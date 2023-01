Κλιματιστικό: 3 μοντέλα σε (σούπερ) έκπτωση για ζεστό -και οικονομικό- χειμώνα

Κλείσιμο

Θα μπορείτε επίσης να βρείτε μια τέλεια, πιο ήσυχη ρύθμιση για νυχτερινή χρήση για να κοιμάστε ζεστά και χωρίς ενοχλήσεις.Από ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι και η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης από το κινητό σας, το κλιματιστικό σας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας με ακρίβεια.Βρείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και επιλέξτε το μοντέλο που θα τα ενσωματώνει όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα.Μέσα στην ατελείωτη ποικιλία του, φυσικά. Για να σας βοηθήσουμε βρήκαμε τρία κορυφαία κλιματιστικά σε δυνατές προσφορές που θα σας χαρίζουν ζεστασιά όλο τον χειμώνα.Με το κλιματιστικό Inverter Tesla Superior TT51TP21-1832IAWUV 18000 BTU A+++/A++ απολαμβάνετε έξυπνη ροή αέρα στους χώρους σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικές διαθέσιμες θέσεις διανομής αέρα, όπως blanket-style, shower-style, breeze.Αξιοποιήστε την αυτόματη λειτουργία θέρμανσης 8°C, όπου επιλέγοντάς την θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από τους 8°C, επιστρέφοντας ξανά σε κατάσταση αναμονής μόλις φτάσει σε αυτό το επίπεδο.Εκτός από αυτές τις λειτουργίες, το Tesla Superior χρησιμοποιεί υπεριώδη ακτινοβολία για να βοηθήσει στην καταπολέμηση ιών και βακτηρίων μέσα στη συσκευή, άρα για καθαρότερο αέρα από το κλιματιστικό στο χώρο.Με λειτουργία Wi-Fi, που επιτρέπει τον έλεγχο του Tesla κλιματιστικού από κινητό τηλέφωνο ή άλλες έξυπνες συσκευές αλλά και λειτουργία UV, βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς ιούς, βακτήρια και αρνητικές παρενέργειες.Το κλιματιστικό Inverter PSI12VW30 / PSO12VW30 της Pitsos χαρίζει το τέλειο κλίμα στους χώρους σας, καθώς διαθέτει ονομαστική απόδοση 9.000 BTU/h και λειτουργία Inverter, για να καλύπτει αποδοτικά τα δωμάτια έως και 24m².Ο ιονιστής εξασφαλίζει με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο την απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, της σκόνης και των οσμών για να απολαμβάνετε αέρα καθαρό με την χαρακτηριστική αίσθηση φρεσκάδας.Το φίλτρο cold catalyst διατηρεί την ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου καθαρή ενώ η εσωτερική του μονάδα αυτοκαθαρίζεται, για να διατηρείται η συσκευή συνεχώς στα… καλύτερά της.Είναι εξοπλισμένο σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας, ώστε ο θερμός αέρας «απλώνεται» από την οροφή έως το δάπεδο του δωματίου ενώ μπορείτε να δείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή την θερμοκρασία που έχετε καθορίσει στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας με LED φωτισμό.Το κλιματιστικό Inverter Inventor Neo ΝUVI-24WF/ΝUVO-24 24000 BTU A++/A+ εγγυάται υγιεινή ατμόσφαιρα και υψηλή απόδοση. Διαθέτει τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C αλλά και ιονιστή για να διατηρεί τους χώρους σας καθαρούς, απαλλαγμένους από μικρόβια και βακτήρια.Απολαύστε την θαλπωρή των χώρων σας με την σωστή θερμοκρασία χάρη στην λειτουργία Breeze Away, με ομοιόμορφη κατανομή αέρα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία του δωματίου χάρη στις τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις του.Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς.Με αθόρυβη λειτουργία μόλις 20dB(Α) για ιδανικές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης αλλά και φίλτρο αποστείρωσης HEPA για μέγιστη προστασία από αλλεργιογόνα και ποιοτικό αέρα στο χώρο.