Εσείς νομίζετε ότι δεν μπορείτε να υπνωτιστείτε; Tι είναι η ύπνωση και πώς λειτουργεί στον οργανισμό μας

Υπάρχει ένα επεισόδιο από το- σαν το Ελλάδα έχει ταλέντο -, στο οποίο ο Chris Jones, ένας επαγγελματίας, ζητάει την άδεια από τον κριτή, ηθοποιό και κωμικό Howard Mandel, για να τον χρησιμοποιήσει για το νούμερό του στη σκηνή. Ο Jones ξεκινάει μετρώντας κάποιους αριθμούς μπροστά από το πρόσωπο του διάσημου κριτή, προχωρώντας σταδιακά στην ύπνωσή του.Μετά από λίγα λεπτά βάζει τον Mandel, μπροστά στα έκπληκτα μάτια της επιτροπής και του κοινού, να κοιμάται όποτε εκείνος δώσει το σύνθημα. Το μεγαλύτερο του όμως κατόρθωμα είναι, ότι ο κριτής μετά τα λόγια και τους χτύπους των δαχτύλων του υπνωτιστή, κάνει χειραψίες με όλους. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό, μπορεί να σκεφτείτε. Ο Mandel είναι γνωστός για τηντου, μια πάθηση που τον έχει κάνει να μην κάνει χειραψίες, παρά μόνο αν κάποιος φοράει γάντια. Όταν λοιπόν ο ίδιος αγγίζει, χωρίς ίχνος δισταγμού και απέχθειας, τα χέρια της παραγωγής, τότε το κοινό παραληρεί και ο Jones γελάει με αποφασιστικότητα, αφού μόλις έχει καταφέρει να δείξει στην αμερικανική τηλεόραση την απόδειξη του ταλέντου του.Ανά καιρούς η ύπνωση παρουσιάζεται σαν ένα μαγικό τρικ σε πολλές εκπομπές, σόου ή ακόμα και blockbuster ταινίες και σειρές, όπως Το Now You See Me, όπου ο Woody Harrelson υποδύεται έναν υπνωτιστή με τρομερές ικανότητες και μυστηριώδη κίνητρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο μυστικιστικός χαρακτήρας, αποδίδεται συχνά στην διαδικασία της ύπνωσης, με πολλούς να τη θεωρούν κάτι ανάμεσα σε μαγικό κόλπο και ιστορία φαντασίας.Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η ύπνωση έχει εισχωρήσει βαθύτερα στην καθημερινότητά μας, με πολλές πρακτικές να την ενστερνίζονται και αρκετούς να την θεωρούν μια θεραπευτική παρέμβαση. Τελικά η ύπνωση είναι απλώς ένα τέχνασμα ενός ταχυδακτυλουργού, ή κατέχει νόμιμη θέση στο πεδίο της κλινικής ιατρικής;Η ύπνωση έχει συχνά συνδεθεί με τον μυστικισμό και την ψυχαγωγία, με τους “μάγους” της σκηνής, να τη χρησιμοποιούν ως ένα ελκυστικό στοιχείο στις παραστάσεις τους. Και η αλήθεια είναι ότι είναι απόλυτα καθηλωτικό να παρακολουθείς κάποιον να βάζει ένα άτομο σε καταστάσεις που εκείνος θέλει, ή να τον παρατηρείς να ελέγχει απόλυτα τη συμπεριφορά του άλλου, με το χτύπημα των δαχτύλων του. Αυτή η άκρως θεατρική απεικόνιση τηςόμως, ως εργαλείου ελέγχου του νου, είναι που έχει συμβάλει και στον σκεπτικισμό γύρω από αυτή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της ψυχαγωγικής πτυχής της ύπνωσης και των κλινικών εφαρμογών της.Σε μια θεατρική παράσταση, ο υπνωτιστής συνήθως επιλέγει άτομα που είναι πιο πιθανό να είναι πιο εύκολο να υπνωτιστούν, ενισχύοντας το δραματικό αποτέλεσμα της επίδειξής του. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν πρόθυμα στην εμπειρία, γνωρίζοντας ότι αποτελούν μέρος μιας παράστασης. Και αν και η σκηνική ύπνωση αναδεικνύει τη δύναμη της υποβολής και τις δυνατότητες του νου, είναι θεμελιωδώς διαφορετική από τη θεραπευτική εφαρμογή της ύπνωσης σε κλινικό περιβάλλον.