Coldplay: Καινοτομίες, ποδήλατα και όλα όσα θα γίνουν στη συναυλία - Η μπάντα φαινόμενο στο ΟΑΚΑ

Οι Βρετανοί έρχονται απόψε 8 και αύριο 9 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, με δύο συναυλίες γεμάτες μουσική, χορό, τραγούδι, μπαλόνια, πυροτεχνήματα αλλά και ιδιαίτερες καινοτομίες. Ο οικολογικός χαρακτήρας και οι δραστηριότητες που θα διατίθενται στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάνουν τις εμφανίσεις του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος, να ξεχωρίζουν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00 για το κοινό με την Αντωνία Καούρη, να τραγουδά πρώτη στις 19:00 για το μουσικό event της χρονιάς. Ακολουθεί στις 20:00 η. Λίγα λεπτά μετά τις 21:00 αναμένεται να ξεκινήσει το μουσικό υπερθέαμα «Music of the Spheres» με τους Coldplay να ανεβαίνουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Εκτός από μουσική, η διοργάνωση έχει φροντίσει να συμπεριλάβει και ορισμένες «πράσινες» δραστηριότητες δεδομένης της ευαισθητοποίησης του Κρις Μάρτιν και της παρέας του γύρω από την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης.



Μία από τις καινοτομίες που θα δει το ελληνικό -και όχι μόνο- κοινό των 60.000 θεατών, είναι οι ειδικά διαμορφωμένες πίστες χορού οι οποίες επιτρέπουν στους θαυμαστές να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Την ίδια ώρα, έχουν στηθεί και στατικά ποδήλατα, στα οποία όποιος ανέβει, θα παράγει ενέργεια ενώ ποδηλατεί.



Παράλληλα, τα περίφημα βραχιολάκια LED που θα φωτίσουν τον αθηναϊκό ουρανό είναι φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και οι διοργανωτές, καλούν τον κόσμο να τα επιστρέψει μετά το τέλος της συναυλίας.



Τα γιλέκα για κωφούς, το «δωμάτιο ησυχίας» και ο διερμηνέας στη νοηματική



Έχουν γίνει προσπάθειες να συμπεριληφθούν όλοι οι θεατές. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργάνωση φρόντισε να παρέχει διερμηνέα στη νοηματική γλώσσα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ τόσο οι κωφοί όσο και οι βαρήκοοι φαν των Coldplay θα μπορούν να αισθανθούν τη δόνηση της συναυλίας μέσω ειδικών γιλέκων που έχουν φτιαχτεί για εκείνους. Με το ίδιο σκεπτικό, μερίμνησαν να δημιουργήσουν έναν χώρο, τον οποίο αποκαλούν «δωμάτιο ησυχίας» που θα φιλοξενήσει όσους αισθανθούν δυσφορία στη διάρκεια του live.



Συνολικά διατέθηκαν 122.000 εισιτήρια και για τις δύο εμφανίσεις των Coldplay, με τα 40.000 να αγοράζονται από φαν του συγκροτήματος από το εξωτερικό

Πρόκειται για μια συναυλία γεμάτη μηνύματα για την αγάπη και την προστασία του πλανήτη, μέρος των εσόδων της οποίας διατίθενται για το καθάρισμα των ωκεανών κι άλλες δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Είναι μια συναυλία για όλες τις ηλικίες, για μικρούς και μεγάλους, έχει διδακτικό χαρακτήρα και ακολούθως, ενέργεια η οποία μεταφέρεται από το συγκρότημα στην αρένα και τις κερκίδες προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού.



Τι πρέπει να έχει μαζί του το κοινό



Τα μέλη του συγκροτήματος παρακαλούν το κοινό, αντί για πλαστικά μπουκαλάκια, στη συναυλία να πάρει μαζί παγούρια και να τα γεμίσει σε βρύσες που θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία. Προτείνει ακόμη στους φαν, να προτιμήσουν το μετρό αντί για το αυτοκίνητο για να πάνε στο στάδιο. Ακόμη, συστήνουν να αποφύγει ο κόσμος τα backpacks και τις μεγάλες τσάντες και να έχουν μόνο μικρά τσαντάκια.





