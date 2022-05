Η ιδανική λύση για ψηφιακή ασφάλεια

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, η μίνι σειρά “We Own This City” ξετυλίγει την υπόθεση μιας μονάδας αστυνομικών της Βαλτιμόρης που μετατράπηκε σε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, και έρχεται από το Vodafone TV .

Σήμερα που οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή μας καθημερινά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδιαμορφώνει κάθε μας δραστηριότητα έχουμε ανάγκη να αισθανόμαστε ασφάλεια σε κάθε βήμα.Από τον τρόπο που εργαζόμαστε απομακρυσμένα μέχρι τον τρόπο που κάνουμε τις διαδικτυακές αγορές μας, σε όλες τις περιπτώσεις θέλουμε να νιώθουμε προστατευμένοι από τους κινδύνους. Σε αυτήν ακριβώς την ψηφιακή πρόκληση της νέας εποχής καλούνται να ανταποκριθούν οι σύγχρονες εταιρείες προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που εξασφαλίζουν στους καταναλωτές την ανάλογη σιγουριά.Είναι γεγονός ότι η χρήση του διαδικτύου αυξήθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μαζί της αυξήθηκαν και οι παραβιάσεις ασφάλειας φυσικών προσώπων. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ο Forbes η παγκόσμια αύξηση στη χρήση του Internet ξεπερνάει το 70% ενώ στην Ελλάδα το 89% το χρησιμοποιεί πλέον τακτικά. Σχεδόν 6 στους 10 (58%) αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα παραγγέλνοντας ή αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες γι αυτό και οι ηλεκτρονικές απάτες είναι συνεχώς περισσότερες.Αύξηση 134% κατέγραψαν οι καταγγελίες για οικονομικές απάτες, κατά τη διάρκεια του διμήνου που διήρκεσε το lockdown, Απρίλιος – Μάιος 2020, με την πλειοψηφία τους να αφορούν διαδικτυακές αγορές. Τις περισσότερες φορές οι καταγγέλλοντες δεν παρέλαβαν ποτέ το προϊόν παραγγελίας τους ή το προϊόν που παρέλαβαν δεν ανταποκρινόταν στον προϊόν που είχαν επιλέξει. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Eurolife FFH μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας σε όλους τους τομείς εξελίσσει τις υπηρεσίες της προσφέροντάς μας την καλύτερη προστασία για τις διαδικτυακές μας δραστηριότητες.Τοείναι ένα καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόνπου παρέχει προστασία στους ιδιώτες από τους κινδύνους δυνητικών διαδικτυακών απειλών. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί κάποιος να προστατεύσει τις διαδικτυακές του συναλλαγές και να αποφύγει την κλοπή στοιχείων ταυτότητας κλπ. αποκτώντας πρόσβαση σε νομική προστασία και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Το πρόγραμμα My Cyber Protection είναι διαθέσιμο στο σύνολο των συνεργαζόμενων δικτύων της Eurolife FFH. Το My Cyber Protection προσφέρει αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση ενώ οι ασφαλισμένοι δεν φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης ή θα χάσουν τα χρήματά τους.Το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί το πρώτο για ιδιώτες που καλύπτει τρία διαφορετικά ζημιογόνα περιστατικά στο διαδίκτυο. Με αυτό το πρόγραμμα, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου, καθώς έχει δεσμευθεί να σχεδιάζει λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Το My Cyber Protection της Eurolife FFH απευθύνεται σε όσους διαθέτουν λογαριασμούς σε υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σε όσους πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές. Με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων, το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών, με σκοπό να τους βοηθήσει να προστατευθούν από περιστατικά που ενδέχεται να συμβούν στο διαδίκτυο και έχουν ως στόχο είτε τον χρήστη είτε τις συσκευές του.Online αγορές από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα παγκοσμίως, κλοπή ψηφιακής ταυτότητας από λογαριασμούς e-mail και social media και απώλειες από μη εξουσιοδοτημένες διαδικτυακές συναλλαγές σε λογαριασμούς ή κάρτες όλων των ελληνικών τραπεζών, καθώς και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών είναι όλα όσα καλύπτει το My Cyber Protection της Eurolife FFH.