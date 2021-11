Το θρυλικό LOL έρχεται στο Neflix

Αν ανήκεις στη genaration x αλλά και στη γενιά των millennials και είσαι gamer σίγουρα έχεις περάσει εκατοντάδες ώρες από τη ζωή σου παίζοντας League of Legends. Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι για υπολογιστές της Riot Games που από το 2009 που κυκλοφόρησε έγινε παγκόσμιο φαινόμενο αφού έχει τους περισσότερους παίκτες στον πλανήτη.Τώρα το LOL που σου έμαθε τα ΜΟΒΑ (Multiplayer Online Battle Arena) games και άλλαξε για πάντα τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών ζωντάνεψε στη μικρή οθόνη μαγεύοντας μυημένους και μη.

Vi εναντίον Jinx: Οι δύο διαφορετικοί κόσμοι της Runeterra

H εταιρεία Riot Games, δημιουργός του LOL, παρουσιάζει το Arcane, μια σειρά κινουμένων σχεδίων που έκανε πρεμιέρα στο Netflix την Κυριακή 7 Νοεμβρίου. Στην πρώτη σεζόν ο φανταστικός κόσμος της Runeterra χωρίζεται στα δύο: το μαγευτικό Piltover και το δυστοπικό Zaun. Ξαφνικά όλα αλλάζουν, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές και οι κοινωνικές ανισότητες πολύ έντονες. Πρωταγωνίστριες οι δύο αγαπημένοι χαρακτήρες του League of Legends, οι αδερφές Vi και Jinx. Μια σειρά από τυχαία γεγονότα αλλά και η μάχη για τα ιδανικά τους θα τις χωρίσει. Τι θα συμβεί όταν οι ηρωίδες θα σταθούν η μία απέναντι στην άλλη σε αντίπαλα στρατόπεδα;



Το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου στο ψηλότερο κτίριο της γης

Στις 31 Οκτωβρίου ένα τρίλεπτο τρέιλερ της σειράς Arcane προβλήθηκε στην πρόσοψη του Burj Khalifa. Με δύο λόγια, το δημοφιλέστερο παιχνίδι στον κόσμο, φιλοξενήθηκε στο ψηλότερο κτίριο της γης και το θέαμα ήταν κυριολεκτικά καθηλωτικό. Το Arcane έκανε πρεμιέρα στο Netflix τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Νοεμβρίου (05:00 ώρα Ελλάδας). Ακολουθήστε το Arcane στα κοινωνικά δίκτυα στο @arcaneshow ώστε να μένετε ενημερωμένοι για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη σειρά.





Με αφορμή την κυκλοφορία του Arcane η Riot Games ξεκίνησε την καμπάνια RiotxArcane. Πρόκειται για μια εκδήλωση μέσω της οποίας λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών από κάθε γωνιά του πλανήτη γιόρτασαν την πρώτη τηλεοπτική σειρά του League of Legends. Και το καλύτερο; Εκατομμύρια παίκτες, η μεγαλύτερη gaming κοινότητα του κόσμου για την ακρίβεια, είχαν την ευκαιρία να δουν τους αγαπημένους τους ήρωες από διαφορετικά, εξίσου δημοφιλή παιχνίδια να «συναντιούνται». Πιο συγκεκριμένα, η Riot Games συνεργάστηκε με το Fortnite και το PUBG MOBILE, καταργώντας ουσιαστικά τα σύνορα του gaming.H Riot Games, εταιρεία ηγέτης στη βιομηχανία του gaming, σήμερα έχει μεγαλύτερη αξία από όση έχουν η βιομηχανία του κινηματογράφου και της μουσικής μαζί! Οι αλλεπάλληλες επιτυχίες και το συνεχώς αυξανόμενο κοινό του League of Legends έδωσαν την ευκαιρία στη Riot Games να επεκταθεί περισσότερο στον κόσμο του gaming με νέους τίτλους (VALORANT, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra) ενώ από το 2020 έκανε ένα ακόμα τεράστιο βήμα, με την κυκλοφορία των πρώτων της παιχνιδιών σε smartphones και tablets (League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics Mobile).Με το κοινό της να ξεπερνά τους 600 εκατομμύρια παίκτες - μόνο τον Οκτώβρη είχε 180 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες σε όλους τους τίτλους της - ήταν θέμα χρόνου να κατακτήσει τη μουσική αλλά και την τηλεοπτική βιομηχανία. Το καλοκαίρι του 2021 ιδρύθηκε η Riot Games Music, όμως οι μουσικές επιτυχίες της εταιρείας από το 2013 και μετά είναι αξιοσημείωτες. Από τα δικά της ψηφιακά συγκροτήματα (Pentakill, K/DA) μέχρι τη συνεργασίες με τους Imagine Dragons για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2014 οι οποίοι δημιούργησαν και το soundtrack του Arcane.Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ραγδαία άνοδο στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών αθλημάτων ενώ έχει προταθεί να συμπεριληφθούν ακόμα και στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κυκλοφορία του League of Legends το 2009 και η εκρηκτική του επιτυχία απογείωσε τη δημοφιλία των ηλεκτρονικών αθλημάτων.Περίπου 12 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το League of Legends διαθέτει εθνικά, ηπειρωτικά και διηπειρωτικά πρωταθλήματα σε όλο τον πλανήτη με τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα να σπάνε σχεδόν κάθε χρόνο τα ρεκόρ τηλεθέασης. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2020 σάρωσε τα ρεκόρ θέασης με τον τελικό που έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου στη SAIC Motor Pudong Arena της Σαγκάης να έχει κατά μέσο όρο 23 εκατομμύρια θεατές, ενώ κάποιες στιγμές έφτασε σχεδόν 46 εκατομμύρια ταυτόχρονα συνδεδεμένους χρήστες.