Θα υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και τα κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής μέσω subpacks (ηλεκτρονικών γιλέκων) που θα προσφερθούν δωρεάν.



Οι οδηγίες για την αποφυγή δυσφορίας λόγω ζέστης



Μέσω του Instagram του συγκροτήματος, προτείνεται στους θεατές να μην περιμένουν στη ζέστη πολύ πριν τις 17:00, οπότε και θα ανοίξουν οι πόρτες του σταδίου. Μεταξύ άλλων, το post προτρέπει το κοινό να φορά αντηλιακό, καπέλο και να αποφύγει την υπερκατανάλωση αλκοόλ.



Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση γράφει:



«Μην φτάσετε πολύ νωρίς για τη συναυλία. Οι πόρτες δεν θα ανοίξουν πριν από τις 17:00 και δεν σας συμβουλεύουμε να καθίσετε έξω στη ζέστη.



Φέρτε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό (χωρητικότητας έως 500ml) που θα γεμίζετε ξανά. Υπάρχουν σταθμοί νερού όπου μπορείτε να ξαναγεμίσετε.



Φορέστε αντηλιακό.



Αποφύγετε την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ όσο βρίσκεστε στο χώρο. Θα σας αφυδατώσει.



Φορέστε ελαφριά ρούχα για να κυκλοφορεί ο αέρας.



Φορέστε καπέλο.



Εάν αισθάνεστε υπερβολική ζέστη, αναζητήστε σκιά όπου μπορείτε.



Ελάτε με ελαφρύ εξοπλισμό!



Λάβετε επίσης υπόψη ότι υπάρχει πολιτική για τις τσάντες, καθώς δεν επιτρέπονται τσάντες μεγαλύτερες από το μέγεθος Α4.



Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ή λιποθυμία, ζητήστε βοήθεια από το προσωπικό της συναυλίας και τις ιατρικές ομάδες».

Το 1998 ο 21χρονος τότε Κρις Μάρτιν υποσχέθηκε ότι μέχρι το 2002 θα είχε κάνει το συγκρότημά του διάσημο και όχι μόνο το έκανε, αλλά σήμερα μπορεί να υπερηφανεύεται για μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο

Στα 11 χρόνια γάμου με την Γκουίνεθ Πάλτροου απέκτησαν την Απλ και τον Μόζες

Ο Κρις Μάρτιν και η Κάιλι Μινόγκ στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι (2019) Με την Ντακότα Τζόνσον

Ο Μάρτιν καλεσμένος του Τζίμι Φάλον (2022)

