χρυσό μετάλλιο αποτέλεσε την αφορμή για να διοργανωθεί ο 1ος Open Call Διαγωνισμός «Plaisiobots: The Race», με σκοπό να αναδείξει τη ρομποτική και την εφαρμογή της στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές και οι φοιτητές που συμμετείχαν, γνώρισαν όλα τα στάδια υλοποίησης μιας ιδέας, από την αρχική σκέψη και το σχεδιασμό της μέχρι την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός τελικού πρωτοτύπου που μπορεί να βγει στην παραγωγή, συνδέοντας για πρώτη φορά την έννοια του «Steam Education» με αυτήν της επιχειρηματικότητας. Οι τρεις ομάδες που ξεχώρισαν στον τελικό, κέρδισαν το εισιτήριο για τη Βοστώνη και συγκεκριμένα για το MIT και άλλες start up τεχνολογίας, όπου ήρθαν σε επαφή με καταπληκτικά ερεθίσματα.

Η επιτυχία του διαγωνισμού ήταν τέτοια που η συνέχισή του ήρθε φυσικά. To «Plaisiobots: The Race 2.0» ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και απέσπασε από τις πρώτες μέρες πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 600 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου -οι οποίοι δεν χρειαζόταν να έχουν υπόβαθρο ή γνώσεις Ρομποτικής. Ήδη, την περίοδο αυτή (και μετά την υποβολή των συμμετοχών)έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του διαγωνισμού, αυτή των online μαθημάτων στην οποία συμμετείχαν 329 μαθητές. Σε αυτή έγιναν μαθήματα προγραμματισμού από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ρομποτικής, Διάνα Βουτυράκου, στη γλώσσα C# και στο περιβάλλον Unity. Οι μαθητές που συμμετείχαν έμαθαν τις μεταβλητές και τον τρόπο δήλωσής τους, τη δομή επιλογής, τη δομή επανάληψης, τον τρόπο να δημιουργούν ένα περιβάλλον στο Unity και τις συναρτήσεις Update() και Start(), τον τρόπο να δημιουργούν παίκτες και να τους μετακινούν σε ένα εικονικό παιχνίδι. Στο τέλος των μαθημάτων κατάφεραν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν το δικό τους παιχνίδι με έναν παίκτη που κινούνταν στον τρισδιάστατο χώρο.



Το πολύ ενδιαφέρον της όλης εμπειρίας είναι ότι παιδιά χωρίς καμία προηγούμενη γνώση απόλαυσαν τη συμμετοχή τους στο συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Ενδεικτικά, μία μαθήτρια που συμμετέχει στο διαγωνισμό, η Νίκη Μ. αναφέρει τα παρακάτω. «Μου άρεσε πολύ που ήρθα σε επαφή με τον προγραμματισμό και ανακάλυψα το ενδιαφέρον μου για αυτόν. Επίσης, το ότι έμαθα καλά τα βασικά του και πλέον είμαι σε θέση να φτιάξω ένα απλό παιχνίδι στο Unity».

Αισίως, λοιπόν, βρισκόμαστε προ των πυλών για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού (θα ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου 2023), όπου οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 3-4 παιδιών και θα ξεκινήσουν προπονήσεις στα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 17 διαφορετικές πόλεις σε όλη την Ελλάδα.



Εκεί, θα δημιουργήσουν τα δικά τους prototypes με θέμα «Η Ρομποτική βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου». Η ομάδα που θα πρωτεύσει στο διαγωνισμό, θα ζήσει μια συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία στο CERN της Ελβετίας, το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πυρηνικής Ενέργειας και Σωματιδιακής Φυσικής, και σε άλλα κορυφαία πανεπιστήμια και εταιρείες της χώρας.