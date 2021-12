Πέντε βιβλία στο mood των Χριστουγέννων για να διαβάσεις στο tablet σου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ψάξαμε τη βιβλιοθήκη μας και καταλήξαμε στα πέντε κλασικά βιβλία που αξίζει να διαβάσεις φέτος τις γιορτές. Εσύ το μόνο που έχεις είναι να κατεβάσεις στο tablet σου και να τα αφήσεις να σε ταξιδέψουν στους υπέροχούς τους κόσμους.Αν ψάχνεις ένα βιβλίο μυστηρίου ικανό να σου μεταφέρει τα χριστουγεννιάτικα vibes που λέγαμε πιο πάνω αλλά και να σου κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον, το Hercule Poirot’s Christmas (ελληνικός τίτλος: Τα Χριστούγεννα του Ηρακλή Πουαρώ) είναι ό,τι πρέπει. Πρόκειται για το μόνο βιβλίο της Agatha Christie που διαδραματίζεται την εποχή των Χριστουγέννων με τον διάσημο ντετέκτιβ να καλείται να εξιχνιάσει έναν φόνο που σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων. Ξέρεις τι να περιμένεις, έτσι; Μια υπόθεση που φαινομενικά μοιάζει αδύνατον να λυθεί, μια χούφτα ύποπτοι, ο καθένας με τα κίνητρά του και μία θεσπέσια ιστορία που ξετυλίγεται μαεστρικά στα μάτια σου σελίδα με τη σελίδα…Για όσους δε λένε όχι σε ένα καλογραμμένο παραμυθάκι, το How Winston Delivered Christmas (ελληνικός τίτλος: Γουίνστον, ο Ταχυδρόμος των Χριστουγέννων) είναι μια χαριτωμένη ιστορία που θα πρέπει να δουν. Γραμμένη από τον Alex T. Smith, εστιάζει σε ένα μικρούλι αλλά εξαιρετικά γενναίο ποντικάκι, τον Γουίνστον, ο οποίος την παραμονή των Χριστουγέννων βρίσκει ένα πεταμένο γράμμα που προορίζεται για τον Άγιο Βασίλη. Κόντρα σε όλους και σε όλα, ο Γουίνστον αποφασίζει να ψάξει να βρει τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη προκειμένου να του παραδώσει το γράμμα πριν φτάσουν τα Χριστούγεννα, ξεκινώντας έτσι μια περιπέτεια που θα του χαρίσει μοναδικές συγκινήσεις, υπέροχους φίλους και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής.Το Twelve Nights διηγείται μία άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία μεταφέροντάς μας στην κεντρική Ευρώπη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Manfred και τον Sebastian, δύο αδέλφια που δεν έχουν καμία σχέση εδώ και δεκαετίες, από τότε δηλαδή που μια γυναίκα και η κληρονομία της οικογενειακής τους φάρμας μπήκαν ανάμεσά τους. Το στόρι του Twelve Nights ξεκινά την ημέρα των Χριστουγέννων και ολοκληρώνεται 12 νύχτες μετά, ανήμερα των Θεοφανίων. Στο μεσοδιάστημα τα φαντάσματα του παρελθόντος κάνουν την εμφάνισή τους βοηθώντας αυτό που έμοιαζε αδύνατο για χρόνια να πάρει σάρκα και οστά. Οι εικόνες του βιβλίου είναι τόσο παραστατικά δοσμένες από τον Urs Faes που θα νιώσεις για τα καλά τον παγωμένο αέρα του Μέλανα Δρυμού να πηγάζει μέσα από τις σελίδες του.Το The Christmas Miracle of Jonathan Toomey της Susan Wojciechowski είναι μία από τις πλέον αγαπημένες χριστουγεννιάτικες παιδικές ιστορίες των απανταχού φίλων του βιβλίου. Πρόκειται για μία υπέροχη ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη, τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη που κάθε άνθρωπος κρύβει στην καρδιά του -και που η εποχή των Χριστουγέννων βοηθά να βγουν προς τα έξω. Η αφήγηση πάει χέρι-χέρι με την εξαιρετική εικονογράφηση με το τελικό αποτέλεσμα να συνεπαίρνει μικρούς και μεγάλους (θα την απολαύσεις ανεξάρτητα από την ηλικία σου). Οι ρεαλιστικοί χαρακτήρες και οι όμορφες περιγραφές είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα. Pro tip: έχε τα χαρτομάντηλα πρόχειρα, θα σου χρειαστούν…Κλείνουμε τη λίστα μας με ό,τι πιο κλασικό μπορείς να διαβάσεις φέτος τις γιορτές. Ο λόγος για το A Christmas Carol ή τη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, όπως είναι γνωστή στα Ελληνικά, το αριστούργημα του Charles Dickens από το 1843. Εμπνευσμένο από τις παραστάσεις του ίδιου του Dickens αλλά και τη δουλειά σπουδαίων συγγραφέων όπως ο Washington Irving και ο Douglas Jerrold, παραμένει διαχρονικό και συγκινητικό. Δεν έχει σημασία αν έχεις ξαναδιαβάσει το βιβλίο ή έχεις παρακολουθήσει κάποια από τις ταινίες (έχει μεταφερθεί στο σινεμά πολλάκις). Εύκολα θα το διαβάσεις ξανά και ξανά και ξανά: σε τελική ανάλυση ποιος δε θέλει να ζήσει για άλλη μια φορά την περιπέτεια του Ebenezer Scrooge καθώς εκείνος ανακαλύπτει τελικά το νόημα των Χριστουγέννων;