Υπάρχει ένα βίντεο που χρονολογείται στο -ιουρασικό τεχνολογικά και ιντερνετικά- 1998. Μέσα από τα πυκνά πίξελ και τη σπασμένη λόγω χαμηλής ποιότητας εικόνα μπορεί κανείς να διακρίνει τον νεαρό και παγκοσμίως άγνωστο τότενα δίνει μια υπόσχεση έναντι του εαυτού του, των φίλων του και κατ’ επέκταση ολόκληρης της ανθρωπότητας - πού να το ’ξερε βέβαια τότε;Υποσχόταν πως μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή έως το 2002, όλος ο κόσμος θα γνώριζε το βρετανικό γκρουπ και θα τραγουδούσε τα τραγούδια-ύμνους του. Η αλήθεια είναι ότι ο 21χρονος τότε frontman της μπάντας έπεσε μες στην προφητεία του. Μόνο που για να εκπληρωθεί, το γκρουπ που είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του με το όνομα Big Fat Noises το 1996 και είχε μόλις μετονομαστεί σε Starfish θα χρειαζόταν να βαφτιστεί για τρίτη φορά. Ευτυχώς, το όνομαδεν δημιούργησε καμία ανάγκη για αναθεώρηση έκτοτε. Αλλωστε πλέον δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμα μουσικό συγκρότημα που παράγει δημοφιλή τραγούδια και επιτυχημένες συναυλίες, αλλά για ένα brand με τα όλα του - με όσα καλά αλλά και κακά αυτό συνεπάγεται.Υπάρχει και μία ακόμα πληροφορία από το ξεκίνημα τωνστο μουσικό στερέωμα, την οποία οφείλει να διαβάσει κανείς με ψυχραιμία αλλά και συγκατάβαση, ειδικά αν έφτασε κοντά στην απόφαση να πουλήσει κάποιο όργανο του σώματός του για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τις δύο αθηναϊκές συναυλίες τους στις 8 και 9 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι τα 120.000 εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα εν μια νυκτί και κοστολογούνταν από 52,8 μέχρι 995 ευρώ, ενώ λέγεται πως στη μαύρη αγορά μεταπωλούνται παράνομα σε τιμές που μπορεί να αγγίξουν ακόμα και τις 4.000 ευρώ. Μόνο ως τραγική ειρωνεία μπορεί να εκλάβει κανείς την καταγραφή πως το πρώτο ιστορικά live των Coldplay, το οποίο χρονολογείται στις 16 Ιανουαρίου του 1998 και έγινε στην παμπ «Laurel Tree» στο Κάμντεν του Λονδίνου, είχε τιμή εισόδου το εξευτελιστικό ποσό των 4 λιρών. Για όσους ενδιαφέρονται για ιστορικά trivia, εκείνη την πρώτη εμφάνισή τους έκλεισε ο ντράμερ του γκρουπ Γουίλ Τσάμπιον, ο οποίος μάλιστα εντάχθηκε στην ομάδα σχεδόν από σπόντα.Μαγιά για τη δημιουργία των Coldplay έγινε η γνωριμία του Κρις Μάρτιν με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Τζόνι Μπάκλαντ τον Σεπτέμβριο του 1996. Αμφότεροι ήταν πρωτοετείς φοιτητές Αρχαίας και Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, έγιναν κολλητοί χάρη στα κοινά μουσικά ακούσματά τους και περνούσαν τα βράδια τους γράφοντας μουσική και στίχους. Λίγο μετά, στην εξίσωση προστέθηκε ο μπασίστας Γκάι Μπέριμαν και το κουαρτέτο συμπληρώθηκε όταν ο ντράμερ που είχαν βρει αρχικά δεν εμφανίστηκε ποτέ σε μια πρόβα και ο Τσάμπιον προσφέρθηκε να σώσει την κατάσταση. Γενικά, οι συμπτώσεις θα έλεγε κανείς πως χαρακτήρισαν τα πρώτα χρόνια της βρετανικής μπάντας. Ακόμα και το όνομά τους το πήραν από έναν άλλον συμφοιτητή τους, ο οποίος αναζητούσε όνομα για τη δική του μπάντα και είχε απορρίψει το Cold Play, το οποίο είχε πρωτοδεί στον τίτλο ποιητικής συλλογής του συγγραφέα Φίλιπ Χόρκι.Το 2000, τέσσερα χρόνια μετά τη δημιουργία τους, οι Coldplay ήταν έτοιμοι να συστηθούν στον κόσμο και μέσα από τη δισκογραφία τους. Οι οιωνοί δεν ήταν ακριβώς με το μέρος τους, αφού τα δύο πρώτα σινγκλ τους δεν είχαν τη θερμότερη υποδοχή. Την παρτίδα έσωσε το «Yellow», ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια τους, για το όνομα του οποίου ευθύνεται το γεγονός ότι ο Μάρτιν ξεφύλλιζε έναν Χρυσό Οδηγό (Yellow Pages στην αγγλική) αναζητώντας την έμπνευση. