To HONOR 9A, τα True Wireless Earbuds και νέες αναβαθμίσεις , όλα διαθέσιμα και στην Ελληνική Αγορά!

Με θέμα "Power your Life, Live with HONOR", η ΗΟΝΟR η κορυφαία νεανική μάρκα τεχνολογίας ανακοίνωσε σήμερα το HONOR 9A, το ολοκαίνουργιο smartphone με προεγκατεστημένο το App Gallery, τα HONOR CHOICE True Wireless Earbuds και μια σειρά από σημαντικές αναβαθμίσεις των HONOR MagicEarbuds και HONOR MagicWatch 2.Με την “forever battery” 5000mAh, το HONOR 9A υποστηρίζει έως 33 ώρες κλήσεων 4G, έως 35 ώρες αναπαραγωγής βίντεο και έως 37 ώρες αναπαραγωγής ραδιοφώνου. Με βάρος μόλις 185 γραμμάρια και με πολύ λεπτό πλαίσιο, το HONOR 9A διατηρεί παράλληλα μια κομψή και εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση.Όσον αφορά τη φωτογραφία, το HONOR 9A διαθέτει τρείς κάμερες στο πίσω μέρος της συσκευής - με έναν φακό 13MP, μια ευρεία κάμερα 5MP καθώς και 2MP (depth assistant). To ΗΟΝΟR 9A παρέχει μεγαλύτερη άνεση κατά τη λήψη φωτογραφιών και φυσικές πανοραμικές φωτογραφίες με την Κάμερα Super Wide Angle 120 °. Με οθόνη Fullview 6,30 ιντσών, η μπροστινή κάμερα 8MP προσφέρει τέλειες selfies σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Υποστηρίζεται από 3 GB RAM και 64 GB αποθηκευτικού χώρου που μπορεί να επεκταθεί μέσω κάρτας microSD (έως 512 GB), οι χρήστες μπορούν εύκολα να αποθηκεύσουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν αρχεία σε υπολογιστή ή φορητό σκληρό δίσκο.Με Android 10, το HONOR 9A συνοδεύεται από το Huawei App Gallery, προσφέροντας στους χρήστες ένα ειδικό οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών για πιο έξυπνη εμπειρία. Οι χρήστες μπορούν επίσης να απολαύσουν το πιο πρόσφατο Magic UI 3.1.Το HONOR 9A θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά μέσα στο καλοκαίρι.Εκτός από τις 15 προεγκατεστημένες λειτουργίες προπόνησης, η HONOR ενισχύει τις δυνατότητες παρακολούθησης φυσικής κατάστασης, προσθέτοντας 85 νέες προσαρμοσμένες λειτουργίες προπόνησης, εντοπίζοντας αυτόματα έξι διαφορετικές κατηγορίες αθλημάτων – extreme sports, αναψυχή, γυμναστήριο, θαλάσσια σπόρ, παιχνίδια με μπάλα και χειμερινά σπορ. Το HONOR MagicWatch 2 πλέον καλύπτει και παρακολουθεί 194 διαφορετικούς τύπους δεδομένων για ενίσχυση της απόδοσής.Όσον αφορά τις προπονήσεις, τα Magic Earbuds της HONOR διαθέτουν τεχνολογία Hybrid Active Noise Cancelling με ρύθμιση διπλού μικροφώνου ώστε οι χρήστες να παραμένουν συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια έντονης προπόνησης.Η ακύρωση θορύβου είναι πλέον πλήρως ρυθμιζόμενη και υπάρχει πλέον επιλογή ενεργοποιήσης της ολοκαίνουργιας λειτουργίας ευαισθητοποίησης ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν καλύτερα το περιβάλλον χωρίς να αφαιρούντε τα ακουστικά. Με αυτό το τρόπο συνδυάζεται εξαιρετική ποιότητα ήχου, εκπληκτική ακύρωση θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας.Η HONOR συνεργάστηκε με επιλεγμένους γνωστούς κατασκευαστές για να αναπτύξει μια σειρά προσιτών έξυπνων προϊόντων και να δημιουργήσει τη νέα σειρά HONOR CHOICE. Η σειρά HONOR CHOICE χαρακτηρίζεται από υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Το πρώτο προϊόν είναι το HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, το οποίο διαθέτει σύνθετο ηχείο με διάφραγμα 7 mm για να προσφέρει υψηλή ποιότητα ήχου και μειώνει αποτελεσματικά τον θόρυβο από το περιβάλλον κατά τη διάρκεια κλήσεων ή ακρόασης μουσικής. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 24 ώρες, τα ακουστικά μπορούν εύκολα να διαρκέσουν για κλήσεις μιας ημέρας.