Γεωργαντάς: Η Ελλάδα «τρέχει» με ταχύτερο ρυθμό την εισχώρηση του 5G

Ως το «όχημα» που θα βάλει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη, χαρακτήρισαν τη, οι εισηγητές που συμμετείχαν στη σημερινή ενότητα του. Το, αποτελεί ένα διαδραστικό διεθνές Forum της ΔΕΘ-Helexpo, με πλούσιο πρόγραμμα συνεδρίων και keynote speakers, Β2Β και B2G συναντήσεις, το οποίο αναβλήθηκε φέτος λόγω των μέτρων που λαμβάνονται κατά της εξάπλωσης τηςΜιλώντας από το βήμα του Forum, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Γεωργαντάς υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες «εμπεδώνουν τις σχέσεις του πολίτη και του επιχειρηματικού κόσμου με το κράτος» και εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι «πλέον υπάρχει αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».«Πριν από μερικά χρόνια ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός ακουγόταν παράταιρος, τώρα ακούγεται σαν κάτι που η Ελλάδα υποχρεούται να τρέξει και δικαιούται να πετύχει», ανέφερε και πρόσθεσε πως «είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα επιχειρεί με σοβαρό και οργανωμένο τρόπο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και αυτή η προσπάθεια έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από όλους».Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «τρέχει» με ταχύτερο ρυθμό την εισχώρηση του δικτύου 5G έναντι άλλων χωρών και σημείωσε ότι πρέπει να αποτελεί εθνικό στοίχημα στη χώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο τομέας της τεχνολογίας.Αναφερόμενος στον προς ψήφιση στη Βουλή κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό νομοθέτημα που δημιουργεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο διευκολύνοντας τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και σημείωσε ότι για πρώτη φορά θα εμπεριέχει μητρώο διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου που δεν υπάρχει.Για την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου, τόνισε ότι καταγράφονται ήδη περισσότερα από έξι εκατομμύρια επισκέψεις, εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο αφορά σε εκδόσεις υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων καιΤην ανάγκη να ασχοληθεί η κυβέρνηση με την απλούστευση των διαδικασιών και να μην ψηφιοποιηθεί η γραφειοκρατία, υπογράμμισε ο βουλευτής και τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,, όπως και το ότι στην επόμενη μέρα πρέπει να διευκρινισθεί πόσα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα θα στραφούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα, οι στόχοι και το σχέδιο. Θα πρέπει, είπε επίσης, να υπάρξει μέριμνα ώστε να αποκτήσουν όλοι τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να μην «μείνει κανείς πίσω», αλλά και να δημιουργηθούν τα σωστά εργαλεία για την προστασία των δεδομένων και τόνισε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.«Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι η αλλαγή της εφοδιαστικής αλυσίδας», επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας,ς και τόνισε πως η χώρα μας μπορεί να ωφεληθεί από αυτήν λόγω κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού της που δεν «εκμεταλλεύεται καθόλου». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο υπερβολικό μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις, λέγοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν φτάνουν, αλλά και στην ανάγκη της απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς όπως σημείωσε «υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ορισμένους τομείς».«Πριν από πέντε χρόνια υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που μιλούσαν για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως innovation hub, όμως αυτό το ζούμε σήμερα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Παντελής Αγγελίδης, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως «αν και ακόμη καταγράφεται μικρή, ωστόσο καταγράφεται μετακίνηση εταιριών και ανθρώπινου δυναμικού στην Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και το εξωτερικό». Σημείωσε ότι δεν πρέπει εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό να ξεχνάμε αυτόν της παραγωγής.Τη θέση του ότι η πανδημία του κορονοϊού υπογράμμισε το πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για να προχωρήσουμε στη νέα εποχή, διατύπωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Κωνσταντίνος Καγκελίδης.Η τεχνολογία μάς φέρνει πιο κοντά, σημείωσε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ,ς, τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις έσπευσαν μέσα στην πανδημία να ανταποκριθούν στις ανάγκες της περιόδου.Νωρίτερα του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορωνοϊού, έλαβε τα "ψηφιακά μηνύματα" η, καθώς είχε εδώ και καιρό δρομολογήσει τη διοργάνωση της Beyond 4.0, τόνισε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της εταιρείας,Ο κορωνοϊός εκλαϊκευσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και επιτάχυνε την μετάβαση, επισήμανε ο ιδρυτής της Industry Disruptors Game Changers, Μιχάλης Στάγκος, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «αν θέλουμε να κάνουμε τη, η Beyond 4.0 είναι το όχημα».Τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Beyond 4.0 υπογράμμισε από την πλευρά του και ο διευθύνων σύμβουλος της BeBest, Ευάγγελος Χαραλάμπους, λέγοντας «αυτό έλειπε, μια μεγάλη διοργάνωση που θα βάλει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στον τεχνολογικό χάρτη».