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς έδωσαν και την πρώτη συναυλία τους στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι - με άλλα λόγια, έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους πως, εκτός από καλή μουσική με μαζική απήχηση, ήταν παραπάνω από ικανοί και στη διαδικασία του live. Είκοσι τέσσερα χρόνια και εννέα άλμπουμ μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο βρετανικό φεστιβάλ-θεσμό οι Coldplay θα επιστρέψουν στο γνώριμο λημέρι τους, λίγες ημέρες μετά τιςΟι προσδοκίες για το Music of the Spheres World Tour, όπως τιτλοφορείται η εν εξελίξει περιοδεία τους, είναι εύλογο να μοιάζουν ουρανομήκεις. Οχι μόνο γιατί το συγκρότημα βρίσκεται στην πιο ώριμη και έμπειρη περίοδό του, ούτε επειδή τα στοιχεία λένε πως είναι η τρίτη σε έσοδα τουρνέ όλων των εποχών με εισπράξεις 810 εκατ. δολαρίων μέχρι σήμερα και η δεύτερη σε ό,τι αφορά το πλήθος των θεατών που την έχουν παρακολουθήσει. Αλλά γιατί, εκτός από τα εντυπωσιακά εφέ, τα περίφημα πελώρια μπαλόνια, τα καντάρια χαρτοπόλεμου και τον χαρισματικό frontman, η εν λόγω περιοδεία έχει δοκιμαστεί και έχει αποθεωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης από τις 18 Μαρτίου του 2022, όταν και ξεκίνησε από την Κόστα Ρίκα.Από την Αθήνα ξεκινά στην πραγματικότητα το τελευταίο ευρωπαϊκό κομμάτι της -οι Coldplay θα είναι σίγουρα ξεκούραστοι και σε φόρμα, αφού βρίσκονται σε συναυλιακή ανάπαυλα από τον περασμένο Φεβρουάριο- ενώ το Music of the Spheres με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πρόκειται να ολοκληρωθεί στη Νέα Ζηλανδία στα μέσα Νοεμβρίου.Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν η φωτογενής συμβία του Κρις Μάρτιν, ήτοι η, θα παρακολουθήσει τα δύο σόου της Αθήνας, ωστόσο υπάρχουν κάποιες βεβαιότητες σχετικά με την πολυαναμενόμενη άφιξή τους. Η συναυλία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη (Πλανήτες, Φεγγάρια, Αστέρια, Σπίτι) ενώ οι Coldplay έχουν φανεί ιδιαίτερα γενναιόδωροι στα κομμάτια-ύμνους που έχουν συμπεριλάβει στην όγδοη περιοδεία της καριέρας τους - ναι, λένε και το «Adventure of a Lifetime», λένε και το «Hymn for the Weekend», λένε και το «In my Place», δεν θα μπορούσαν να αφήσουν έξω από το setlist τους και το «Yellow». Εκτός βέβαια από το καλλιτεχνικό μέρος και τη φαντασμαγορία, υπάρχει μία ακόμα πτυχή αυτής της τουρνέ που την καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ή τουλάχιστον δείχνει ότι το συγκρότημα παρά την επιτυχία και την αναγνώρισή του επιμένει να συνομιλεί με την εποχή του.ήταν αποφασισμένοι να μην ξαναβγούν στον δρόμο, εάν δεν κατάφερναν να μειώσουν γενναία το ανθρακικό αποτύπωμα των εμφανίσεών τους. Ετσι, για τον σχεδιασμό του Music of the Spheres World Tour επιστρατεύτηκε μια ομάδα ειδικών περί της βιωσιμότητας ώστε καθετί να έχει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: από την ενέργεια που δαπανάται για το σόου, η οποία παράγεται μέσω μιας πρωτότυπης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που δημιούργησε ειδικά για την τουρνέ η BMW, και τη σκηνή που είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα υλικά μέχρι το βιοδιασπώμενο κομφετί αλλά και τα χημικά που χρησιμοποιούνται για τα πυροτεχνήματα.Ακόμα, οι Coldplay δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιούν λιγότερο επιβαρυντικά για τον πλανήτη μέσα μεταφοράς, ζήτησαν τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών στα μέρη όπου εμφανίζονται, εισήγαγαν plant-based γεύματα για την πολυπληθή ομάδα παραγωγής τους και συμμετέχουν σε εκστρατεία φύτευσης ενός δέντρου για κάθε εισιτήριο συναυλίας τους που πωλείται. Αν μη τι άλλο, η όψιμη ευζωίστρια Γκουίνεθ Πάλτροου θα είναι παραπάνω από χαρούμενη και περήφανη για τις αποφάσεις που παίρνει ο πρώην σύζυγός της Κρις Μάρτιν, με τον οποίο έμειναν μαζί 11 χρόνια, απέκτησαν δύο παιδιά, την Απλ και τον Μόζες, και χώρισαν βελούδινα το 2014.