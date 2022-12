5 δώρα που θα λατρέψουν όλα τα (μικρά και μεγάλα) παιδιά

Κλείσιμο

Με πάνω από 100 τίτλους υψηλής ποιότητας διαθέσιμους στο Xbox Game Pass και χιλιάδες αγαπημένα παιχνίδια, νέες κυκλοφορίες και καθιερωμένους τίτλους, η κονσόλα Xbox Series S φέρνει μια βιβλιοθήκη κυκλοφοριών που είναι έτοιμη για περιπέτειες, μόλις ανοίξετε τη συσκευασία. Microsoft Xbox One



Δίχως υπερβολές, το Xbox One X είναι η ισχυρότερη κονσόλα που φτιάχτηκε ποτέ. Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα γραφικά που παράγουν οι κονσόλες: το Xbox One X ξαναγράφει τους κανόνες! Και να έχει ήδη το άτομο που θέλετε να του κάνετε δώρο το Xbox One θα σας αγαπήσει περισσότερο αφού όλα τα παιχνίδια και αξεσουάρ που χρησιμοποιούσε στο Xbox One ή Xbox One S σου είναι συμβατά με το Xbox One X!Μάλιστα, δεκάδες παιχνίδια Xbox One, από το Gears of War 4 έως το Final Fantasy XV και το The Witcher III, μετατρέπονται σε Xbox One X Enhanced Games μέσω δωρεάν αναβάθμισης, για να τα απολαύσεις με νέα γραφικά και βελτιώσεις στο Xbox One X όπως ποτέ άλλοτε! Nintendo Switch



Το Nintendo Switch OLED model έχει σχεδιαστεί ώστε να σας ακολουθεί παντού, μετατρέποντας την κονσόλα σας σε ένα απόλυτα φορητό σύστημα για να παίζετε τα αγαπημένα σας games ακόμα και εν κινήσει. Μαζέψτε τους φίλους σας και απολαύστε όλοι μαζί HD gaming στην τηλεόρασή σας.Τοέχει σχεδιαστεί ειδικά για παιχνίδι χειρός – έτσι μπορείτε να μεταβείτε στα αγαπημένα σας παιχνίδια όπου κι αν βρίσκεστε.Με ελαφρύ, κομψό σχεδιασμό, αυτή η κονσόλα είναι έτοιμη να σας ακολουθήσει στο δρόμο όπου κι αν βρίσκεστε. Μπορείτε να συνδεθείτε με έως και οκτώ συστήματα Nintendo Switch και Nintendo Switch Lite μαζί για να παίξετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες οπουδήποτε.





Sony PlayStation 5

Ποιος δεν θέλει μια κονσόλα PS5; Ολοι φυσικά. Αλλωστε είναι το καλύτερο δώρο μπορείτε να κάνετε όχι μόνο στους λάτρεις του gaming αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να έχει μια κονσόλα παιχνιδιού.



Απολαύστε ασύλληπτα γρήγορη φόρτωση με δίσκο SSD εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, μια ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας, με υποστήριξη για απτική ανάδραση, σκανδάλες δυναμικής απόκρισης και ήχο 3D, καθώς και μια ολοκαίνουργια γενιά απίστευτων παιχνιδιών PlayStation.



Βυθιστείτε σε περισσότερα από 500 απίθανα παιχνίδια και εμπειρίες με τη δύναμη του PS VR.









