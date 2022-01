Νέα MSI gaming laptops 12ης γενιάς για παίκτες με υψηλές απαιτήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με τις νέες προσθήκες στη γκάμα της, η MSI έφερε μια σειρά φορητών υπολογιστών Meta-Ready για τη σύνδεση των χρηστών με το Metaverse.Η MSI ανακοινώνει την ολοκαίνουργια αποκλειστική τεχνολογία ψύξης, "Phase-Change Liquid Metal Pad". Όταν η θερμότητα του υπολογιστή φτάσει τους 58°C, το Phase-Change Liquid Metal Pad μπαίνει σε λειτουργία και γεμίζει τον χώρο μεταξύ της CPU και του θερμικού μπλοκ. Αυτή η μετάβαση φάσης καθιστά τη μεταφορά θερμότητας πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις παραδοσιακές θερμικές λύσεις υγρών μετάλλων. Με αυτή τη νέα καινοτόμο τεχνολογία ψύξης, η συνολική απόδοση αυξάνεται έως και 10%.Η MSI ανακοινώνει τη νέα ναυαρχίδα της στα gaming laptop, το Stealth GS77, νικητή στα πρόσφατα Βραβεία Καινοτομίας της CES 2022. Το Stealth GS77 εξοπλίζεται με ένα ολοκαίνουριο design και φέρνει τον μεντεσέ προς τη μέση ενώ χρησιμοποιεί πιο στιβαρά υλικά, με αποτέλεσμα δύο φορές μεγαλύτερη αντοχή σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Ισορροπώντας ανάμεσα σε εργασία και gaming, το Stealth GS77 διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες για επαγγελματική χρήση. Έχει μεγαλύτερο trackpad κατά 50% και παρέχει 8% μεγαλύτερα πλήκτρα για ακόμα πιο ομαλή εμπειρία γραφής. Το Stealth GS77 έρχεται επίσης με ένα ενσωματωμένο προστατευτικό για την web camera.Το MSI Stealth GS77 είναι εξοπλισμένο με την τελευταία CPU 12ης γενιάς και τη GPU φορητού υπολογιστή Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. «Η δύναμη του Stealth GS δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοήσουμε. Μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον την ημέρα και να γίνει το ιδανικό gaming laptop τη νύχτα», δήλωσε ο Marc Chen, Notebook Director of Product Management της MSI.“Θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω ως το βασικό σταθμό εργασίας μου για την επεξεργασία βίντεο, να το πάρω μαζί μου για μια επαγγελματική συνάντηση και στο τέλος της ημέρας, να παίξω μερικά παιχνίδια. Κάνει ό,τι χρειάζομαι” είπε ο Tom Honeyands, παρουσιαστής του “The Tech Chap”.“Όταν μιλάμε για επιδόσεις, το Raider GE βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή της βιομηχανίας του gaming,” δηλώνει ο Eddie Chen, Notebook Senior Product Marketing της MSI. Η σειρά MSI Raider GE όχι μόνο ενσωματώνει την τελευταία CPU 12ης γενιάς i9 και Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, αλλά εξοπλίζεται και με την αποκλειστική τεχνολογία OverBoost της MSI, η οποία αποδίδει έως και 220 Watt συνολικά. Αυτό είναι 13% περισσότερο σε σύγκριση με άλλα brands.«Μερικά laptop μπορεί να φαίνεται ότι “κυνηγούν την ουρά” ενός σταθερού υπολογιστή, όσον αφορά την απόδοση. Τα Raider GE, συμβαδίζουν με τα desktop,” είπε ο Eddie.Η MSI ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Ubisoft στο νέο Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition. Αναφορικά με την παλέτα από το παιχνίδι, έρχεται με ένα ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό σχεδιασμό με κίτρινα, πράσινα και μπλε χρώματα, δίνοντας την αίσθηση ότι μπαίνουν οι ίδιοι οι χρήστες στο παιχνίδι.Σχεδιασμένο για FPS gamers, το MSI Crosshair 15 είναι εξοπλισμένο με οθόνη έως και QHD 240Hz και GPU έως και Nvidia RTX 3070 Ti, η οποία ενισχύει έως και 140 watt TGP, σχεδόν 50% αύξηση στην επιπλέον ισχύ σε σχέση με τα μέσα laptop ίδιων προδιαγραφών. Το πιο σημαντικό, το νέο Crosshair 15 είναι επίσης ένας φορητός υπολογιστής "Meta Ready".Ο Marc Desfosses, ο επικεφαλής προγραμματιστής του Rainbow Six Extraction είπε ότι το τελευταίο MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition είναι «μια μεγάλη ένωση της Ubisoft και της MSI. Η ισχυρή απόδοση σάς βοηθά να βυθιστείτε στα παιχνίδια και να κυριαρχήσετε. Είναι δύναμη που δεν θέλεις να χάσεις».Η Intel παρουσίασε, επίσης, τη νέα της πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εκδήλωσης της MSI. Ο Greg Cnossen, Global Consumer Sales General Manager της Intel, επεσήμανε ότι η νέα αρχιτεκτονική των CPU 12ης γενιάς προσφέρει ένα συνδυασμό απόδοσης και επιδόσεων, με έως και 14 πυρήνες διαθέσιμους στη σειρά H CPU. «Συνδυάζοντας την ολοκαίνουργια CPU 12ης γενιάς της Intel μαζί με τη θερμική απόδοση και τις σχεδιαστικές δυνατότητες της MSI, μπορείτε να καταλάβετε γιατί είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με τα νέα laptop επόμενης γενιάς της MSI για gamers και δημιουργούς».Χωρίς να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδοση του hardware, η MSI εργάστηκε επίσης σε έξυπνες τεχνολογίες για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία. Το πιο πρόσφατο MSI Center παρέχει πλέον λειτουργίες AI. Η νέα λειτουργία «Smart Auto» θα εντοπίσει σε ποια κατάσταση βρίσκεστε και θα προσαρμόσει αυτόματα το σύστημα σε διαφορετικές λειτουργίες, βοηθώντας για την καλύτερη εμπειρία χρήσης του laptop σας. Η λειτουργία "Ambient Silent AI" θα εξισορροπήσει δυναμικά την ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση το επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος και θα προσφέρει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ενώ διατηρεί τον φορητό υπολογιστή αθόρυβο.Meta-Ready με τα laptop της MSIΟλόκληρη η γκάμα των νέων MSI Gaming και Content Creation laptop είναι πλήρως αναβαθμισμένη στους τελευταίους επεξεργαστές της σειράς Intel H 12ης γενιάς και στην τελευταία GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop για ολοκαίνουργιους Meta-Ready φορητούς υπολογιστές. Τα νέα laptop της MSI 12ης γενιάς αποτελούν τη γέφυρα επικοινωνίας που ψάχνατε προς στον εικονικό κόσμο.* Το Phase-Change Liquid Metal Pad είναι μόνο διαθέσιμο στο Raider GE series και το Stealth GS77 με επεξεργαστή Intel® Core™ i9 στη ρύθμιση για τη μέγιστη απόδοση.