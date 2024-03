Ίρις Άπφελ: Έφυγε από τη ζωή, στα 102, η πιο μοδάτη γιαγιά στον κόσμο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η πιο μοδάτη και εκκεντρική γυναίκα του κόσμου, ηη οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Palm Beach της Φλόριντα τα ξημερώματα του Σαββάτου.Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στα social media και επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, ο οποίος την αποκάλεσε «εξαιρετική» προσθέτοντας ότι ήταν η προσωποποίηση του στιλ.Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της. Η τελευταία της ανάρτηση της ήταν την Πέμπτη όπου φωτογραφήθηκε να γιορτάζει το δίσεκτο έτος.Γεννημένη στη Νέα Υόρκη το 1921, η Ίρις Άπφελ ήταν κυρίως σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρης σε ένα συμβόλαιο που υπέγραψε η ίδια και ο σύζυγός της Carl με τον Λευκό Οίκο που κάλυψε έξι προέδρους.Παντρεύτηκε τον Καρλ Απφελ το 1948. Δύο χρόνια αργότερα ίδρυσαν την κλωστοϋφαντουργική εταιρεία Old World Weavers και τη διηύθυναν μέχρι να συνταξιοδοτηθούν το 1992.

Η δουλειά τους περιελάμβανε έργα αποκατάστασης για πελάτες όπως η Greta Garbo και η Estée Lauder παράλληλα με την συνεργασία που είχαν με τον Λευκό Οίκο. Με το ζευγάρι να εξιδικεύεται στην παραγωγή υφασμάτων από τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα, ταξίδεψε πολύ, αναζητώντας υφάσματα που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν στις ΗΠΑ. Σε μια συνέντευξή της στον Guardian το 2015, η Άπφελ εξήγησε ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν έκαναν παιδιά. «Δεν πιστεύω ότι ένα παιδί πρέπει να έχει νταντά, άρα δεν ήταν αυτό που θα κάναμε» είχε πει.Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας τράβηξε την προσοχή μέσω του πολύχρωμου μποέμ στυλ της - φορώντας εντυπωσιακά ρούχα συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με τεράστια κοσμήματα. Η φήμη της εκτοξεύτηκε το 2005 όταν το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη φιλοξένησε μια εκπομπή για αυτήν με τίτλο Rara Avis - στα λατινικά «σπάνιο πουλί».Εμφανιζόταν τακτικά στους New York Times, φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Vogue και εμφανιζόταν σε διαφημίσεις των Coach, MAC Cosmetics και Kate Spade.Η Άπφελ συγκέντρωσε περισσότερους από τρία εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και άλλους 215.000 ακόλουθους στο Instagram.Σχεδίασε επίσης μια σειρά αξεσουάρ και κοσμήματα για το Δίκτυο αγορών Home των ΗΠΑ, συνεργάστηκε με την H&M σε μια sold-out- συλλογή ένδυσης, κοσμημάτων και παπουτσιών με έντονα χρώματα, δημιούργησε μια σειρά μακιγιάζ με την Ciaté London, και μαι συλλογή με γυαλιά οράσεως με τη Zenni.