Smart TV: Ο απόλυτος οδηγός για να επιλέξεις την πιο έξυπνη τηλεόραση

Ποτέ η επιλογή της καλύτερης τηλεόρασης δεν ήταν τόσο δύσκολη υπόθεση. Από το είδος του πάνελ, μέχρι τις τεχνολογίες που ελέγχουν την απόδοση του ήχου, την ανάλυση και το φάσμα των χρωμάτων, οι κορυφαίες Smart TV της αγοράς χαρακτηρίζονται από τόσο μεγάλη ποικιλία που είναι απολύτως λογικό να σε μπερδεύουν. Ώρα να μάθεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επιλέξεις την καλύτερη για τις ανάγκες σου.Ναι, ο κατασκευαστής έχει σημασία. Ηγέτιδες στην αγορά των Smart TV παραμένουν η LG και η Samsung , ενώ όπως έχουμε αναφέρει σε παλιότερο άρθρο, οι τηλεοράσεις TCL είναι ενδεχομένως η πιο value for money επιλογή της αγοράς. Ισχυρή υποψηφιότητα βάζει και η, με την τεχνολογία Bravia OLED να αμφισβητεί την κυριαρχία της LG στον συγκεριμένο τύπο πάνελ και την εντυπωσιακή λειτουργία Acoustic Surface, ενώ η Philips καινοτομεί με το Ambilight, που ζωντανεύει τη δράση στο σαλόνι σου.Το μέγεθος πράγματι μετράει -όμως η μεγαλύτερη τηλεόραση δεν είναι απαραίτητα και η καλύτερη. Υπολόγισε ότι αν έχεις σκοπό να παρακολουθείς περίπου από τα δυο μέτρα απόσταση, χρειάζεσαι μια οθόνη 44 έως 54 ιντσών -απόσταση που μπορεί να μειωθεί στο μισό στην περίπτωση των τηλεοράσεων 4K που διαθέτουν διπλάσια ανάλυση σε κάθε άξονα. Αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξεις μια προηγμένη Smart TV με ανάλυση 4K ή και περισσότερο (πράγμα που συστήνουμε ανεπιφύλακτα), η ιδανική απόσταση για μια συσκευή 50 ιντσών είναι το ένα μέτρο.Πέρα από το μέγεθος του χώρου σου, για να επιλέξεις την κατάλληλη διάσταση λάβε υπόψη σου και τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να παρακολουθούν ταυτόχρονα, αφού όπως είναι προφανές μια μεγαλύτερη οθόνη θα επιτρέπει καλύτερη γωνία θέασης για περισσότερα άτομα.Dolby Digital Plus και DTS-HD αποτελούν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες ήχου surround, με τις ονομασίες τους να αναφέρονται στις εταιρείες που τις έχουν αναπτύξει. Θα ακούσεις ορκισμένους fans να δηλώνουν με σιγουριά ότι η μία ή η άλλη επιλογή είναι σαφώς πιο αξιόλογη, όμως και οι δυο έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πολλαπλά κανάλια ήχου, χαμηλότερη συμπίεση και υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης σε σύγχρονες συσκευές που υποστηρίζουν το streaming. Με λίγα λόγια και οι δυο θα σε βοηθήσουν να βιώσεις στο μέγιστο το αγαπημένο σου περιεχόμενο.Κάθε κατασκευαστής προσφέρει διαφορετικές επιλογές για τις Smart TV του, με τους περισσότερους να παρέχουν πλέον και μοντέλα με Android TV, την ενιαία πλατφόρμα της Google. Από τις επιμέρους, η πλέον διάσημη είναι χωρίς αμφιβολία το λειτουργικό σύστημα webOS της LG, που ξεχωρίζει για το απλό του design και την ευκολία στη χρήση του, ιδίως σε συνδυασμό με το τηλεχειριστήριο Magic Motion που λειτουργεί περίπου όπως και το ποντίκι του υπολογιστή σου. Οι τηλεοράσεις της Samsung, από την άλλη, αξιοποιούν το Tizen (το συναντάς και στα smartwatch της εταιρείας), με τα μεγάλα και ευδιάκριτα εικονίδιά του να διευκολύνουν πολύ τη χρήση.